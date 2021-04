L’UEFA redistribuera 24 millions d’euros (29 millions de dollars) aux clubs à travers l’Europe lorsque la Ligue des champions féminine remaniée débutera la saison prochaine, a annoncé mardi l’instance dirigeante du football européen.

L’UEFA a déclaré que le nouveau format, qui comprend une phase de groupes de 16 équipes avec un marketing centralisé et une couverture télévisée, augmentera les revenus tandis que le modèle de distribution s’appuiera également sur une subvention croisée des compétitions masculines.

L’arbitre assistant vidéo (VAR), qui n’a été utilisé que pour la finale de la compétition féminine, sera utilisé à partir des quarts de finale à partir de la saison prochaine, a déclaré l’UEFA.

Le montant de la redistribution en espèces est plus de quatre fois supérieur au montant actuel destiné aux clubs à travers l’Europe. L’UEFA a ajouté que 23% du montant seront distribués aux clubs non participants des principales ligues nationales européennes sous la forme de paiements de solidarité.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, tout juste après avoir vu la menace d’une «Super League» échappée de 12 clubs d’élite plus tôt ce mois-ci, a déclaré que le nouveau système était un parfait exemple de la façon dont le modèle était essentiel pour le développement à long terme de la femme. Football.

«Le développement des femmes Football ne doit pas être motivée par un gain à court terme mais une vision à long terme », a déclaré Ceferin dans un communiqué.

«Grâce aux paiements de solidarité au cœur de ce projet et à l’augmentation des récompenses, chaque dernier euro généré par la Ligue des champions féminine et même plus reviendra dans le jeu féminin.»

L’UEFA a déclaré que le nouveau modèle permettra aux équipes participant à la phase de groupes de recevoir au moins 400000 euros – cinq fois le montant que les équipes gagnent actuellement lors des 16 derniers matchs – tandis que les vainqueurs repartiront avec 1,4 million d’euros.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici