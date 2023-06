La nouvelle génération de trains de nuit serpente à travers l’Europe | Actualité Climatique

Au fur et à mesure des solutions climatiques, cela doit être le plus reposant. Dormez dans une capitale européenne, réveillez-vous dans une autre avec une lueur vertueuse aux côtés de votre croissant frais.

Je suis sur le premier d’une nouvelle génération de trains de nuit qui se propagent à travers le continent, le motif est de réduire les voyages en avion.

Moins de personnes prennent l’avion qu’avant COVID, mais les tendances sont à nouveau à la hausse.

Les émissions de carbone par passager-mille dans le train représentent environ un cinquième de celles d’un avion. C’est l’une des forces motrices de Chris Engelsman, le fondateur de cette société financée par la foule : The European Sleeper.

« C’est un voyage durable et agréable, et nous pensons vraiment que ce sera rentable », a-t-il déclaré. « Le train de nuit est très important car vous pouvez couvrir une plus longue distance – aller jusqu’à Barcelone, Milan, Prague, Copenhague, et c’est toujours efficace en termes de temps.

« C’est donc une très bonne concurrence pour les avions. Nous n’avons pas besoin de persuader tout le monde de venir en train : seulement 5 % des voyageurs aériens actuels nous feraient réserver tous les jours. »

Viser l’abordabilité

Ce service inaugural est un étrange mélange entre le luxueux et le spartiate.

Les trains de nuit évoquent inévitablement des images de rétro-glamour, surtout si, comme moi, vous avez regardé trop de films de James Bond ou lu trop de romans d’Agatha Christie.

Les lits superposés sont confortables, les draps sont impeccables et il y a un meuble-lavabo révélateur, caché dans une armoire d’angle, avec des miroirs sur trois côtés. Mais le matériel roulant est vieux de plusieurs décennies, loué à travers le continent et, malheureusement pour ceux qui espèrent des rencontres décadentes dans les salles à manger, ne comprend pas de voiture-restaurant.

Il en coûte 70 £ pour un lit dans un compartiment partagé et le double pour une chambre à vous.

La société European Sleeper lance un appel d’offres pour la construction de nouvelles voitures, mais M. Engelsman dit qu’elle visera l’abordabilité plutôt que le haut de gamme.

« Nous avons décidé de ne pas aller dans le luxe car nous voulons que ce soit pour les gens moyens, accessible à tous. Nous voulons avoir une voiture-restaurant à l’avenir car nous appelons cela le ‘Good Night Train’ et nous devons développer une bonne ‘nuit club’ à côté. »

Une fois dans un état de déclin apparemment terminal après l’explosion des vols à bas prix – les trains de nuit européens connaissent un moment.

Alimenté par une demande d’options de voyage plus écologiques – de nouveaux itinéraires serpentent à nouveau à travers le continent – y compris mon train de Bruxelles à Berlin.

« Le moyen le plus vert de traverser l’Europe »

L’expansion des trains de nuit bénéficie du soutien de l’UE dans le cadre de sa mission de réduction de l’empreinte carbone du continent.

La France vient d’interdire les vols court-courriers sur les trajets de moins de deux heures et demie en train. Et le gouvernement belge promet de subventionner des trains de nuit comme celui-ci. Leur vice-Premier ministre et ministre des Transports, Georges Gilkinet, était à bord.

« Nous venons de voter au parlement pour aider les trains de nuit à se développer, en payant le pass et le coût de l’énergie », a-t-il dit. « C’est le moyen le plus écologique de traverser l’Europe et il y a une forte demande avec des trains réservés depuis des mois.

Cliquez pour vous abonner à ClimateCast avec Tom Heap partout où vous obtenez vos podcasts

« Nous voulons faire de Bruxelles une plaque tournante pour les trains de nuit. Nous en avons déjà un vers Vienne, celui-ci vers Berlin et un futur service vers l’Europe du Sud ».

Ce service est un train que ‘European Sleeper’ prévoit d’exploiter à Barcelone. Il s’arrêtera à Lille – un lien facile vers le Royaume-Uni, car il n’est qu’à une heure et 20 minutes de Londres.

Mais il n’y a pas encore de plans pour de nouveaux services directs depuis la capitale britannique. Les différentes réglementations relatives à la taille des wagons ainsi que le coût et la bureaucratie liés à l’utilisation du tunnel sous la Manche le rendent actuellement non rentable.

Je frappe à la porte de mon compartiment voisin pour parler à Mark Smith, fondateur du site Web des passionnés de trains, « The Man in Seat 61 », pour avoir son avis sur l’attrait d’être un passager de nuit.

« C’est tellement pratique – quitter un centre-ville le soir, dormir toute la nuit au lit et arriver le lendemain matin dans un pays complètement différent », a-t-il déclaré. « Cela n’a rien à voir avec le stress de monter dans un avion. Il s’agit de profiter du voyage ainsi que de la destination ».

En savoir plus sur Sky News :

L’Angleterre n’est pas prête pour la chaleur extrême de l’été

Greta Thunberg de retour en Ecosse

Répression des projets énergétiques «zombies» bloquant le réseau

Ce service effectue le long trajet jusqu’à Berlin, embarquant des passagers à Anvers, Rotterdam et Amsterdam.

Mon sommeil est brièvement interrompu par quelques bosses dans la nuit, mais je me sens bien reposé en me réveillant dans la périphérie de la capitale allemande.

Les méchants de Bond sont restés confinés dans mes rêves, ne se cachant pas dans le porte-bagages.

Regardez The Climate Show avec Tom Heap samedi et dimanche à 15 h et 19 h 30 sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, ainsi que sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.