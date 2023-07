La nouvelle interdiction de l’avortement dans l’Iowa sera l’une des plus strictes aux États-Unis

À moins de retards sur des questions juridiques, l’Iowa est sur le point de promulguer une interdiction de l’avortement après six semaines de grossesse, avant que la plupart des femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

L’interdiction comporte des exceptions pour les cas où la vie ou la santé de la mère est en danger et pour les victimes de viol et d’inceste, de fausses couches et de certains diagnostics fœtaux.

Les fournisseurs d’avortement ont contesté l’interdiction devant un tribunal d’État mercredi au motif qu’elle viole les droits constitutionnels de l’Iowa à l’avortement et à une procédure régulière de fond, ainsi que la clause des droits inaliénables de la constitution de l’État, qui, selon eux, garantit spécifiquement ces droits aux femmes et leur accorde une protection égale. sous la loi. Ils demandent au tribunal d’empêcher temporairement la loi d’entrer en vigueur vendredi, lorsque la gouverneure républicaine Kim Reynolds a indiqué qu’elle avait l’intention de la signer.

« Si cette interdiction de l’avortement entre en vigueur, elle imposera un fardeau inacceptable sur la capacité des patientes à accéder aux soins d’avortement essentiels, en particulier celles qui sont déjà confrontées à des inégalités systémiques. Des centaines d’habitants de l’Iowa seront touchés en quelques semaines seulement », a déclaré Ruth Richardson, présidente et chef de la direction de Planned Parenthood North Central States, dans un communiqué.

La loi est pratiquement identique à celle adoptée en 2018 qui a été définitivement bloquée par un tribunal d’État dans une décision confirmée par la Cour suprême de l’Iowa le mois dernier. En réponse, Reynolds a convoqué une session spéciale mardi dans le seul but d’adopter la nouvelle loi, qui, selon elle, reflète les valeurs de l’Iowans.

« Les habitants de l’Iowa ont élu des représentants prêts à défendre les droits des enfants à naître et, ce faisant, ils ont voté fermement en faveur des principes pro-vie et contre la destruction arbitraire de vies innocentes et sans défense », a déclaré Reynolds dans un communiqué annonçant la séance spéciale.

Cependant, les sondages suggèrent que les habitants de l’Iowa se sentent différemment. Un sondage Des Moines Register-Mediacom Iowa réalisé plus tôt cette année a révélé que 61% des adultes de l’Iowa soutenaient l’avortement légal dans tous ou la plupart des cas, et seulement 35% ont déclaré qu’il devrait être illégal dans tous ou la plupart des cas.

Pourtant, les républicains ouvertement anti-avortement continuent de remporter les élections dans l’Iowa, qui a pris un virage à droite au cours des derniers cycles électoraux. Et les législateurs républicains prennent cela comme une carte blanche pour faire avancer leur programme ultra-conservateur, y compris une interdiction de l’avortement parmi les plus restrictives du pays.

Ce que l’interdiction signifie pour les Iowans – et la région

Les exceptions à l’interdiction sont limitées et les législateurs républicains ont rejeté les amendements proposés par les démocrates qui les auraient élargis. Les organisations contestant la loi, notamment Planned Parenthood North Central States, la clinique Emma Goldman et l’ACLU de l’Iowa, ont déclaré dans une déclaration conjointe que les personnes qui répondent aux critères d’exception seront confrontées à des «obstacles aux soins» et que «le la réalité est que l’avortement sera en grande partie indisponible pour les habitants les plus vulnérables de l’Iowa qui pourraient essayer de s’appuyer sur ces exceptions.

Nous avons déjà constaté des réductions massives des soins dans d’autres États qui ont promulgué des interdictions d’avortement. Au Texas, par exemple, les médecins sont obligés de déterminer si la vie ou la santé de la personne enceinte est en danger. Cela a entraîné des retards dans la pratique des avortements, exposant les patientes à un risque accru de complications.

Si les habitants de l’Iowa ne peuvent pas accéder à l’avortement dans l’État, seuls ceux qui disposent des ressources financières nécessaires peuvent être en mesure de le faire ailleurs, et même dans ce cas, ils pourraient être confrontés à des obstacles. L’accès à l’avortement dans le Midwest s’est sévèrement contracté depuis l’annulation de la Cour suprême des États-Unis Roe contre Wade l’été dernier. Maintenant, le Wisconsin, le Missouri et les Dakotas ont mis en place des interdictions sur presque tous les avortements. L’Indiana mettra également en œuvre sa propre interdiction à partir d’août.

Si l’Iowa se joignait à ces États pour réduire considérablement l’accès à l’avortement, d’autres États de la région subiraient probablement une pression supplémentaire pour proposer des avortements aux patientes de l’extérieur de l’État. Cela inclut le Michigan, où les électeurs ont approuvé de manière retentissante une mesure de vote l’automne dernier pour codifier les droits à l’avortement dans la constitution de l’État.

L’État a déjà connu une augmentation significative du nombre de patients hors de l’État au cours de l’année dernière, les médecins du Michigan ayant pratiqué 2 761 avortements sur ces patients en 2022 contre 1 665 en 2021, selon les données de l’État obtenues par Bridge Michigan. Planned Parenthood, qui exploite 14 cliniques dans l’État, a vu sa charge de patients hors de l’État presque tripler depuis la fin de Chevreuil.

La question est de savoir s’ils peuvent continuer à étendre leur capacité pour répondre à la demande croissante des patients de l’extérieur de l’État. De nombreux États bleus ont augmenté le financement gouvernemental des prestataires de services de planification familiale comme Planned Parenthood, et l’organisation elle-même réoriente les ressources vers les cliniques qui connaissent une demande plus élevée, mais les pénuries de personnel et la hausse des coûts restent préoccupantes.