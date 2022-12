La nouvelle interdiction des magazines haute capacité de l’Oregon est toujours dans les limbes du tribunal

PORTLAND, Oregon (AP) – Un juge de l’Oregon a prolongé mardi une ordonnance bloquant un élément clé d’une nouvelle loi stricte sur les armes à feu approuvée par les électeurs visant à réduire les tirs de masse, mais n’a pas immédiatement statué sur sa partie la plus controversée – une interdiction du vente et transfert de magazines de grande capacité.

Le juge du comté de Harney, Robert Raschio, a laissé subsister une ordonnance d’interdiction temporaire antérieure qui bloque la disposition de permis d’achat de la loi approuvée de justesse par les électeurs de l’Oregon en novembre. Il a également bloqué temporairement une autre disposition qui empêche la vente d’une arme à feu jusqu’à ce que les résultats d’une vérification des antécédents reviennent. En vertu de la loi fédérale, une vente d’armes à feu peut avoir lieu par défaut si la vérification des antécédents prend plus de trois jours ouvrables – la soi-disant échappatoire de Charleston, car elle a permis à l’agresseur d’acheter l’arme utilisée lors d’un tir de masse en Caroline du Sud en 2015.

Mais après une journée complète de plaidoiries, le juge ne s’est pas prononcé sur une requête visant à geler l’interdiction des chargeurs d’armes à feu contenant plus de 10 cartouches pendant que les tribunaux débattent de la constitutionnalité de la loi. Raschio a jusqu’à vendredi pour rendre une décision.

Le procès, intenté par Gun Owners of America Inc., la Gun Owners Foundation et plusieurs propriétaires d’armes à feu individuels, vise à suspendre l’ensemble de la loi pendant qu’elle traverse une série de contestations judiciaires. Contrairement à d’autres poursuites intentées contre la mesure 114, celle-ci fait spécifiquement des réclamations en vertu de la Constitution de l’Oregon, et non de la Constitution des États-Unis. Burns, la ville du comté de Harney où l’audience a eu lieu, se trouve à plus de 450 kilomètres au sud-est de Portland, dans un coin rural et peu peuplé de l’État.

Avant l’audience de mardi, l’État avait accepté de reporter la partie permis d’achat de la loi jusqu’au 8 février en raison d’un manque d’application de la loi certifiée pour superviser le cours de formation en personne sur le maniement des armes à feu qui serait nécessaire.

“Je vais continuer l’injonction temporaire concernant le permis d’achat parce que je suis convaincu qu’il y a un préjudice irréparable au droit de porter des armes”, a déclaré Raschio. L’ordonnance restera en vigueur “jusqu’à ce que je reçoive un avis des défendeurs qu’ils sont prêts à déployer un système de permis d’achat”, a-t-il ajouté.

La mesure 114 exige un permis, une vérification des antécédents criminels, la prise d’empreintes digitales et un cours de formation pratique pour les nouveaux acheteurs d’armes à feu qui comprend le tir avec des balles sèches ou réelles. Il interdit également la vente, le transfert ou l’importation de chargeurs d’armes à feu de plus de 10 cartouches, sauf s’ils appartiennent à des forces de l’ordre ou à un militaire ou s’ils appartenaient avant l’adoption de la mesure. Ceux qui possèdent déjà des chargeurs de grande capacité ne peuvent les posséder qu’à leur domicile ou les utiliser sur un champ de tir, dans des compétitions de tir ou pour la chasse, comme le permet la loi de l’État après l’entrée en vigueur de la mesure.

Les ventes d’armes à feu et les demandes de vérification des antécédents ont grimpé en flèche dans les semaines qui ont suivi l’approbation de la mesure en raison des craintes que la nouvelle loi n’empêche ou ne retarde considérablement l’achat de nouvelles armes à feu dans le cadre du système de permis.

Plusieurs groupes de défense des droits des armes à feu, des shérifs locaux et des propriétaires de magasins d’armes ont poursuivi, affirmant que la loi viole le droit constitutionnel des Américains à porter des armes et que les querelles juridiques devraient se poursuivre pendant des mois – voire des années – dans ce cas et les autres.

