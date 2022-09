La nouvelle installation douanière de 1,3 million de dollars de DuPage Airport attirera-t-elle davantage de voyageurs internationaux? – Section locale de Shaw

L’aéroport de DuPage a ouvert un centre de douanes et de protection des frontières de 1,3 million de dollars américains destiné à le distinguer des autres hubs de vol dans les banlieues et à apporter plus de commodité aux voyageurs d’affaires internationaux.

L’aéroport de West Chicago a son propre agent des douanes depuis 25 ans. Mais le nouveau bureau de douane est conçu pour renforcer l’attrait de l’aéroport auprès des jet-setters d’affaires étrangers et répondre aux exigences fédérales actualisées en matière de sécurité et d’installations. DuPage se classe au troisième rang des aéroports les plus fréquentés de l’Illinois, derrière O’Hare et Midway.

“Ce n’est qu’un autre équipement qui fait de DuPage le premier aéroport d’affaires de la région et l’un des principaux aéroports d’affaires du pays”, a déclaré le directeur exécutif Mark Doles. « Vous avez les douanes américaines ici. Vous avez la plus longue piste de Chicago en dehors d’O’Hare. Vous avez une tour de contrôle du trafic aérien 24 heures sur 24 que les autres aéroports n’ont pas, à part Midway et O’Hare.

D’autres aéroports d’aviation générale ont construit de toutes pièces de nouvelles installations douanières. L’aéroport exécutif de Chicago à Wheeling a dévoilé l’année dernière un bâtiment de 3 millions de dollars pour les inspections douanières sur le site d’un ancien hangar.

DuPage a pu rénover l’espace existant dans son centre de vol principal pour faire place à ce que Doles a décrit comme une opération douanière plus efficace qui fera gagner du temps aux voyageurs internationaux.

“Contrairement aux autres aéroports qui ont dû construire des bâtiments et des installations autonomes”, a déclaré Doles, “le nôtre offre une bien meilleure expérience client dans la mesure où ils n’ont pas à se rendre dans un bâtiment séparé, à arrêter l’avion, à passer la douane , potentiellement remonter dans l’avion et se rendre là où se trouve leur hangar ou là où se trouve leur entreprise sur l’aéroport.

L’aéroport accueille généralement en moyenne plus de 220 arrivées internationales par an, soit environ quatre à cinq par semaine. Dans l’ensemble, DuPage est sur le point d’enregistrer environ 114 000 décollages et atterrissages cette année.

Plus de 300 avions, dont 80 sont des jets, utilisent l’aéroport comme base d’opération, a déclaré Doles.

“Pendant la pandémie, il y a eu une baisse gigantesque de tous les voyages en avion”, a-t-il déclaré. “Nous avons constaté une augmentation importante du nombre d’autorisations internationales, en particulier vers le second semestre de cette année.”

En tant qu’aéroport d’aviation générale, DuPage paie un agent des douanes sur place. L’aéroport facture des frais d’utilisation par avion pour aider à récupérer le coût. Avant de commencer à offrir le service à la fin des années 1990, les avions devaient atterrir dans d’autres aéroports à proximité pour les projections.

Les membres du conseil d’administration de DuPage Airport Authority, le maire de West Chicago, Ruben Pineda, et les responsables des douanes américaines se sont réunis la semaine dernière pour couper le ruban de l’installation et organiser des visites. Il y a un plus grand salon pour les passagers et plus d’espace pour qu’un agent des douanes puisse effectuer des contrôles de dédouanement. Les passagers arrivant de l’extérieur des États-Unis passent la douane et « ensuite, ils se trouvent dans le hall principal du centre de vol et peuvent partir de là », a déclaré Doles.

“C’est le moyen le plus pratique pour le public volant de Chicagoland d’utiliser cette installation, à la fois pour nos clients basés et non basés”, a-t-il déclaré. “Nous avons des autorisations internationales en provenance du Canada, du Mexique, des Caraïbes et d’Europe, et la majorité d’entre elles sont des voyages d’affaires et d’entreprise.”

Aussi sur son radar ? L’aéroport cherche à accueillir des golfeurs internationaux et des entreprises sponsors lorsque le Medinah Country Club voisin accueillera la Coupe des Présidents 2026.

https://www.dailyherald.com/news/20220901/will-dupage-airports-new-13-million-customs-facility-lure-more-international-travelers?cid=search