La nouvelle interdiction de l’avortement en Caroline du Nord expose les échecs du GOP à renforcer l’aide aux parents et aux enfants

L’été dernier, après la décision de la Cour suprême Dobbs décision a annulé le droit fédéral de se faire avorter, beaucoup d’encre a coulé sur la possibilité que les républicains, désireux d’adopter une nouvelle série d’interdictions d’avortement, se sentiraient obligés en même temps d’améliorer le filet de sécurité sociale pour aider les femmes et les enfants leur de nouvelles lois affecteraient.

Mais ces dépenses ne se sont pratiquement pas concrétisées. Bien que près de 20 États aient interdit l’avortement au cours de l’année écoulée, les experts affirment que peu d’entre eux ont consacré des fonds significatifs au soutien des enfants et des familles.

Au cours des dernières semaines, il aurait pu sembler que cela changeait. En Floride, qui a adopté une interdiction de l’avortement de six semaines le mois dernier, les législateurs de l’État ont voté pour étendre l’assurance maladie des enfants et mettre de l’argent réel derrière ces plans. En Caroline du Nord, une interdiction de l’avortement de 12 semaines comprend un soutien supplémentaire pour les enfants et les familles – mais les dispositions ne sont pas aussi généreuses qu’elles pourraient le paraître à première vue.

Les approches des deux États révèlent qu’un parti a du mal à comprendre comment atténuer le contrecoup politique qui a suivi la fin de Chevreuil: Les gestes symboliques suffisent-ils ? Ou les républicains doivent-ils vraiment prendre au sérieux le renforcement de l’aide gouvernementale aux enfants et aux familles ?

La Caroline du Nord a récemment été le champ de bataille le plus important sur le droit à l’avortement en Amérique. La législature de l’État a adopté une interdiction de l’avortement de 12 semaines, à laquelle le gouverneur démocrate Roy Cooper a opposé son veto. Les républicains possédaient suffisamment de sièges à l’Assemblée législative pour annuler le veto de Cooper mardi.

En plus d’interdire l’avortement après 12 semaines, à quelques exceptions près pour le viol, l’inceste ou la santé de la mère, la loi de Caroline du Nord exige plusieurs rendez-vous en personne avant qu’une personne puisse se voir prescrire des médicaments pour un avortement. Il introduit également des exigences de déclaration intrusives, telles que l’obligation pour les médecins de signaler les antécédents de fertilité d’un patient au gouvernement de l’État après un avortement, y compris des informations telles que le nombre de grossesses vivantes, les grossesses précédentes et les avortements précédents.

La loi comprend certaines dispositions qui, selon les républicains, apporteront un soutien supplémentaire aux enfants et aux familles, notamment une nouvelle politique de congé parental payé et une augmentation des subventions pour la garde d’enfants. Ce sont les types de politiques que certains pronostiqueurs attendaient aprèsDobbs. Mais les deux programmes ont des lacunes importantes.

Le congé parental payé ne s’applique qu’aux employés de l’État, pas au secteur privé. L’augmentation des subventions de l’État pour la garde d’enfants pour les familles qui les reçoivent déjà ne résoudrait pas le principal problème d’accès aux services de garde en Caroline du Nord, car il y a déjà 30 000 enfants dans l’État sur une liste d’attente pour une aide financière. La loi ne fait rien pour retirer les gens de cette liste d’attente, par exemple en augmentant le nombre de subventions disponibles.

« Ce projet de loi interdirait l’avortement et restreindrait fortement les avortements pour les Carolines du Nord et ferait très peu pour faire progresser la santé maternelle et infantile », a déclaré Rebecca Kreitzer, politologue à l’Université de Caroline du Nord qui suit la législation sur l’avortement à travers le pays.

La législation prolonge également la période pendant laquelle les nouveaux parents peuvent abandonner un enfant non désiré de manière confidentielle et sans crainte de poursuites – connue sous le nom de loi sur la remise en toute sécurité – conformément à la tendance des États conservateurs à renforcer le soutien à l’adoption au lieu d’étendre l’État-providence.

Cela suit le modèle des près de 20 États qui ont décidé d’interdire ou de restreindre fortement l’avortement depuis le Dobbs décision. Les États ont soit sauté toute extension du filet de sécurité tout en faisant avancer ces projets de loi, soit ils n’ont fait que des gestes symboliques, a déclaré Kreitzer.

Dans certains États, les législateurs se sont tenus à des politiques plus traditionnellement privilégiées par les conservateurs, telles que des crédits d’impôt pour les dons aux centres de grossesse en crise ou un financement supplémentaire pour les agences d’adoption. Certains États, dont le Wyoming, ont prolongé leurs prestations Medicaid post-partum, mais ces efforts ont échoué dans d’autres États comme l’Utah, et certains, comme le Missouri, ont imposé des restrictions sur les personnes éligibles au soutien supplémentaire.