Le sort de la loi est surveillé de près à la fois par les défenseurs des droits des armes à feu et par ceux qui veulent des limites plus strictes à la possession d’armes à feu. Ce serait l’un des premiers à entrer en vigueur après une décision de la Cour suprême des États-Unis en juin qui a invalidé une loi de New York qui limitait le port d’armes à feu à l’extérieur du domicile.

La décision de juin a marqué un changement dans la manière dont la Haute Cour du pays évaluera les plaintes pour violation du deuxième amendement, la majorité conservatrice de la Cour suprême concluant que les juges ne devraient plus se demander si la loi sert les intérêts publics comme l’amélioration de la sécurité publique.

Au lieu de cela, les juges devraient seulement peser si la loi est “conforme au texte et à la compréhension historique du deuxième amendement”.

L’accent juridique mardi devant le tribunal d’État était axé sur le contexte historique de la promulgation de la constitution de l’Oregon et sur le paysage des armes à feu à cette époque. La Constitution de l’Oregon a été promulguée en 1859, près de 70 ans après la ratification du deuxième amendement de la Constitution américaine.

Les témoins experts du demandeur ont déclaré que les armes à feu à plusieurs coups – précurseurs des armes à chargeur de grande capacité d’aujourd’hui – étaient courantes lorsque la Constitution de l’Oregon a été adoptée et auraient été familières à ses rédacteurs.

Mais le bureau du procureur général de l’État a appelé des témoins qui ont réfuté que les armes à feu avec des chargeurs de grande capacité étaient courantes à cette époque et auraient été des « curiosités ou des armes exotiques » représentant environ 0,2 % de toutes les possessions d’armes à feu.

Des témoins experts ont également expliqué comment la nouvelle loi aurait un impact sur les ventes et la disponibilité des armes à feu dans l’État.

Le propriétaire d’un magasin d’armes a témoigné que, d’après son expérience, 90 % des armes à feu seraient illégales dans l’État si la mesure 114 prenait effet, car la plupart des armes à feu ont des bases de chargeur qui peuvent être retirées et des rallonges qui peuvent être ajoutées pour augmenter le nombre de coups tirés.

De nombreux fabricants d’armes refusent déjà d’expédier de telles armes à son magasin à cause de la loi, a déclaré Ben Callaway, propriétaire de Spent Cartridge à Burns, dans l’Oregon.

“Ils ne vous laisseront tout simplement pas le mettre dans le panier”, a-t-il déclaré à propos des achats en ligne d’armes à feu. “La seule arme à feu que je puisse actuellement leur acheter est une arme à feu livrée sans chargeur.”

L’expert de l’État, James Yurgealitis, a déclaré que des armes à feu avec des chargeurs limités à 10 cartouches sont disponibles dans le commerce auprès de “essentiellement tous les principaux fabricants d’armes à feu” en raison de limites de capacité similaires dans d’autres États. Les fabricants fabriquent des armes à feu «conformes» pour les États ayant des limites de capacité de chargeur, notamment la Californie, le Connecticut, le New Jersey, Hawaï, le Massachusetts et New York, a fait valoir l’État.

La semaine dernière, un juge fédéral de Portland, saisi d’une autre contestation de la loi en vertu de la Constitution américaine, a permis à l’interdiction de la vente et du transfert de nouveaux magazines à grande capacité de prendre effet. La décision du 6 décembre a également accordé un délai de 30 jours avant que le mandat de permis d’achat de la loi n’entre en vigueur, mais une grande partie de la loi devait entrer en vigueur le 8 décembre.

Mais l’ordonnance ultérieure de Raschio plus tard dans la même journée, mettant l’ensemble de la mesure 114 en attente dans l’attente d’une nouvelle plaidoirie, a jeté sa mise en œuvre dans les limbes.

Mardi, le procureur général adjoint principal Brian Marshall s’est opposé au blocage de Raschio sur la disposition relative à la vérification des antécédents, affirmant qu’une partie de la loi n’avait jamais été contestée dans le procès du comté de Harney intenté par les plaignants.

Raschio a organisé une audience le 23 décembre sur cette question. Une audience sur la disposition relative au permis d’achat sera également prévue.

Gillian Flaccus, Associated Press