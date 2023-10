La nouvelle guerre de Gaza contre Israël met en lumière une fausse « conception »

TEL AVIV, Israël _ Les Israéliens ont marqué le 50ème anniversaire de la guerre du Kippour de 1973 ces dernières semaines, avec beaucoup d’angoisse suite à l’effondrement de la malheureuse « conception » selon laquelle les Arabes n’oseraient pas attaquer, comme l’ont fait l’Égypte et la Syrie. Près d’un demi-siècle jour pour jour depuis cette erreur, une idée tout aussi stupide s’effondre : Gaza peut être bloquée et contenue, coupée d’Israël par une barrière de sécurité tandis que sa population est encerclée et laissée aux mains de groupes terroristes.

Cette conception s’est brisée au-dessus de ma tête le samedi 7 octobre, lorsque j’ai été réveillé par des tirs de roquettes sur le centre de Tel Aviv, le système Iron Dome éliminant les missiles du ciel, laissant des débris pleuvoir sur les rues voisines.

La conception de Gaza comportait également deux corollaires : que les Palestiniens de Cisjordanie puissent être provoqués en toute impunité par le gouvernement irresponsable d’Israël, et que l’Arabie Saoudite finirait par faire la paix avec Israël sans que la question palestinienne soit abordée – laissant les Palestiniens comme un acteur non pertinent au Moyen-Orient. Équation Est.

Des militants palestiniens encerclent un camion transportant apparemment une Israélienne capturée, à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 7 octobre.

Il s’est avéré que le jour de leur choix, des centaines de combattants armés du Hamas ont simplement traversé la barrière entre Gaza et Israël et ont pu se déplacer librement dans les communautés voisines, tuant et kidnappant des civils et ne faisant face initialement à presque aucune opposition militaire. Le choc en Israël est si grand qu’il y a une chance que cet événement mette fin aux 16 années de paralysie stratégique qui ont commencé lorsque le Hamas a chassé l’Autorité palestinienne de Gaza en 2007. Et tout d’un coup, les Palestiniens redeviennent pertinents.

Au moment d’écrire ces lignes, il semble qu’Israël ait subi plus de 100 civils tués, plus de 1 000 blessés et un nombre inconnu mais considérable d’enlèvements. Ce dernier met en place un drame probablement prolongé avec des menaces d’exécution et des négociations pour des échanges de prisonniers, où Israël a l’habitude de payer un prix très élevé.

Il s’agit d’un échec spectaculaire sur plusieurs fronts : tactiquement, il est clair qu’il n’y avait pas de plan suffisant pour défendre les villes frontalières et les kibboutzim du côté israélien de la frontière ; Du point de vue des renseignements, il est clair qu’Israël ne savait pas – comme des centaines d’agents à l’intérieur de Gaza devaient le savoir – que l’attaque allait arriver. Cela va sérieusement ébranler le fameux service de sécurité du Shin Bet.

Et stratégiquement, l’ensemble de la politique à l’égard de Gaza a conduit à un véritable désastre.

A-t-elle été précipitée par les divisions politiques empoisonnées en Israël ? Est-ce pour cela que le Hamas a choisi d’attaquer ? Et le manque apparent de préparation d’Israël a-t-il été causé ou exacerbé par le schisme interne ? Il ne sera peut-être pas possible de répondre à ces questions de sitôt, mais ce qui est clair, c’est qu’Israël est actuellement dirigé par un gouvernement d’extrême droite incroyablement incompétent, dirigé par un accusé criminel en plus.

Tragiquement, à moins de la mise en place rapide d’un gouvernement d’union nationale, c’est cette équipe hétéroclite qui doit maintenant décider de la réaction. Le défi est le suivant : les attaques ont créé une psychologie de transformation et un véritable sentiment qu’il ne peut y avoir de retour au statu quo ante ; mais les options réelles sur le terrain restent aussi désagréables qu’avant.

Pour que la réponse d’Israël soit vraiment différente de sa politique jusqu’à présent, cela signifierait occuper la bande de Gaza et chasser le Hamas du pouvoir – sans doute pour réinstaller l’Autorité palestinienne. Cela impliquerait des combats rue après rue par des soldats israéliens contre une force de dizaines de milliers de personnes armées jusqu’aux dents, dirigées par des gangsters et des fanatiques, absolument impitoyables lorsqu’il s’agit de mettre les civils en danger. Israël peut s’attendre à des pertes considérables de toutes parts, qui éclipseraient probablement ce qui s’est passé samedi. Cela risque également d’exécuter les otages détenus à Gaza.

