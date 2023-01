La nouvelle interface utilisateur d’Android Auto est enfin disponible !

Le grand rafraîchissement d’Android Auto que Google a présenté pour la première fois lors de la conférence Google I/O de l’année dernière commence à être déployé ! Je sais, je sais, ils nous ont dit de l’attendre l’été dernier, mais il a apparemment fallu un peu plus de temps.

La nouvelle interface utilisateur Android Auto arrive avec une expérience évolutive pour s’adapter à toutes sortes de tailles d’écran. Il peut comporter un mode écran partagé qui permet d’afficher plus d’activités à l’écran, et Google Assistant est plus disponible que jamais, avec des suggestions contextuelles, des alertes, un partage facile d’éléments tels que les heures d’arrivée et des suggestions en un seul clic lorsque vous répondez à un message.

L’interface utilisateur est une sorte de star, cependant. Le panneau Google Maps devrait se rapprocher du conducteur, il y a un thème Material You dans la pochette de l’album et un lanceur rapide vous permet d’accéder aux applications récemment utilisées. Si quoi que ce soit, ça a juste l’air lisse.

En plus de l’interface utilisateur actualisée, les appels WhatsApp arrivent sur Android Auto pour ceux qui ont des téléphones Pixel et Samsung, et les téléphones Samsung et Xiaomi bénéficieront bientôt du partage de clé de voiture numérique (comme les téléphones Pixel récemment).

Il y a beaucoup de mentions “bientôt” là-bas, et j’aimerais avoir plus de détails pour vous. Si quoi que ce soit, sachez que le nouvel Android Auto est en effet en cours de déploiement, mais certaines de ces autres fonctionnalités peuvent ne pas être là pendant un moment.

// Google