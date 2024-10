La nouvelle identité d’Upwork montre l’importance du mouvement dans l’image de marque moderne

Renommer une plateforme de talents indépendants semble être une tâche ardue. Comment donner une personnalité passionnante et attrayante au… travail ? Mais Upwork a réussi cela avec une nouvelle identité de marque dynamique qui s’appuie sur sa mission de créer un espace de travail flexible pour l’avenir. Et cela montre à quel point le mouvement est important dans l’image de marque moderne.

Dans le cadre du rafraîchissement de la marque Upwork, le mouvement n’est pas qu’une réflexion secondaire (comme lorsqu’une marque décide soudainement qu’elle doit souder un logo animé ou un logo audio à une identité existante). Il est intégré partout sous la forme de comportements de mouvement destinés à refléter un monde du travail qui ne s’arrête jamais. Le résultat est un langage de conception cohérent dans tout, des publications sociales à la conception de l’interface utilisateur de la plate-forme.

De nouvelles dimensions pour l’image de marque d’Upwork (Crédit image : Upwork / PAS Wieden+Kennedy)

Le rafraîchissement de la marque Upwork est l’œuvre de la branche de conception et de marque de Widen+Kennedy, PAS Wieden+Kennedy. La nouvelle identité visuelle et le système de conception globale s’articulent autour du concept de « nouvelle dimension du travail », visant à refléter une vision d’un avenir du travail flexible et accessible qui s’intègre dans la vie des gens, plutôt que l’inverse.

Le mouvement est très présent grâce à l’utilisation d’un système de grille qui s’anime pour réagir au contenu et aux messages. Et la sensation de mouvement continu est amplifiée par la typographie angulaire et l’introduction de dégradés de couleurs plutôt que de couleurs en bloc.

Un système de grille fluide spécialement conçu pour permettre des permutations infinies de forme et d’image (Crédit image : Upwork / PAS Wieden+Kennedy)

NOT Wieden+Kennedy a passé 18 mois à travailler sur le projet, depuis la réalisation d’entretiens avec les employés et les clients d’Upwork jusqu’à l’examen de centaines de points de contact avec la marque. Il a opté pour une approche élégante et minimaliste qui donne « un sentiment constant d’élan et de croissance ».

Image 1 de 3 (Crédit image : Upwork / PAS Wieden+Kennedy) (Crédit image : Upwork / PAS Wieden+Kennedy) (Crédit image : Upwork / PAS Wieden+Kennedy)

Il existe un nouveau système de typographie avec des traitements dimensionnels créés sur ce système de grille fluide spécialement conçu pour permettre des permutations infinies de forme et d’image – encore une fois, cela fait partie de cet objectif de transmettre un avenir flexible pour le travail.

Les couleurs de la marque ont également été affinées, la palette étant désormais rationalisée pour accroître la notoriété de la marque tout en ajoutant de la profondeur et du dynamisme (et des touches de lueur) pour une identité énergique qui différencie Upwork de ses concurrents.

