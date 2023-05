La nouvelle Google TV Box 4K de Walmart ne coûte même pas 20 $

Si les unités Google TV de marque Google à 29,99 $ et 49,99 $ n’étaient pas dans les limites du budget ou si vous n’aimiez pas leurs télécommandes, Walmart propose une nouvelle option qui pourrait être très attrayante. Le nouvel Onn du détaillant. L’unité de streaming Google TV 4K est maintenant disponible et coûte un peu moins de 20 $.

Je ne suis pas sûr qu’il existe une sorte de nom officiel pour cet appareil, nous continuerons donc à l’appeler Onn. Boîte de diffusion Google TV 4K. C’est en tout cas ce qu’il y a écrit sur la boîte. Ou peut-être en bref, juste « Onn. Boîte de télévision Google. » C’est un peu mieux.

L’appareil coûte 19,88 $, prend en charge 4K et Dolby Audio et exécute Google TV, vous avez donc accès à toutes les applications TV de Google Play comme Netflix, YouTube, Disney+, Hulu, Paramount+, ESPN, HBO Max (bientôt juste MAX), et plus . Il devrait également voir des mises à jour régulières avec Google TV car le système d’exploitation alimente tout.

Il est également livré avec une télécommande comprenant des raccourcis YouTube, Netflix, Disney + et Paramount +, des boutons de changement de volume et de canal, une bascule de sourdine, un D-pad, un microphone Google Assistant, un bouton d’alimentation et un commutateur d’entrée. Cette télécommande semble être 10 fois améliorée par rapport à la mini-télécommande de Google qui est livrée avec Chromecast avec les appareils Google TV.

En ce qui concerne les spécifications, la boîte de streaming 4K d’Onn. dispose de 2 Go de RAM et de 8 Go de stockage, du Wi-Fi 802.11ac, d’un processeur quadricœur Cortex-A35 et se connecte à votre téléviseur via HDMI. Il est également livré avec un adaptateur secteur pour continuer à fonctionner et votre premier jeu de piles à distance. Walmart le répertorie sous le numéro de pièce 28078468 (pour vous aider à le trouver) et avec des mesures de boîte de 3,75 x 2,00 x 7,25 pouces.

L’appareil est apparemment super confirmé comme étant disponible en ce moment si vous pouvez en trouver un. Votre magasin local peut en avoir ou vous pourriez avoir de la chance et en trouver un en ligne. Je ne peux pas en trouver un n’importe où à moins de 15 miles de la région de Portland. Bouh, moi.

Magasinez Walmart Onn. Boîte de diffusion Google TV 4K