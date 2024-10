La nouvelle interface utilisateur de Call of Duty permet enfin aux joueurs d’accéder directement aux jeux, ce qui signifie que vous pourrez charger instantanément Black Ops 6

Activision a dévoilé la nouvelle interface utilisateur de Call of Duty, qui devrait intervenir avant le lancement de Black Ops 6 le 25 octobre et remplacer le très décrié Call of Duty HQ.

Le titre ici est que l’onglet Accueil de la nouvelle interface utilisateur comprend des vignettes de jeu, ce qui signifie que contrairement à la précédente interface utilisateur de Call of Duty, les joueurs pourront désormais accéder directement aux jeux via leurs propres interfaces utilisateur autonomes.

Depuis la sortie de Modern Warfare en 2019 et la sortie ultérieure du Battle Royale Warzone, les joueurs ont critiqué Activision pour l’interface utilisateur lourde de Call of Duty, qui oblige actuellement les utilisateurs à franchir un certain nombre d’obstacles avant d’accéder au jeu auquel ils veulent réellement jouer.

Dans un article de blogActivision a déclaré qu’il était plus facile pour les joueurs d’entrer directement dans l’action avec cette nouvelle interface utilisateur repensée. Au lancement, la nouvelle interface comprendra trois hubs principaux : Accueil, Tous les jeux et Store. Chaque hub affiche tout son contenu sur une seule page, éliminant ainsi le besoin de faire défiler.

Crédit image : Activision Publishing.

À partir du 25 octobre, Black Ops 6 et Warzone seront affichés dans l’onglet Accueil. D’autres jeux sont accessibles via l’onglet Tous les jeux. Il existe également une vignette Dernière partie jouée, qui permet aux joueurs d’accéder rapidement à ce qu’ils ont joué le plus récemment.

Vous devrez accéder à l’onglet Tous les jeux pour afficher votre bibliothèque complète de jeux Call of Duty remontant à Modern Warfare de 2019. Vous effectuerez des lancements croisés sur des titres possédés, achèterez des titres sans propriétaire et gérerez vos installations à partir de là.

Crédit image : Activision Publishing.

Les joueurs de Call of Duty pourront effectivement découvrir la nouvelle interface utilisateur de Call of Duty à partir du 21 octobre après avoir téléchargé la mise à jour de pré-lancement. Cela évoluera également avec le temps. Voici le plan, par Activision :

Phase 1 : lancement pré-Black Ops 6 (21 octobre – 24 octobre)

Dans un premier temps, il y aura une période de transition du 21 au 24 octobre, lorsque la nouvelle interface utilisateur sera mise en ligne avant le lancement de Black Ops 6.

Pendant ces quelques jours, Call of Duty : Modern Warfare III et Call of Duty : Warzone seront les principales vignettes de jeu de l’onglet Accueil et les joueurs pourront se lancer de manière croisée dans ces jeux. Modern Warfare III conservera son ancienne interface utilisateur. Call of Duty : Warzone conservera son ancienne interface utilisateur jusqu’à la mise à jour de la saison 01.

L’onglet Boutique dirigera les joueurs vers les boutiques complètes du jeu Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone via un lancement croisé.

Phase 2 : lancement post-Black Ops 6 (25 octobre – [Redacted])

Lorsque Black Ops 6 sera lancé, il remplacera Modern Warfare 3, faisant de Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone les principales vignettes de jeu de l’onglet Accueil. Les joueurs pourront accéder instantanément à Black Ops 6 et se lancer dans Call of Duty : Warzone.

Les joueurs qui souhaitent continuer à jouer à Modern Warfare 3 peuvent y accéder via un lancement croisé sur l’onglet Tous les jeux ou sur la vignette Dernier joué s’il s’agit du contenu auquel vous avez joué le plus récemment.

Pour les joueurs ayant acheté Black Ops 6, l’onglet Boutique vous dirigera désormais vers la boutique complète de Black Ops 6 en jeu.

Black Ops 6 aura sa propre interface utilisateur individuelle conçue pour permettre aux joueurs d’accéder facilement aux modes et au contenu auxquels ils souhaitent jouer. Les joueurs peuvent accéder à la campagne, au multijoueur et aux zombies depuis l’interface utilisateur du jeu Black Ops 6. Recherchez les nouvelles mises à jour de l’armurier, la sélection de playlists et la vitrine sociale dans Black Ops 6 !

Phase 3 : Saison 01 ([Redacted])

Lorsque la saison 01 commencera, l’interface utilisateur entrera dans son état pleinement réalisé. Black Ops 6 et Call of Duty : Warzone continueront d’être les principales vignettes de jeu sur l’onglet Accueil et les joueurs pourront accéder instantanément à Black Ops 6 et Call of Duty : Warzone pour un accès plus rapide et plus direct au jeu.

L’onglet Boutique dirigera désormais tous les joueurs vers les boutiques complètes du jeu Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone en fonction de ce que vous avez installé.

Un onglet Battle Pass sera introduit dans la saison 01 avec des fonctionnalités similaires à celles de l’onglet Store, dirigeant les joueurs vers le Battle Pass complet dans Black Ops 6 ou Call of Duty : Warzone.

Avec la mise à jour de la saison 01, Call of Duty : Warzone disposera également de sa propre interface utilisateur individuelle avec des améliorations similaires à celles de Black Ops 6.

Crédit image : Activision Publishing.

Le préchargement de Black Ops 6 commence pour toutes les plateformes ce lundi 21 octobre à 9h (heure du Pacifique). Les joueurs qui ont précommandé le jeu ou qui sont abonnés à Game Pass Ultimate ou PC Game Pass peuvent télécharger Campaign, Multiplayer et Zombies afin d’être prêts à partir lors de la sortie officielle de Black Ops 6 le 25 octobre.

Les joueurs qui ont précommandé Black Ops 6 et qui ont déjà installé Call of Duty recevront le préchargement de Black Ops 6 sous forme de mise à jour automatique de leur installation existante, similaire aux mises à jour précédentes de Call of Duty.

Les joueurs qui ont précommandé Black Ops 6 mais qui n’ont pas encore installé Call of Duty peuvent lancer le préchargement depuis la vitrine de leur plateforme. Le téléchargement sera plus important pour les joueurs qui ont déjà installé Call of Duty car ils recevront la nouvelle interface utilisateur et Black Ops 6 en même temps, a déclaré Activision.

Nous avons également la confirmation de Call of Duty : Black Ops 6 lance des cartes, des modes et des opérateurs multijoueurs et Call of Duty : préchargement de Black Ops 6 et heures de lancement mondial .

