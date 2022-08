La nouvelle ligne de transmission de La Salle à Utica suscite des inquiétudes parmi les résidents – Shaw Local

Ameren est en train d’installer une nouvelle ligne de transmission, ce qui soulève deux préoccupations principales : les déplacements résidentiels et les problèmes environnementaux.

Des habitants ont assisté à la réunion du conseil municipal de La Salle lundi pour protester contre un éventuel tracé de la ligne traversant certaines zones résidentielles. Lors de la présentation, Ameren a annoncé qu’il éliminerait cette voie possible, ce qui résoudrait la principale préoccupation du public.

Les représentants ont présenté des informations sur le La Salle Link Project, un projet de création d’une ligne de transmission de La Salle à Utica. L’objectif du projet est d’améliorer la fiabilité énergétique locale, de minimiser les pannes, de soutenir l’expansion pour la croissance et de mettre à jour les anciennes sous-stations.

Ameren a présenté trois itinéraires possibles pour la ligne de transmission, qui est une grande structure électrique qui transporte l’électricité sur de longues distances. Ils ont présenté un parcours bleu, orange et violet. Le tracé violet est l’option qui a suscité le plus d’inquiétude chez les résidents et a été éliminée en tant qu’option.

Les itinéraires bleu et orange longent les côtés est et ouest du parc Rotary, une autre préoccupation exprimée par le maire Jeff Grove et l’ingénieur municipal Brian Brown. Les représentants ont reconnu leurs préoccupations et ont déclaré que la prochaine étape consiste à créer un itinéraire alternatif en trouvant des points de pincement entre les itinéraires orange et bleu.

Ameren a également éliminé Starved Rock d’un itinéraire potentiel. Il a pris en compte un large éventail de sensibilités, notamment les chemins de fer, les pipelines, les parcs, entre autres.

L’entreprise a organisé plusieurs journées portes ouvertes pour permettre aux résidents d’exprimer leurs préoccupations et a modifié ses plans pour répondre aux demandes des résidents. Les représentants ont déclaré qu’ils appréciaient et tenaient compte des commentaires du public lors de la prise de décisions concernant l’itinéraire.

Le reste de 2022 sera consacré à la planification du projet. En 2023, l’ingénierie et les permis commenceront, et en 2024, la pré-construction et la construction auront lieu. La ligne devrait être terminée d’ici juin 2025.