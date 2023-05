La nouvelle législation québécoise sur Airbnb pourrait être un modèle pour le Canada et aider à atténuer la crise du logement

Pendant des années, le Québec a eu ce de nombreux experts considérée comme l’une des lois les plus strictes au Canada pour réglementer Airbnb et d’autres plateformes de location à court terme.

Les hôtes Airbnb devaient s’enregistrer auprès du gouvernement provincial, faute de quoi ils risquaient des amendes.

Mais il était également clair que la loi ne fonctionnait pas réellement, la grande majorité des inscriptions de Montréal sur la plateforme étant sans licence.

Le problème a été mis en évidence après un incendie en mars dans un édifice patrimonial du Vieux-Montréal qui a tué sept personnes – dont plusieurs résidaient dans Airbnbs illégaux .

Mardi, le gouvernement provincial a déposé une législation mise à jour visant à garantir que seuls les hôtes enregistrés éligibles puissent publier une annonce.

« Cette nouvelle loi représente un pas en avant assez important là-bas, car elle resserre vraiment les contraintes », a déclaré le professeur David Wachsmuth de l’Université McGill, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en gouvernance urbaine.

« C’est un très bon modèle que je pense que d’autres provinces, et certainement l’Ontario et la Colombie-Britannique, les autres grandes provinces, devraient chercher à imiter. »

Un tel système, a déclaré Wachsmuth, permettrait aux municipalités d’établir leurs propres règles et d’utiliser la base de données provinciale pour s’assurer que ces règles sont appliquées.

Sept personnes sont mortes dans un incendie qui s’est déclaré en mars dans un édifice patrimonial du Vieux-Montréal. Beaucoup d’entre eux séjournaient dans des Airbnb illégaux. (Steve Rompré/Radio-Canada)

Système patchwork

Réglementer efficacement les locations à court terme pourrait aider à atténuer les tensions sur le marché du logement dans de nombreuses régions du Canada, a déclaré Wachsmuth, qui a étudié la impact d’Airbnb sur le marché.

Son recherche 2019 a constaté que l’entreprise avait probablement entraîné le retrait de 31 000 unités du marché de la location à long terme au Canada.

« Les locations à court terme sont l’un des facteurs qui contribuent actuellement aux prix élevés des logements, à la fois en termes de logements occupés par leur propriétaire et de loyers », a-t-il déclaré.

« C’est simplement parce qu’ils ont été responsables de la conversion de milliers de maisons en véritables hôtels. »

Actuellement, il existe un système disparate de réglementations à travers le pays qui tente de maîtriser les locations à court terme.

Vancouver et Toronto ont déjà des règles en place, par exemple, alors que Halifax met en œuvre des changements à compter du 1er septembre. D’autres municipalités plus petites, comme Mont-Cascades, au Québec, ont récemment décidé d’interdire purement et simplement les locations à court terme.

La Colombie-Britannique est également en train d’élaborer son propre politique provinciale autour de la location courte durée.

Charge sur Airbnb

Le Québec avait déjà exigé que toutes les unités à court terme soient enregistrées et affichent ce numéro sur la liste, mais les règles n’étaient pas appliquées de manière adéquate. Dans certains cas, il a été constaté que des hôtes utilisaient de faux numéros d’enregistrement.

En vertu du nouveau projet de loi du Québec, intitulé « Loi visant à lutter contre l’hébergement touristique illégal », les sociétés de location telles qu’Airbnb seraient tenues de conserver des registres du certificat d’enregistrement de chaque hébergement annoncé.

Ils devraient également valider les numéros d’enregistrement de ces établissements et désigner un représentant basé au Québec pour faciliter le contact avec une personne de l’entreprise de location.

Le projet de loi prévoit également la création d’un registre public des hébergements touristiques, tenu par le ministre du Tourisme ou par un organisme reconnu par le ministre.

