La nouvelle interface utilisateur Android Auto arrive enfin aux bêta-testeurs publics

Vous vous souvenez peut-être qu’en mai, Google a présenté une refonte assez importante de l’interface Android Auto. La refonte du design était initialement prévue pour une sortie estivale, mais cela ne s’est évidemment pas concrétisé. Nous n’avons aucune idée de ce qui a causé le retard, mais il semble enfin toucher à sa fin car la nouvelle interface utilisateur a commencé à être distribuée aux utilisateurs de la version bêta publique.

Malheureusement, un rapide coup d'œil au Liste Google Play Store pour Android Auto révèle que tous les emplacements de la branche bêta sont déjà pleins. Cela signifie que si vous n'êtes pas déjà un testeur bêta, vous ne pourrez pas encore découvrir la nouvelle interface utilisateur.











Nouvelle interface utilisateur Android Auto

La nouvelle interface Android Auto est plus ronde et plus propre, avec des éléments et des commandes d’interface utilisateur plus grands. L’objectif de Google était de le rendre plus lisible et de rendre les commandes plus accessibles. L’écran partagé devrait également être beaucoup plus efficace maintenant. Voici une liste de quelques-uns des principaux changements apportés à Android Auto.



Votre carte sera désormais plus proche du conducteur dans le nouveau tableau de bord avec une taille/accessibilité améliorée.

La carte multimédia du tableau de bord a un tout nouveau look et s’agrandit et se rétrécit désormais de manière dynamique.

Vous pouvez désormais faire en sorte que la carte remplisse toute la zone Android Auto, offrant aux utilisateurs plus de choix pour choisir des mises en page sur de grands écrans.

Il y a un nouveau dock d’application dans le rail pour faciliter le basculement entre les applications récentes en un seul clic.

D’autres parties du système ont été mises à jour pour adopter Material You et des composants et mises en page d’interface utilisateur modernisés.

Les recommandations musicales et multimédias de Google Assistant sont désormais accessibles d’un simple glissement de la carte multimédia du tableau de bord.

Les anciennes icônes d’état et la cloche du centre de notification ont été fusionnées en une seule zone facile à analyser et accessible sur le rail qui inclut le nombre de messages non lus.

Nous n’avons aucune information sur la date de sortie de la version complète de la mise à jour Android Auto, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de tout nouveau développement.