En fin de compte, il n’y a décidément pas eu d’expansion importante des programmes de protection sociale dans les États où l’avortement est désormais largement illégal, et la Caroline du Nord – malgré les gestes dans cette direction – suit le même schéma.

« Ces projets de loi présentés et adoptés font symboliquement des choses pour faire progresser la santé des femmes et des enfants, mais n’auront pas d’impact substantiel », a déclaré Kreitzer.

La Floride a en fait élargi son État-providence

Il peut y avoir une exception à cela : l’expansion récente de la Floride de son programme d’assurance maladie pour enfants. Ce projet de loi, qui a été adopté la semaine dernière, moins d’un mois après que le gouverneur Ron DeSantis a signé une interdiction de l’avortement de six semaines, est peut-être l’expansion la plus substantielle de l’État-providence adoptée peu de temps après l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions sur l’avortement.

La législation, qui se dirige maintenant vers le bureau de DeSantis, étendrait l’admissibilité à une assurance maladie à faible coût de 200 % du seuil de pauvreté fédéral à 300 % (environ 69 000 $ pour une famille de trois personnes). Il s’agissait de la première extension du programme, appelé KidCare, en 25 ans. Il a été adopté à l’unanimité par la législature de l’État.

Le projet de loi prévoyait également environ 100 millions de dollars pour financer initialement l’expansion et augmenter les taux de remboursement des médecins et autres prestataires de soins afin qu’ils soient plus susceptibles d’accepter la couverture du programme dans leurs cabinets.

Il y a eu des inquiétudes concernant les primes que les familles seront tenues de payer; l’État fixera ces taux à une date ultérieure. Mais « en général, c’est une bonne chose », m’a dit Joan Alker du Georgetown Centre for Children and Families.

Contrairement au projet de loi de la Caroline du Nord, l’expansion de KidCare n’était pas explicitement liée à l’interdiction de l’avortement. Mais ils se déplaçaient en tandem à travers la législature de l’État; un comité de la Chambre a examiné l’interdiction de l’avortement et la législation sur l’assurance maladie dos à dos. Les leaders à la Chambre ont également vanté leurs plans pour étendre le soutien du gouvernement aux nouvelles mères alors qu’ils célébraient l’adoption de l’interdiction de l’avortement de six semaines.

DeSantis devrait être le challenger le plus viable de l’ancien président Donald Trump à la primaire républicaine et, en général, il est considéré comme l’élu avec les meilleures chances d’être le prochain président, derrière Trump et le président Joe Biden.

Mais pour être élu, il devra courtiser les conservateurs sociaux, ce que l’interdiction de l’avortement de six semaines aide à faire, sans aliéner les électeurs plus modérés qui seront essentiels aux élections générales. Une expansion de l’assurance maladie pour les enfants serait un moyen pour DeSantis de faire valoir ce point.

Il reste à voir si ce calcul fonctionne pour DeSantis; les sondages suggèrent que l’interdiction de six semaines en Floride n’est pas populaire dans l’État. Mais associer des règles plus strictes en matière d’avortement à une expansion plus significative de l’État-providence pourrait, en théorie, ouvrir la voie à la Dobbs contrecoup, qui a déjà contribué à la piètre performance du parti lors des élections de mi-mandat de 2022.

Les républicains de tout le pays se retrouvent dans un territoire politique inconfortable alors qu’ils tentent de tenir leurs promesses de plusieurs décennies de faire reculer le droit à l’avortement. En Caroline du Sud, les nouvelles restrictions proposées à l’avortement ont été déclenchées par les objections des femmes républicaines à la législature. L’interdiction de l’avortement proposée par le Nebraska a également été bloquée jusqu’à présent par un législateur républicain récalcitrant. En Caroline du Nord, la législature a modifié ses règles afin que les dérogations au veto puissent être soumises à un vote sans préavis – une manœuvre parlementaire qui, aux yeux de Kreitzer, révèle l’inconfort des dirigeants face à un débat interminable.

« Les républicains savaient que s’ils prenaient le temps d’en débattre vraiment, cela pourrait ne pas passer », a-t-elle déclaré.

En général, les conservateurs semblent opérer avec un sentiment de malheur politique imminent, face à une dure réalité que de nombreux électeurs ne sont pas aussi à l’aise d’aller aussi loin que les républicains l’avaient promis depuis longtemps.

Mais plutôt que de réduire leurs ambitions – ou, à l’exception de la Floride, d’essayer d’atténuer le contrecoup en élargissant de manière significative le filet de sécurité sociale – ils semblent déterminés à faire passer de nouvelles restrictions pendant qu’ils en ont la possibilité.

« L’urgence d’adopter ceci, d’adopter les interdictions de faire glisser, d’adopter ces choses de guerre culturelle, l’écriture sur le mur indique que les choses évoluent dans l’autre sens », a déclaré Kreitzer. « Les futures élections pourraient ne pas se dérouler comme prévu. »