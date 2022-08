La nouvelle hausse de l’impôt sur les sociétés de Biden ne sera pas “significative” pour la plupart des entreprises américaines

Les groupes de défense des entreprises ont fait pression contre le taux d’imposition minimum de 15% pour les grandes entreprises qui vient d’être adopté par le Congrès dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation, affirmant que c’était une “politique terrible” qui réduirait la croissance économique et rendrait l’Amérique “plus pauvre”.

Les analystes de Wall Street, cependant, affirment que la législation n’affectera pas considérablement les bénéfices des entreprises ou leurs investissements futurs.

Les entreprises qui gagnent plus d’un milliard de dollars par an devront désormais payer un taux d’imposition minimum de 15 % ainsi que 1 % sur les rachats d’actions. Ces réformes fiscales, qui visent principalement les plus grandes entreprises américaines comme Alphabet, la société mère de Google, JPMorgan Chase et la société mère de Facebook, Meta, réduiront le déficit fédéral d’environ 300 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Alors que les nouvelles taxes ne sont “généralement pas positives pour les actions”, l’impôt minimum sur les sociétés de 15% ne sera pas “matériel”, ont écrit les analystes de Wells Fargo dans une note de recherche du 9 août qui qualifiait les nouvelles taxes de “modestes”.

Un peu plus de 170 entreprises du S&P 500 ont payé moins de 15% d’impôts l’an dernier, selon une nouvelle analyse du Credit Suisse. Parmi ces sociétés, moins de la moitié verraient probablement une hausse d’impôt pour 2023 puisque la législation permet aux entreprises d’utiliser les bénéfices ajustés, qui peuvent être massés de plusieurs façons, selon l’analyse.