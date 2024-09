La nouvelle identité « jumbo et sans complexe » de Figma s’inspire du terrain de jeu

Ces dernières années ont été mouvementées pour Figma, avec le lancement – ​​puis l’abandon – d’un accord d’acquisition avec Adobe, ainsi que la révélation de plusieurs mises à jour, notamment le mode Dev et une interface utilisateur remaniée. Et maintenant, la marque a bénéficié d’un rafraîchissement visuel délicieusement ludique.

Dotée d’une palette de couleurs étendue, de nouveaux principes de mouvement et d’une toute nouvelle police de caractères, l’identité de Figma, inspirée des terrains de jeux, est une célébration sans réserve et « sans complexe » de la créativité. Pour tout savoir sur la plateforme, jetez un œil à notre revue Figma.

(Crédit image : Figma)

« L’équipe a été attirée par le concept d’activités se déroulant dans un espace partagé, semblable à un jeu parallèle », partage Figma dans un article de blog« Le créateur de la marque Jefferson Cheng se souvient avoir puisé son inspiration dans les terrains de jeux d’Isamu Noguchi et de Mitsuru Senda : « Ils étaient une métaphore de la toile Figma, un lieu où les gens se réunissent pour créer et expérimenter. »

(Crédit image : Figma)

Au cœur de la nouvelle identité se trouve une série de ce que Figma appelle des « Primitives » : des formes de base (ci-dessus) qui constituent les éléments de base de ses illustrations. « Elles vont des taches ambiguës aux formes représentatives, illustrant diverses interprétations de la forme et de la fonction. »

Figma explique que même si chaque primitive est distincte, elles partagent des caractéristiques clés. « C’est presque comme si nous avions zoomé sur chaque élément, en supprimant le superflu et en affinant la composition », explique le designer de la marque Jefferson Cheng, expliquant pourquoi les designs sont encore plus grands et plus simples que leurs prédécesseurs. « Il est important de noter que les primitives sont basées sur des vecteurs, ce qui garantit qu’elles peuvent être entièrement créées dans Figma. »

(Crédit image : Figma)

Figma a également introduit une nouvelle palette de couleurs comprenant des couleurs primaires audacieuses, des néons lumineux et des tons terreux atténués

Et Figma a des déclarations audacieuses à faire sur ses choix de couleurs audacieux. Le directeur du Brand Studio, Damien Correll, affirme que l’idée qu’une marque « possède » une couleur n’est pas réaliste en 2024. « Dans un secteur où posséder une couleur ou une association est perçu comme le summum d’une image de marque réussie (pensez au rouge Coca-Cola ou au vert John Deere), Damien pense qu’une telle approche n’est pas réaliste pour de nombreuses marques contemporaines : »[Heritage brands] « Nous avons investi du temps pour construire ce capital et, franchement, nous avons été les premiers à y arriver. Nous avons une équipe interne incroyable et ils ont fait pression pour une palette plus sophistiquée – reconnaissant que nous avons besoin d’un spectre avec une manière d’utiliser raisonnée – plutôt qu’une approche limitée, couleur par numéro. »

(Crédit image : Figma)

Une campagne audacieuse sur Times Square à New York lance la nouvelle identité, mettant en vedette des clients Figma tels que Yeti, Discord, Amtrak et Twitch, aux côtés de créateurs professionnels de la communauté Figma et même des collégiens de New York pour mettre en valeur le programme Figma for Education.

(Crédit image : Figma)

En effet, même si nous avons vu de nombreux changements de marque audacieux ces dernières années, allant du brillant au désastreux (je te regarde, X), il est toujours satisfaisant de voir un raffinement du style existant d’une marque l’amener vers de nouveaux sommets. Le nouveau look de Figma est aussi résolument ludique que la marque le suggère, et d’autant plus amusant.