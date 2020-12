Amazon est en train de refondre son interface Fire TV pour faciliter la recherche du contenu souhaité, ainsi que pour améliorer l’intégration d’Alexa et ajouter des profils utilisateur.

Auparavant, l’utilisation d’un téléviseur Fire était la même quel que soit le membre de la famille qui prenait la télécommande, mais à partir d’aujourd’hui, lorsque l’interface mise à jour commence à se déployer, vous pourrez sélectionner votre propre profil.

Mieux encore, si vous activez les profils vocaux, puis demandez quelque chose à Alexa, elle reconnaîtra qui vous êtes et basculera automatiquement sur votre profil.

La nouvelle interface affine le menu principal – qui se trouve maintenant au centre de l’écran – et ajoute une option Rechercher qui rassemble le contenu de diverses sources, notamment Prime Video, YouTube, la télévision de rattrapage locale et vous permet de choisir parmi différentes catégories.







Ceux-ci sont, bien sûr, personnalisés en fonction de votre profil et ne seront donc pas les mêmes pour tout le monde.

La navigation Alexa a été améliorée afin que vous puissiez faire plus de mains libres et que les réponses n’interrompent pas ce que vous regardez grâce à des superpositions plus petites au bas de l’écran qui fournissent des informations telles que les prévisions météorologiques que vous pouvez voir pendant que vous regardez un afficher ou utiliser l’interface pour trouver des choses à regarder.







Jusqu’à six profils utilisateur sont pris en charge et il existe également une prise en charge de l’image dans l’image.

Quand ma Fire TV recevra-t-elle l’interface mise à jour?

Amazon indique qu’une petite sélection d’appareils Fire TV recevra la mise à jour à partir d’aujourd’hui, mais un déploiement échelonné signifie que vous devrez peut-être attendre quelques semaines. Au Royaume-Uni, nous dit-on, l’interface commencera à apparaître à partir du 14 décembre.

Au départ, cela ne s’applique que si vous possédez un Fire TV Stick ou Stick Lite de troisième génération, tous deux lancés il y a à peine quelques mois. Les modèles plus anciens, notamment le Fire TV Stick 4K et le Fire TV Cube, ne seront mis à jour que l’année prochaine.