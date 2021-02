La nouvelle image du Huawei Mate X2 confirme le repli vers l’intérieur

Huawei présentera le Mate X2 le 22 février. Une rumeur suggère que la société s’éloigne du pli extérieur et que le nouvel appareil aura un pli vers l’intérieur, et maintenant un teaser divulgué le confirme une fois de plus – Huawei adoptera en effet le design que Samsung Galaxy Fold a initialement été mis au monde.

L’affiche est accompagnée d’une célèbre citation d’Albert Einstein «La connaissance est limitée, l’imagination embrasse le monde entier». Il y a aussi les mots «Huawei Mate X2 dans un nouveau corps» en bas, indiquant évidemment le fait que nous verrons le nouveau facteur de forme.

Le Huawei Mate X2 sera alimenté par le chipset Kirin 9000 et nous nous attendons à ce qu’il apporte une charge rapide de 66W sur le fil. Avoir un panneau à cru qui n’est pas obstrué par l’écran lui-même pourrait signifier que le téléphone pourrait également être chargé sans fil – probablement 50W, étant donné que les téléphones Huawei Mate 40 Pro l’ont également.

Le lancement devrait avoir lieu en Chine et nous ne pouvons qu’espérer qu’un lancement mondial suivra bientôt.

Source (en chinois)