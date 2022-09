Anycubic est bien connu pour ses imprimantes 3D comme la Vyper – souvent trouvées au sommet de notre meilleure imprimante 3D liste — et le géant Kobra Max, mais ces imprimantes sont presque complètes. Quatre vis suffisent normalement pour les assembler, et bien que ce soit idéal pour les débutants et ceux qui veulent commencer tout de suite, cela ne vous donne aucune idée du fonctionnement d’une imprimante 3D.

Le nouveau Kobra Go à 189 $ espère combler cette lacune avec un kit économique que vous pouvez construire vous-même. La plupart des kits sont soit extrêmement haut de gamme, soit dépourvus de fonctionnalités modernes telles que le nivellement automatique du lit ou la détection de panne de courant. Le Kobra Go est livré avec le système de niveau de lit automatique LeviQ d’Anycubic en standard et a même la possibilité d’acheter un capteur de filament en tant que mise à niveau.

Avoir un nivellement automatique sur une machine à moins de 200 $ est franchement incroyable et rend le Kobra Go digne du temps qu’il faudrait pour le construire. Même le volume de construction est bon à 220 par 220 mm. Ce n’est peut-être pas la plus grande imprimante, mais c’est une taille raisonnable pour une imprimante aussi bon marché.

À l’heure actuelle, Anycubic a le Kobra Go disponible sur son site Web en tant que spécial pour les lève-tôt pour seulement 189 $ jusqu’au 3 octobre. Après cela, le prix monte à 209 $ – toujours un prix fantastique. De plus, si vous êtes rapide, vous pouvez réduire de 20 $ supplémentaires si vous utilisez PayPal pour traiter le paiement, ce qui ramène le coût total à seulement 169 $. C’est un excellent prix pour un kit d’imprimante 3D avec ces fonctionnalités haut de gamme.