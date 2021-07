La « nouvelle guerre froide » des États-Unis et de la Chine devrait « s’intensifier au cours des 2 prochaines années » et « le conflit sera difficile à éviter après des échecs »

La « nouvelle guerre froide » de l’AMÉRIQUE avec la Chine pourrait s’intensifier au cours des deux prochaines années, car une bataille sur le statut et l’identité pourrait être « difficile à éviter », selon un expert.

Les relations de Pékin avec Washington se sont « considérablement détériorées » au cours des deux dernières années, car les origines de la pandémie de Covid-19 restent un mystère.

La «nouvelle guerre froide» des États-Unis avec Pékin pourrait s’intensifier dans les années à venir, craint un expert Crédit : EPA

Des blocages stricts ont été imposés au début de la pandémie, créant une dimension «idéologique» alors que les pays sont aux prises avec l’autoritarisme et la liberté Crédit : Alamy

Peter Gries, professeur de politique chinoise à l’Université de Manchester, pense que la gestion de la pandémie par la Chine a contribué à créer une nouvelle dimension idéologique dans les relations des États-Unis avec Pékin.

Il a qualifié cela de « paix chaleureuse ou de nouvelle guerre froide » alors que les pays continuent de lutter contre les blocages et les libertés « autoritaires » associés au capitalisme.

Il a déclaré : « Le gouvernement chinois a été assez draconien dans son verrouillage. Ils ont été agressifs pour faire passer le message clairement au public national et international.

« C’est une question d’autoritarisme contre le capitalisme. »

Gries craint que la bataille sur le statut et l’idéologie, plutôt qu’un conflit militaire, entre les États-Unis et la Chine « éclate » dans les deux prochaines années.

Il a déclaré : « Le domaine le plus dangereux est l’idéologie et surtout le nationalisme. Par définition, il ne peut y avoir qu’un seul numéro un.

« Le statut est intrinsèquement à somme nulle et si les gens ne peuvent pas apprendre à se considérer comme des égaux et qu’ils voient plutôt le monde comme une hiérarchie hiérarchique, alors il sera beaucoup plus difficile d’éviter les conflits. »

Les relations sino-américaines entreraient dans une « période critique », prévient un expert Crédit : Splash

« L’ENGAGEMENT A ÉCHOUÉ »

Il existe un consensus croissant parmi les législateurs républicains et démocrates sur le fait que l’engagement avec la Chine a « échoué ».

Barack Obama a lancé la stratégie de « rééquilibrage vers l’Asie » au cours de l’administration de 2012, qui visait à améliorer les alliances dans le Pacifique alors que Washington détournait son attention de l’Afghanistan.

Gries a déclaré que les intentions de l’ancien président étaient « bonnes » mais « c’était tout simplement trop difficile de sortir du Moyen-Orient ».

Il a déclaré: « L’objectif était de réorienter la politique étrangère des États-Unis vers l’Asie, mais il y avait encore trop de désordre et de bourbier au Moyen-Orient pour que cette politique réussisse aussi bien qu’on l’espérait à l’origine. »

Le récent «échec» a peut-être incité Joe Biden à être «plus affirmé et plus rapide» en annonçant son intention de retirer toutes les troupes américaines en Afghanistan d’ici septembre.

Selon un sondage de Pew Research, 76% des Américains ont une opinion défavorable de la Chine, ce qui pourrait inciter les politiciens à prendre des mesures sévères.

Cela pourrait impliquer un boycott diplomatique potentiel ou total des Jeux olympiques d’hiver de 2022 qui doivent avoir lieu à Pékin sur le génocide présumé des musulmans ouïghours et les coups de sabre de Pékin sur Taïwan et Hong Kong.

‘JOUER AVEC LE FEU’

Les candidats d’extrême gauche aux primaires démocrates pourraient se présenter comme « progressistes » en dénonçant le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme tandis que certains républicains pourraient faire appel aux Américains qui sont anticommunistes.

Gries pense que la Chine pourrait être un problème dont « les politiciens essaient de profiter » avant les campagnes primaires et les batailles au Congrès.

Les inquiétudes se sont intensifiées alors que des images montraient des responsables chinois construisant une deuxième base de missiles nucléaires dans le désert.

Le Washington Post a rapporté le mois dernier que Pékin construisait plus de 100 silos de missiles supplémentaires dans la province du Gansu, au nord-ouest du pays.

Gries a déclaré : « Il n’y a aucune raison pour que quelques silos ou ogives nucléaires supplémentaires conduisent à un conflit. Cela a beaucoup à voir avec la façon dont nous percevons ces choses et les traitons. »

Les troupes chinoises ont également organisé des exercices massifs, largement supposés simuler des débarquements d’assaut sur Taïwan, dans le but de démontrer sa puissance militaire.

Pékin considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et menace depuis longtemps de recourir à la force pour le mettre sous son contrôle.

Le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Wu Qian, a averti : « Ceux qui jouent avec le feu ne feront que se brûler ».

Une vingtaine d’exercices navals ont été menés par l’armée chinoise au premier semestre de cette année, selon le South China Morning Post.

Pékin a promis d’envahir Taïwan s’il cherchait l’indépendance le mois dernier, avertissant que toute tentative d’accession à l’indépendance serait synonyme de « guerre ».

Mais, malgré les coups de sabre, Gries reste optimiste sur le fait que les relations pourraient s’améliorer alors que les États-Unis et la Chine peuvent travailler ensemble sur des questions telles que le changement climatique et le terrorisme.

Il a déclaré : « Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens des deux côtés du Pacifique qui souhaitent un conflit.

« Le danger est que nous tombions en conflit par erreur en gérant les deux prochaines années. »

Les inquiétudes ont augmenté alors que les autorités chinoises semblaient construire des silos dans un désert Crédit : AP

La Chine a organisé des exercices militaires alors que Pékin démontre sa puissance militaire Crédit : Reuters