La nouvelle ligne d’assistance 211 du comté de DuPage est lancée aujourd’hui – Shaw Local

Le comté de DuPage activera aujourd’hui une hotline 24 heures sur 24 qui connectera les appelants à une multitude de services sociaux.

Le système 211 donnera aux gens de DuPage un numéro facile à mémoriser à appeler pour obtenir de l’aide afin d’accéder à des conseils en matière de santé mentale, à un logement, à un soutien en matière de toxicomanie, à des programmes d’alimentation complémentaire, à la garde d’enfants et à d’autres formes d’assistance.

“Cela va simplement ouvrir un tout nouveau monde de façons dont nous pouvons aider nos résidents et les amener à l’aide dont ils ont besoin”, a déclaré Julie Renehan, présidente du comité de la santé et des services sociaux du conseil du comté.

La hotline gratuite et confidentielle du comté étendra la couverture du 211 dans la région de Chicago. En février dernier, le service 211 du comté de Lake avait répondu à plus de 125 000 appels téléphoniques, SMS et demandes en ligne depuis sa création en 2019. Le comté de Kane a également lancé le 211 avec United Way en 2018. À l’échelle nationale, le réseau 211 a traité plus de 19,7 millions d’appels. l’an dernier, selon United Way.

“Nous avons vu d’autres comtés le faire si bien au fil des ans, mais nous n’avions vraiment pas le financement pour cela”, a déclaré Renehan.

DuPage est désormais en mesure de mettre en œuvre le 211 avec des fonds fédéraux de secours en cas de pandémie. Les membres du conseil d’administration du comté ont affecté 1,6 million de dollars en dollars du plan de sauvetage américain pour mettre en place et exploiter le système. Le comté utilise l’argent pour ajouter deux spécialistes de l’information et de l’orientation ainsi qu’un gestionnaire dans son département des services communautaires ; effectuer des mises à niveau de la base de données et du système téléphonique du service ; et de passer un contrat avec le Addison Consolidated Dispatch Center pour répondre aux appels le soir et le week-end.

“En ce moment, nous avons une présence en ligne très engagée et bonne, et nous avons des réunions en personne”, a déclaré Renehan. «Les gens peuvent venir pour être accueillis et référés à nos groupes de services sociaux ou à différents prestataires du comté. Mais cela améliore vraiment l’accès, améliore l’immédiateté.

Plutôt que de rechercher des ressources en personne, les gens peuvent simplement décrocher le téléphone pour parler à un opérateur du 211, à tout moment de la journée. La traduction sera disponible pour les non-anglophones.

“Vous pouvez appeler au milieu de la nuit, et peut-être que vous vous inquiétez de quelque chose”, a déclaré Renehan. “Et il y a quelqu’un là-bas qui sera en mesure de vous guider à travers le problème, de déterminer vraiment ce dont vous avez besoin.”

Les gens peuvent composer le 211 pour obtenir de l’aide sur les options de logement abordable. Les vétérans peuvent parler à un spécialiste du 211 de la formation professionnelle et de la rédaction de CV. Les personnes âgées peuvent appeler le 211 pour obtenir de l’aide avec le transport.

“Tant de fois, les résidents ne comprennent pas le nombre de réseaux de services sociaux qui peuvent leur fournir de l’aide ou ils pensent qu’ils ne sont peut-être pas admissibles”, a déclaré Renehan.

Les responsables de DuPage et d’Addison doivent tenir une conférence de presse aujourd’hui pour marquer le lancement du 211. Le conseil du comté a approuvé un contrat d’un an de 190 218 $ avec le village pour que le centre de répartition consolidé d’Addison traite les appels au 211 au nom des services communautaires de DuPage. département la nuit et le week-end.

Les gens peuvent également aller en ligne pour 211dupage.gov pour effectuer des recherches dans une base de données de fournisseurs de services de santé et de services sociaux.

