La nouvelle interface utilisateur d’Amazon Fire TV pourrait être déployée sur l’ancienne génération Fire TV Stick 4K et plus en mars

La nouvelle interface utilisateur d’Amazon Fire TV pour l’ancienne génération Fire TV Stick 4K, Fire TV et Fire TV Cube devrait commencer à être déployée en mars. L’interface utilisateur remaniée a été introduite pour la première fois en septembre 2020 et a commencé à être déployée sur la nouvelle génération Fire TV Stick (3e génération) et Fire TV Stick Lite en décembre 2020. L’interface Fire TV mise à jour a une page d’accueil personnalisée, permettant aux utilisateurs d’accéder à leur contenu préféré plus rapidement. Il prend également en charge les profils d’utilisateurs jusqu’à six personnes, avait annoncé la société.

Le dernier développement vient de Protocol, et il semble que l’ancienne génération Fire TV Stick 4K, Fire TV et Fire TV Cube en Inde recevront également l’interface utilisateur actualisée. Notamment, Amazon avait également déclaré précédemment que la dernière interface arriverait à d’autres modèles au début de cette année. Comme mentionné, les utilisateurs peuvent désormais créer jusqu’à six profils utilisateur sur Fire TV, pour offrir une expérience personnalisée aux membres d’un ménage. Les profils permettent à chaque utilisateur d’accéder à son historique de visionnage, à ses recommandations, à sa liste de surveillance, à ses préférences de télévision en direct et à sélectionner les paramètres, y compris les fonctionnalités d’accessibilité. Les utilisateurs peuvent également changer de profil utilisateur à l’aide de l’assistant vocal Alexa. Pour créer un profil vocal, appuyez sur le bouton vocal de la télécommande Fire TV et dites «Alexa, apprends ma voix». Les utilisateurs peuvent également ouvrir l’application Alexa sur le smartphone, accéder aux paramètres, sélectionner votre profil, appuyer sur créer à côté de la voix et appuyer sur continuer.

LIRE AUSSI: Les appareils Amazon Fire TV reçoivent désormais une nouvelle interface avec un écran d’accueil repensé: Quoi de neuf

Notamment, le menu principal de la dernière Fire TV a été déplacé vers le centre de l’écran pour permettre aux utilisateurs de naviguer dans des destinations clés telles que Accueil, Rechercher, En direct, Bibliothèque, Profils, etc. De plus, l’onglet Rechercher sur l’écran principal reçoit également des améliorations pour recommander des émissions de télévision et des films plus personnalisés. Amazon avait également ajouté que l’interface Fire TV ajouterait une nouvelle Alexa Explore pour fournir une destination dédiée où les utilisateurs peuvent découvrir les fonctionnalités Alexa populaires, afficher les appareils connectés pour la maison intelligente, voir les stocks, et plus encore. Les détails exacts de la disponibilité ne sont pas clairs pour le moment.