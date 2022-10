La nouvelle horreur de Netflix bat le record du plus grand nombre de frayeurs dans le premier épisode de l’histoire de la télévision – mais saurez-vous le braver ?

Une nouvelle émission passionnante de Netflix a battu des records pour avoir le plus de sauts effrayants dans une série d’horreur.

La toute nouvelle émission, The Midnight Club, a reçu un record du monde Guinness pour avoir eu le plus de sauts effrayants dans un épisode.

L’émission fait suite au succès des précédentes offres d’horreur Netflix de son créateur Mike Flanagan, The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor et Midnight Mass.

L’émission a été reconnue pour avoir un total de 21 alertes de saut et a reçu l’honneur au siège social de New York Netflix.

Mike a commencé à se développer comme l’une des plus grandes présences du genre d’horreur après avoir réalisé le long métrage Chut et a été impliqué dans la suite de Stephen King à The Shining, nommé Doctor Sleep.

Bien qu’il ait réalisé le plus de sauts effrayants, Mike a exprimé son aversion pour les sauts effrayants dans les films du passé.

Il a dit à Deadline: “Toute ma carrière, j’ai complètement merdé sur les sauts effrayants en tant que concept, et je voulais m’assurer qu’il m’était également épinglé, autant qu’il l’est à la série, à Netflix, et tout d’entre nous qui avons infligé cela à tout le monde.

Il a ajouté: “Maintenant, j’ai mon nom dans le Livre Guinness des records du monde pour les alertes de saut, ce qui signifie que la prochaine fois que je reçois la note, je peux dire:” Vous savez, en tant que détenteur actuel du record du monde pour les alertes de saut, je ne Je ne pense pas que nous en ayons besoin ici.





La prémisse de la série suit un groupe d’adolescents en phase terminale qui sont des patients à Brightcliffe Hospice qui se réunissent tous les minuits pour se raconter une série d’histoires effrayantes.

Le programme est basé sur le roman de Christopher Pike de 1994 et devrait durer 10 épisodes.

Le Midnight Club est en streaming sur Netflix maintenant.