La nouvelle garderie est une entreprise familiale | Actualités, Sports, Emplois

TORONTO — Des membres de la Chambre de commerce du comté de Jefferson, des fonctionnaires municipaux et d’autres se sont réunis cette semaine pour offrir à la garderie Little Elephant and Friends un accueil officiel avec une cérémonie d’inauguration.

En plus de leurs invités, les copropriétaires Andrea et Robert Martin étaient entourés de nombreux enfants qu’ils ont servis depuis l’ouverture plus tôt cette année.

Robert a déclaré qu’eux et leur personnel avaient travaillé dur pour obtenir une licence d’État pour le centre situé au 1101 Franklin St. et qu’ils étaient heureux de pouvoir servir la communauté.

Andrea a déclaré qu’elle exploitait une garderie dans sa maison de Wintersville pendant plusieurs années afin de pouvoir passer du temps avec leurs deux plus jeunes enfants et qu’avant cela, elle avait été aide du district scolaire local d’Indian Creek.

Les Martin sont aidés à gérer le centre avec leurs deux enfants adultes, Maria, qui est l’enseignante principale, et Isaiah, qui a appliqué ses compétences en informatique pour organiser des rendez-vous pour les parents intéressés par les services du centre et d’autres tâches.

Andrea a noté que Maria a appliqué son amour de l’art à la peinture des personnages d’animaux de dessins animés trouvés sur les murs du centre et à l’organisation d’activités créatives pour les enfants.

« Elle a également conçu des T-shirts pour eux. » elle a ajouté.

Robert a déclaré qu’ils avaient consulté les responsables des écoles de Toronto pour déterminer la meilleure façon de préparer les enfants à l’école et que les garçons et les filles y développaient des compétences motrices et autres ainsi qu’apprenaient l’alphabet, les chiffres et les informations appropriées à leur âge.

Il a déclaré que le centre constitue une étape importante dans l’acclimatation des enfants à l’environnement de classe et aux routines qu’ils suivront à l’école.

Andrea a noté que le centre accueille des enfants de 18 mois et plus et que certains sont des étudiants qui prennent le bus du centre et y reviennent après l’école.

Little Elephant and Friends est ouvert de 6h à 18h du lundi au vendredi.

Avec six membres du personnel et plusieurs salles désignées pour différents groupes d’âge, Little Elephant and Friends peut accueillir jusqu’à 46 enfants à la fois, mais en accueille actuellement 24.

Robert a souligné qu’en plus d’une grande salle de jeux, les enfants peuvent prendre l’air frais dans une aire de jeux extérieure fermée directement accessible depuis le bâtiment.

Il a déclaré que le propriétaire du bâtiment, Gene Calabrese, avait été très utile lors de leur emménagement dans le bâtiment, qui se trouve non loin de l’entrée sud de la ville sur la route nationale 7. Les responsables de la ville, a-t-il ajouté, ont été d’un grand soutien.

« Je suis vraiment content que nous ayons pris la décision de venir ici. C'est un super endroit », il a dit.







