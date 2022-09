La nouvelle Lamborghini Urus S est une performance moins criante

En août, lors de la Monterey Car Week, Lamborghini a dévoilé le nouveau Urus Performante, une version relookée de son SUV haute performance qui a un style peaufiné, plus de puissance et moins de poids. Lamborghini a maintenant annoncé l’Urus S 2023, qui se situe juste en dessous de la Performante dans la gamme Urus mise à jour.

Le V8 biturbo amélioré de 4,0 litres de l’Urus S correspond à la puissance de la Performante, avec 657 chevaux et 627 livres-pied de couple. C’est une augmentation de 16 ch par rapport à l’ancien modèle de base que l’Urus S remplace, et Lamborghini dit qu’il atteindra 62 mph en 3,5 secondes et atteindra une vitesse maximale de 189 mph, 0,2 seconde et 1 mph de la Performante.

C’est en partie parce que, bien que la Performante pèse 104 livres de moins que l’Urus sortant, l’Urus S n’a aucune des économies de poids de ce nouveau modèle, ni la suspension en acier abaissée de la Performante. Au lieu de cela, l’Urus S conserve la suspension pneumatique adaptative de l’Urus standard.

Ce que l’Urus S gagne, ce sont la plupart des ajustements de style de la Performante. Le nouveau pare-chocs avant a des prises d’air plus grandes et le capot en fibre de carbone a des bouches d’aération intégrées. Le pare-chocs arrière a également un design peaufiné, mais l’Urus S se passe du spoiler rad de la Performante. Les roues vont de 21 à 23 pouces, le plus grand ensemble étant désormais disponible avec une finition bronze. L’intérieur de l’Urus S bénéficie également d’une foule de nouvelles options de couleurs et de garnitures.

L’Urus S devrait être mis en vente au début de 2023 avec un prix probablement un peu plus élevé que le prix actuel de l’Urus d’environ 220 000 $. Lamborghini a construit plus de 20 000 Urus (Urusi ?) depuis son introduction en 2018, et avec plus de variantes à l’horizon – y compris un hybride – ce nombre ne manquera pas de continuer à croître rapidement.