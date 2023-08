La nouvelle ligne téléphonique de TCL comprend sa technologie d’écran semblable à du papier

TCL dévoile mardi ses premiers téléphones équipés d’écrans NxtPaper, qui, selon la société, auront une apparence semblable à du papier pour un meilleur confort oculaire.

Les TCL 40 NxtPaper et TCL 40 NxtPaper 5G seront tous deux commercialisés dans le monde plus tard cette année, d’abord en Europe, avant de se déplacer vers d’autres territoires. TCL n’a pas encore confirmé si le téléphone recevrait une version aux États-Unis.

Les deux téléphones comprennent un capteur qui ajuste la luminosité de l’écran et la température de couleur afin d’optimiser son apparence en fonction de l’environnement et de l’heure de la journée. Lors de l’utilisation des téléphones pour la lecture, TCL affirme que son interface utilisateur NxtPaper peut basculer entre le mode couleur et le mode noir et blanc lorsqu’un lecteur souhaite vivre une expérience plus semblable à celle d’un livre.

Le modèle non 5G sera livré avec un écran de 6,78 pouces, 256 Go de stockage, 8 Go de RAM, deux haut-parleurs, une caméra frontale de 32 mégapixels et un système à trois caméras ancré par une caméra principale de 50 mégapixels. Il coûtera 199 euros lors de sa sortie en Europe en septembre, ce qui équivaut à environ 215 $, 170 £ et 330 AU$.

Le modèle 5G est livré avec un écran de 6,6 pouces, 256 Go de stockage, 6 Go de RAM, une caméra arrière principale de 50 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Ce modèle coûtera 249 euros et sera expédié en octobre.

Cette technologie d’écran a déjà été lancée sur les tablettes et ordinateurs portables NxtPaper de TCL. De retour au CES 2023, TCL a présenté un concept de téléphone NxtPaper avant la révélation officielle d’aujourd’hui.