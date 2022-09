Amazon a discrètement publié une nouvelle liseuse Kindle E Ink de base pour 100 $ qui ne semble plus si entrée de gamme. Alors que son écran de 6 pouces en fait une liseuse plus petite et plus légère que le step-up (130 $), son écran a la même résolution de 300 ppp que le Paperwhite. Cependant, ce modèle élévateur ajoute une étanchéité et intègre un schéma d’éclairage avant plus sophistiqué, avec 17 LED par rapport aux quatre du Kindle 2022. La nouvelle liseuse est disponible en précommande dès maintenant en noir ou en bleu denim et sera expédiée le 12 octobre.

Le Kindle 2022 mesure 6,2 x 4,3 x 0,32 pouces (158 x 109 x 8 mm) et pèse 5,56 onces (158 grammes), qui sont tous des mesures plus petites que le Kindle 2019. En comparaison, le Kindle Paperwhite pèse 7,23 onces (205 grammes). Les deux modèles disposent d’une charge USB-C.

Amazon n’a pas lésiné sur le stockage du Kindle 2022. Il est livré avec 16 Go, soit en fait 8 Go de plus que ce que vous obtenez avec le modèle de base du Paperwhite. La durée de vie de la batterie serait également prolongée jusqu’à six semaines.

Amazone



Dans le passé, nous recommandions de passer au Paperwhite si vous pouviez vous le permettre, principalement parce qu’il avait un écran de résolution plus élevée que le Kindle d’entrée de gamme, ce qui permettait au texte d’apparaître plus net. Mais avec les deux modèles proposant désormais des écrans similaires (au moins en ce qui concerne la résolution), nous devrons peut-être réviser cette recommandation, en particulier lorsque le nouveau Kindle 2022 bénéficie potentiellement de remises de 20 à 30 dollars pendant la période des fêtes.

Lire la suite: Meilleures liseuses pour 2022

Nous aurons besoin d’un peu de temps avec le nouveau Kindle 2022 avant de rendre un verdict plus définitif, mais sa taille plus petite, son poids plus léger et son affichage amélioré en font un Kindle d’entrée de gamme beaucoup plus attrayant.

Le nouveau lecteur est également disponible dans une version adaptée aux enfants appelée (120 $). Ce modèle est le même matériel, mais ajoute une couverture, un abonnement d’un an à Amazon Kids Plus (une grande collection de matériel de lecture adapté aux enfants), ainsi qu’une garantie de deux ans.

Fonctionnalités clés du Kindle 2022, par Amazon