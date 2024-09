La nouvelle identité du studio néerlandais JUST allie simplicité et merveille

Implantée à La Haye, aux Pays-Bas, JUST est une agence de design profondément engagée dans la création d’un impact sociétal. Fondée en 2007, elle propose une gamme complète de services de design, allant du branding stratégique aux solutions numériques, le tout élaboré dans son propre studio.

Parmi les clients figurent l’organisation de secours Giro555, la communauté de santé pour les jeunes JOGG, la fondation de recherche Stichting Toekomstbeeld der Techniek, l’application de grossesse et de naissance 24baby et le Musée de la littérature. Nous avons récemment fait un reportage sur leur travail pour le Théâtre De Muze.

« Nous pensons que faire du bon travail n’est pas un hasard », affirment-ils. « C’est pourquoi nous accordons une grande importance aux processus et à la planification, et nous avons pour objectif de réaliser l’ensemble de notre développement en interne. » Cette approche, affirment-ils, leur permet de créer des identités, des sites Web, des applications et des imprimés sur mesure qui reflètent véritablement la vision de leurs clients.

JUST a dévoilé aujourd’hui une nouvelle identité visuelle basée sur ses deux principes de conception : simplicité et merveille. Ces principes fondamentaux guident le processus créatif de JUST et sont résumés dans son mantra : « Commencez par la logique. Terminez par la magie ».

Concepts de marque

La « simplicité » est au cœur de chaque projet chez JUST. L’agence commence toujours par résumer le brief du client à ses éléments les plus fondamentaux, en réduisant souvent l’intention du projet à une seule phrase claire.





















Ce processus garantit que chaque effort créatif est motivé par un objectif et ancré dans la clarté avant le début du brainstorming. Une fois que l’essence d’un projet a été clairement définie, elle devient le catalyseur qui fait surgir des idées créatives qui ajoutent un élément d’émerveillement.

L’émerveillement, quant à lui, est le sentiment ressenti lors de l’interaction avec un produit qu’ils ont conçu. Il s’agit d’un sentiment d’étonnement ou de surprise, souvent évoqué par une conception graphique innovante, une rédaction convaincante, des animations engageantes et d’autres éléments créatifs qui améliorent l’expérience de l’utilisateur.

Logo

Ces concepts de simplicité et d’émerveillement sont essentiels à l’approche de JUST pour créer des designs mémorables et efficaces, il est donc normal qu’ils aient été intégrés à la nouvelle identité visuelle.

Le logo de JUST présente une lettre distinctive « J », astucieusement divisée en deux éléments : la tige et le crochet. La tige est présentée comme un bloc blanc uni, censé symboliser la simplicité avec son design épuré et minimaliste.





















Le crochet contraste avec une extrémité ronde colorée et presque fluide, représentant le concept d’émerveillement. Ce design contrasté en « J » représente visuellement les deux principes de l’agence qui maintiennent la clarté tout en embrassant la créativité.

Dans le mot-symbole plus large, les lettres « J » et « S » sont conçues avec des caractéristiques uniques et expressives, représentant l’émerveillement. En revanche, les lettres « U » et « T » sont stylisées de manière simple et sans fioritures, incarnant clairement le principe de simplicité.

Couleur et typographie

S’éloignant du minimalisme monochrome de nombreuses identités de studio, JUST a adopté la couleur pour refléter sa culture d’entreprise dynamique.











Leur nouvelle identité fusionne la simplicité d’une police propre et sans empattement sur un fond noir éclatant avec le dynamisme de polices colorées et distinctives, mettant en valeur le principe de Wonder.

La nouvelle identité s’étend également à l’espace physique où opère l’équipe JUST. Le studio de l’agence reflète la nouvelle image de marque avec une palette de base en noir et blanc, enrichie de touches de couleur stratégiques, incarnant le principe de l’émerveillement.