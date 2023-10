La nouvelle guerre au Moyen-Orient constitue une nouvelle menace pour l’économie mondiale

Le mélange de troubles économiques et de guerre ajoute aux défis du président Joe Biden alors qu’il risque d’être réélu l’année prochaine dans un contexte d’inquiétudes persistantes en matière d’inflation, au moment même où les alliés des États-Unis dans des pays comme l’Allemagne face à un soulèvement populiste liée en partie aux coûts énergétiques.

Dans l’immédiat, Biden fait face aux appels des législateurs démocrates et républicains pour renforcer l’application des sanctions restreignant les exportations de pétrole par l’Iran, principal sponsor et partisan du Hamas.

Les législateurs républicains ont également passé le week-end à intensifier leurs attaques contre les efforts du président pour apaiser les tensions avec Téhéran, ce qui a incité l’administration à souligner que toutes les sanctions restaient en vigueur.

Les approvisionnements mondiaux en pétrole ont déjà été perturbés par la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et les sanctions occidentales qui en ont résulté contre les exportations pétrolières de Moscou. Ces prix ont légèrement chuté la semaine dernière, mais de nombreux analystes se préparent à une hausse dans les jours ou semaines à venir.

Les prix devraient augmenter « pas tellement parce que le conflit a un impact sur l’approvisionnement en pétrole pour le moment, mais plutôt à cause de la crainte que le conflit n’attire d’autres acteurs tels que l’Iran qui soutient le Hamas », a déclaré Andy Lipow, directeur du secteur de l’énergie. cabinet de conseil Lipow Oil Associates.

L’Iran était le premier pays du monde huitième producteur de pétrole l’année dernière et a exporté environ 2 millions de barils par jour en août, malgré les sanctions visant à faire pression sur Téhéran pour qu’il abandonne ses ambitions nucléaires.

Les analystes de l’énergie affirment qu’elle est devenue plus apte à échapper à ces sanctions commerciales en utilisant des transferts de navire à navire pour l’aider à acheminer des volumes croissants de pétrole à prix réduit vers la Chine.

Biden doit réprimer ces exportations maintenant, ont déclaré les législateurs après que les dirigeants iraniens ont salué et offert leur soutien aux attaques du Hamas contre Israël.

« Ces attaques renforcent la nécessité d’une politique américano-iranienne plus agressive qui prive plus efficacement le régime et ses mandataires de ressources », a déclaré samedi le sénateur Jim Risch de l’Idaho, le plus haut républicain de la commission sénatoriale des relations étrangères.

Il a ajouté : « Les sanctions et leur application – en particulier les achats chinois de pétrole iranien – doivent être considérablement améliorées. »

Le sénateur Jim Risch (Républicain de l’Idaho), membre éminent de la commission sénatoriale des relations étrangères, a accusé ce week-end l’administration Biden de ne pas faire davantage pour restreindre l’Iran après le déclenchement de la guerre en Israël. | Francis Chung/POLITIQUE

Le sénateur Marco Rubio (Républicain de Floride) a déclaré que les violences de ce week-end devraient être « un signal d’alarme pour l’administration Biden : on ne peut pas faire confiance au régime iranien, ni le négocier, ni l’acheter. Apaiser un régime qui déteste l’Amérique mènera à davantage de chaos, à davantage de morts et à davantage de dévastation. »

Un haut responsable de l’administration a déclaré dimanche que Biden n’avait pas hésité à dissuader les mauvais comportements iraniens.

« Nous avons imposé des sanctions à l’Iran pour son soutien au Hamas et à d’autres organisations terroristes. Cela va continuer – croyez-moi », a déclaré le responsable, qui a bénéficié de l’anonymat pour parler de la crise sécuritaire toujours en évolution.

Rubio dirige une législation bipartite avec la sénatrice Maggie Hassan (DN.H.) appelée « Loi sur l’arrêt de l’hébergement du pétrole iranien (SHIP) » pour sanctionner ceux qui aident l’Iran à exporter son pétrole. Les représentants Mike Lawler (RN.Y.) et Jared Moskowitz (D-Fla.) parrainent le compagnon de la Chambre.

La question de savoir si une répression arrêterait réellement les livraisons de l’Iran reste une question ouverte étant donné l’habileté de l’Iran à échapper aux sanctions existantes.

Certains analystes du secteur de l’énergie ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que Biden renforce effectivement l’application des sanctions – une mesure qui pourrait amener les prix mondiaux du pétrole à dépasser la référence symbolique de 100 dollars le baril.

Attaques républicaines

Une partie des installations du complexe pétrochimique de Pardis en Iran, le 4 septembre 2018. | Bureau de la présidence iranienne via AP

Au-delà de l’impact politique de la hausse des coûts de l’énergie, la Maison Blanche fait face aux plaintes du Parti Républicain selon lesquelles l’incapacité à renforcer les sanctions plus tôt a permis à l’Iran de payer plus facilement les coûts liés au soutien de son réseau de terroristes.

Les Républicains en particulier ont condamné la décision de Biden de donner à l’Iran l’accès à environ 6 milliards de dollars de ses avoirs gelés dans le cadre d’un récent accord visant à libérer cinq Américains emprisonnés – ainsi que ses efforts pour relancer un accord plus large de l’ère Obama qui cherchait à alléger les sanctions tout en empêcher l’Iran de développer des armes nucléaires.

L’argent, qui a été transféré d’un compte bancaire en Corée du Sud vers un autre au Qatar, est destiné à être utilisé uniquement à des fins humanitaires, a insisté l’administration Biden. Pourtant, certains républicains ont tenté de lier l’argent directement aux attaques du Hamas – une affirmation que l’administration a qualifiée de fausse.

« L’administration Biden doit être tenue responsable de sa politique d’apaisement à l’égard de ces terroristes du Hamas, notamment en leur remettant des milliards de dollars ainsi qu’à leurs partisans iraniens », a déclaré samedi le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise (R-La.). Scalise est candidat à la présidence pour remplacer le représentant récemment évincé Kevin McCarthy (R-Calif.).

Dans une interview accordée dimanche à CNN, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les Iraniens n’avaient utilisé aucun des 6 milliards de dollars. Le Département du Trésor, a indiqué l’administration, assure le suivi des fonds.

L’Iran « a eu dès le premier jour, en vertu de notre loi et de nos sanctions, le droit d’utiliser ces fonds à des fins humanitaires », a déclaré Blinken. « Ils ont été déplacés d’un compte à un autre dans un autre pays pour faciliter cette utilisation. »

Biden a exprimé son soutien à la réponse d’Israël à l’attaque du Hamas, déclarant samedi depuis la Maison Blanche que « les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple israélien face à ces attaques terroristes ».

« Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple », a-t-il déclaré. « Arrêt complet. »

Le rôle saoudien

Les implications de l’attaque du Hamas assombrissent l’avenir des approvisionnements en provenance de l’Arabie Saoudite – le premier exportateur mondial de pétrole et, après les États-Unis, le deuxième producteur mondial.

Les dirigeants saoudiens ont exprimé leur volonté d’augmenter leur production pétrolière au début de l’année prochaine afin de contribuer à renforcer le soutien des États-Unis en faveur d’un accord en vertu duquel ils reconnaîtraient Israël. Le journal de Wall Street rapporté vendredicitant des responsables américains et saoudiens anonymes.

Les perspectives d’une telle détente avec Israël sont devenues plus délicates, au moins après les violences de ce week-end. La réponse du gouvernement saoudien à l’attaque est loin d’être une réprimande ferme contre le Hamas, appelant plutôt à la « retenue » et réitérant ses critiques passées sur ce qu’il appelle la « privation du peuple palestinien de ses droits légitimes » par Israël.

Certains analystes du Moyen-Orient ont déclaré que l’incursion inhabituellement agressive et de grande envergure du Hamas en Israël avait fait naître des soupçons selon lesquels l’attaque visait à faire dérailler tout règlement des relations avec l’Arabie Saoudite – surtout compte tenu de la menace stratégique qu’un tel accord ferait peser sur l’Iran. Le Hezbollah, un autre groupe lié à l’Iran, a salué l’attaque du Hamas comme un « message adressé à ceux qui cherchent une normalisation avec Israël ».

En l’absence d’un accord plus large avec Israël et les États-Unis, les Saoudiens ont manifesté leur volonté de maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé en limitant les exportations.

Le pays a récemment pris la décision unilatérale de retenir 1 million de barils par jour d’approvisionnement en pétrole brut sur le marché mondial – en plus des récentes réductions d’exportations imposées par le plus grand cartel OPEP+, dont fait partie la Russie.

Dans son interview sur CNN, Blinken a indiqué que les soupçons sur les motivations de l’Iran sont pour le moins plausibles.

« Écoutez, qui s’oppose à la normalisation ? Hamas, Hezbollah, Iran », a-t-il déclaré. « Il ne serait donc pas surprenant qu’une partie de la motivation ait été de perturber les efforts visant à rapprocher l’Arabie saoudite et Israël, ainsi que d’autres pays susceptibles d’être intéressés par une normalisation des relations avec Israël. »

Blinken a émis une mise en garde : « La normalisation ne peut pas remplacer la résolution de leurs différends par les Israéliens et les Palestiniens. »

Ben Lefebvre a contribué à ce rapport.