La nouvelle LED de moyenne puissance de Samsung intègre une efficacité lumineuse inégalée avec une qualité de couleur exceptionnelle – Samsung Global Newsroom

Le LM301B EVO permet aux luminaires de répondre aux dernières exigences DLC V5.1 Premium et ErP Ecodesign de l’UE pour répondre aux besoins évolutifs de l’industrie de l’éclairage

Samsung Electronics, un leader mondial des solutions de composants numériques avancées, a présenté aujourd’hui le LM301B EVO, un nouveau boîtier LED de moyenne puissance qui a été conçu pour donner le ton en matière d’efficacité lumineuse et de qualité des couleurs pour les applications intérieures et industrielles. Les réglementations et normes mondiales en matière d’éclairage, autrefois axées sur l’efficacité lumineuse, sont de plus en plus complètes pour inclure des critères stricts d’efficacité énergétique et de qualité des couleurs. Les étiquettes énergétiques de l’Union européenne pour les sources lumineuses (directive sur les produits liés à l’énergie; ErP) ont été révisées pour devenir plus strictes, et le Design Lights Consortium (DLC) – une organisation à but non lucratif pour les normes d’éclairage aux États-Unis et au Canada – a ajouté un indice de qualité de couleur tout en exigeant le même niveau d’efficacité élevé. Le LM301B EVO permet de répondre aux normes d’éclairage rigoureuses en matière d’efficacité énergétique et de qualité des couleurs. Construit sur la conception flip-chip exclusive de Samsung, le boîtier LED présente la plus grande efficacité de l’industrie de 235 lumens par watt (lm / W), en appliquant un nouveau matériau réfléchissant à l’intérieur du moule d’emballage et en améliorant l’efficacité de conversion du phosphore. Samsung a également affiné le spectre rouge dans le mélange de phosphore de la LED pour permettre une qualité de couleur supérieure, en particulier avec les teintes rouges qui sont généralement plus difficiles à rendre avec précision. «Notre nouveau LM301B EVO offre un mélange inégalé d’efficacité lumineuse et de rendu des couleurs qui s’aligne parfaitement avec le paysage changeant des normes d’éclairage LED», a déclaré Un Soo Kim, vice-président senior de l’équipe commerciale LED chez Samsung Electronics. «Samsung continuera de fournir des sources lumineuses LED à valeur ajoutée grâce à l’innovation technologique, alors que nous nous efforçons de dépasser les normes énergétiques à travers le monde.» Lors de l’utilisation de l’ensemble, les fabricants de luminaires peuvent créer des lampes qui se qualifient pour la certification de classe A de la directive ErP et répondent aux dernières exigences V5.1 Premium du DLC tout en atteignant une efficacité de pointe. Basé sur la plate-forme standard 3030, le LM301B EVO peut être facilement intégré dans les luminaires existants et nouvellement conçus pour les luminaires généraux et haut de gamme. Le LM301B EVO est maintenant en production et disponible dans des températures de couleur allant de 2700K à 6500K. Pour faciliter son adoption sur les marchés existants, le package sera également disponible en deux modules d’éclairage – la série Q EVO optimisée pour l’éclairage intérieur des bureaux et des écoles, et H inFlux EVO pour les applications à hauts plafonds, y compris les usines et les entrepôts.