Les amendes contre les personnes qui ne se conforment pas seraient comprises entre 5 000 $ et 50 000 $, tandis que les entreprises pourraient faire face à des amendes de 10 000 $ à 100 000 $ par affichage.

« Avec les nouvelles normes, avec les villes et les arrondissements, je crois qu’il y aura beaucoup de conformité », a déclaré la ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx, en annonçant la législation.

REGARDER | Comment la loi ciblerait les sociétés de location : Québec sévit contre Airbnb Le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi pour sévir contre les locations à court terme après qu’un incendie meurtrier dans le Vieux-Montréal a tué sept personnes en mars. La plupart des morts séjournaient dans des Airbnb illégaux. Le projet de loi ciblera les plateformes numériques comme Airbnb avec des amendes pouvant aller jusqu’à 100 000 dollars si elles ne respectent pas les lois locales.

Airbnb, pour sa part, a publié un communiqué indiquant qu’il était toujours en train d’analyser la législation.

« Nous aurons plus à dire après un examen plus approfondi », a déclaré Nathan Rotman, responsable de la politique régionale pour le Canada.

L’entreprise avait promis de retirer toute inscription montréalaise sans permis valide suite à l’incendie du Vieux-Montréal.

Mais avant l’introduction de la nouvelle législation, les critiques s’étaient inquiétés du fait qu’il n’y avait toujours pas les réglementations nécessaires en place pour tenir les entreprises responsables.

« Nous ne devrions pas compter sur Airbnb pour décider qu’il y a une crise de relations publiques de temps en temps pour respecter leur part du marché », a déclaré Wachsmuth.

« Rien ne remplace un système d’enregistrement universel conforme à la plate-forme… Ils devraient supprimer de manière proactive les annonces qui n’ont pas de numéros actuels, et la nouvelle loi qui est proposée ici aujourd’hui va rendre beaucoup plus probable qu’Airbnb et d’autres plates-formes font leur part de manière fiable. »

« Ils devraient avoir une sorte de responsabilité »

À Montréal, où de nombreux arrondissements ont déjà mis en place des règles interdisant ou limitant les locations à court terme, les changements pourraient remettre des milliers d’appartements sur le marché.

Près de 30 000 annonces ont été publiées sur Airbnb en février, par exemple, et près de 80 % des logements annoncés n’étaient pas autorisés à louer à court terme, selon une enquête menée par un groupe de locataires locaux, le RCLALQ.

Steeve Fabre possède deux unités Airbnb légales à Montréal. Il a obtenu un numéro d’enregistrement après avoir été condamné à une amende pour les avoir dirigés sans numéro.

À son avis, les changements sont positifs, car ils imposeront la responsabilité à Airbnb et à d’autres entreprises et faciliteront la mise en conformité des propriétaires.

« Étant donné qu’Airbnb gagne évidemment beaucoup plus d’argent que les utilisateurs, le fait est qu’ils devraient avoir une sorte de responsabilité », a-t-il déclaré.

Thorben Wieditz est le directeur de Fairbnb, une coalition nationale d’organisations prônant une réglementation plus stricte sur les locations à court terme. (Yanjun Li/Nouvelles de CBC)

Thorben Wieditz, le directeur de Fairbnb, espère que la législation établira une nouvelle norme nationale, par laquelle d’autres provinces établiront leurs propres registres.

Son organisation a été créée en 2016 par un syndicat de travailleurs de l’hôtellerie de Toronto préoccupé par la prolifération de tours de condos remplies de locations Airbnb.

Fairbnb a depuis poussé les villes du Canada à élaborer des règles plus strictes qui permettent aux propriétaires de louer leur propre logement à l’occasion, mais sévir contre les propriétés utilisées uniquement comme locations à court terme.

« Il y a beaucoup, beaucoup de municipalités qui n’ont pas les ressources dont disposent une ville comme Vancouver ou Toronto, et elles ont besoin d’aide », a-t-il déclaré.