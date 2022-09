La nouvelle ligne de soins de la peau de Brad Pitt fait parler les internautes

L’acteur et réalisateur Brad Pitt a annoncé sa nouvelle ligne de soins de la peau. Il a annoncé sa nouvelle collection, appelée Le Domaine Skincare, dans une interview avec British Vogue et s’est ouvert sur sa routine de soins de la peau. Il a en outre révélé que l’un de ses ex célèbres avait influencé sa marque et sa routine beauté. Selon People.com, alors qu’il s’adressait au magazine, il a déclaré : « J’adore ce que Gwyneth (Paltrow) a fait. Elle est toujours une amie très chère et elle a construit cet empire. Elle a toujours eu cela en elle en tant que conservatrice, et cela a été un beau débouché créatif pour elle. En fait, à bien y réfléchir, elle a probablement été la première à me faire laver le visage deux fois par jour… peut-être.

Une chose à noter à propos de la ligne de soins de la peau de Pitt est qu’elle est “sans genre”. De plus, s’adressant à Twitter, un utilisateur a souligné que le site Web mentionnait “pas de conservateurs” alors qu’il signifiait “pas de conservateurs”. Le tweet est immédiatement devenu viral et les gens sur les réseaux sociaux sont divisés. Regardez par vous-même :

Brad Pitt lance une ligne de soins de la peau «sans sexe» est déjà discutable, mais mettre «pas de conservateurs» quand ils signifiaient «sans conservateurs» me fait sortir pic.twitter.com/ABRaxyHVrE – mat (@mattxiv) 21 septembre 2022

“Ma marque de soins de la peau contient 0 conservateurs, elle est entièrement fabriquée à partir de communistes”, a commenté un utilisateur de Twitter. Voici quelques réactions :

Ils devraient le quitter honnêtement. Les conservateurs ne méritent pas une belle peau. – Les couteaux ne sont pas dedans🔪 (@rabbit_to_fox) 22 septembre 2022

Ça me fait chier quand les marques vilipendent les conservateurs de toute façon. Ils ont une fonction valable en chimie cosmétique. Ils sont nécessaires s’ils sont utilisés correctement et ils sauvent des vies. Le problème est de les utiliser avec précaution, pour la bonne raison et en utilisant les bons conservateurs qui ne sont pas nocifs. – NyanPyon (@CloudedDotted) 22 septembre 2022

Tout ce texte semble maladroitement traduit de l’italien 😆 parce que

ENG préservatifs = IT ‘conservanti’ alors que ENG préservatifs = IT ‘conservativi’ 😅 Donc je suppose qu’ils ont pensé que le bon mot devait être ‘conservateurs’ – Valeria Colucci (@Valeria_Colucci) 22 septembre 2022

conservateur signifie la même chose que conservateur c’est un synonyme, préserver = conserver — david🕷 (@yungmarvelous_) 22 septembre 2022

Personne ne relit plus rien ? Ces choses ne passent-elles pas par quelques éditeurs ? Je veux dire cmon — Le jeune Jaybird est sorti maintenant ! (@JasonMaska) 22 septembre 2022

Selon le site officiel, Pitt a déclaré: «Le but est d’imiter les cycles organiques de la nature, sa beauté primitive. Il n’y a pas de déchets dans la nature. Tout ce qui reste ou qui est jeté devient de la nourriture pour autre chose. Ce système circulaire exemplaire est l’inspiration du Domaine.

Il a en outre précisé que bien qu’il s’agisse de sa marque (qu’il a créée avec l’aide de la famille de vignerons Perrin), il n’est pas le visage de la marque. Cependant, il est le moteur de la création des produits. Les produits utilisent des antioxydants à base de raisin du Château Miraval. Cela lui permet de combiner ses connaissances et son amour du vin avec sa nouvelle incursion dans les soins de la peau.