Israël a également la possibilité de répéter sa précédente stratégie de bombardement de Gaza, exigeant cette fois le retour des otages plutôt que la fin des tirs de roquettes (même si cela aussi viendra sûrement). Cela pourrait inclure des assassinats précis de dirigeants du Hamas – mais là encore, les otages constituent un facteur de complication.

Toute opération qui dure longtemps risque de s’étendre dans trois directions : le Hezbollah pourrait s’y joindre, tirant des roquettes sur Israël depuis le Liban et entraîner ce pays dans la guerre ; les Palestiniens de Cisjordanie pourraient déclencher une nouvelle Intifada ; et il y a une chance, à certains égards le pire des cas pour Israël, que des extrémistes parmi les citoyens arabes d’Israël se joignent également à nous, mettant le feu aux rues d’Israël.

N’importe lequel de ces scénarios pourrait changer la donne dans la politique israélienne, même si, bien entendu, pour le moment, tout le monde prétendra que la politique n’est pas un facteur.

D’une part, l’attaque est l’occasion d’un redémarrage bien nécessaire pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dont le gouvernement a réussi à se rendre extrêmement impopulaire. Ce n’est pas seulement que les propositions visant à annihiler l’indépendance judiciaire et à supprimer de nombreuses libertés que les Israéliens tiennent pour acquises ont nui à l’économie, mais qu’ils ont promis à leurs alliés Haredi d’adopter une loi exemptant formellement les jeunes Haredi de l’armée, ce qui mettra en colère les Israéliens. grande majorité des Israéliens. En appliquant le calcul normal de la politique israélienne, la guerre pourrait être exactement ce dont Netanyahu a besoin pour rebattre les cartes et, d’une manière ou d’une autre, survivre à cet épisode. Quoi qu’il en soit, les crises sécuritaires profitent généralement à la droite.

Mais cela peut être différent. Il est difficile de voir comment Netanyahu échappera au jugement selon lequel son gouvernement – ​​rempli d’anciens détenus, de fanatiques et de petits apparatchiks – s’est endormi sous sa surveillance. Il a consacré toutes ses énergies à tenter d’instaurer un régime autoritaire, au prix d’énormes coûts pour la cohésion sociale et l’économie. Il n’est pas inconcevable que l’ampleur de l’échec oblige à un certain retour au respect de l’expertise et à une certaine réticence à voter pour les incompétents – pas seulement en Israël, mais aussi dans d’autres pays. Mais c’est pour les prochaines élections.

À l’heure actuelle, une issue possible est un remaniement conduisant à un « gouvernement d’unité nationale » centriste remplaçant les alliés d’extrême droite de Netanyahu par des facteurs modérés. Le chef de l’opposition l’a déjà proposé, et l’inquiétude dans le pays est telle que cela n’a pas été perçu, comme cela aurait normalement été le cas, comme un stratagème cynique.

En attendant, cela ne devrait surprendre personne si Netanyahu s’en tient à son assemblée actuelle. Sa refonte judiciaire pourrait être essentielle pour lui éviter la prison. Au lieu de cela, il pourrait choisir d’exploiter l’échec des services de renseignement et de remplacer les chefs des services de sécurité ; ce sont tous des professionnels accomplis et donc presque par définition des opposants aux politiques de son gouvernement, en particulier à sa réforme autoritaire. Il chercherait à les remplacer par des loyalistes, causant encore plus de dégâts à Israël mais accumulant plus de pouvoir pour lui-même. Ce n’est pas l’Israël que ses amis à l’étranger admirent, mais quiconque serait surpris est trompé et dépassé.

En fin de compte, cependant, la situation à Gaza n’est tout simplement pas tenable : deux millions de personnes sans ressources naturelles, avec une électricité intermittente, sans libre-échange avec le monde et sans issue par voie terrestre, aérienne ou maritime. Ne vous y trompez pas : le Hamas est une organisation criminelle qui ne cherche qu’à faire la guerre à Israël et ne se soucie pas du tout du peuple sous sa botte. Mais la politique israélienne consistant à tenter d’enfumer le Hamas en faisant pression sur la population n’allait jamais conduire à de bonnes choses. Il est sans aucun doute temps d’adopter une nouvelle « conception ».

Dan Perry est associé directeur de la société de communication Thunder11, basée à New York. Il est l’ancien rédacteur en chef pour le Moyen-Orient basé au Caire et rédacteur en chef Europe/Afrique d’Associated Press basé à Londres. Suivez-le sur danperry.substack.com.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur.