La nouvelle gamme pliable de Samsung est désormais officielle

Les derniers appareils pliables de Samsung, le Galaxy ZFlip 4 et Galaxy Z Fold 4, sont désormais officiels. Lors de son événement Unpacked ce matin, Samsung a annoncé que les deux appareils seront disponibles plus tard ce mois-ci le 26 août, à partir de 999 $ pour le Flip 4 et 1799 $ pour le Fold 4. Les précommandes sont en ligne à partir d’aujourd’hui.

Les deux appareils sont parsemés de mises à niveau, cependant, d’un point de vue macro, les acheteurs peuvent ne pas voir trop de différences entre la gamme de cette année et la génération précédente. Permettez-nous de vous expliquer tout ce qui est différent en 2022.

Galaxy ZFlip 4

Les points forts des spécifications du Galaxy Z Flip 4 incluent un écran FHD + Dynamic AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz, un écran de couverture avant Super AMOLED de 1,9 pouces, un processeur Snapdragon 8 Gen 1, 8 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage, Batterie de 3 700 mAh, lecteur d’empreintes digitales latéral, deux caméras arrière de 12 mégapixels (ultra large + grand angle avec OIS et Dual Pixel AF), indice IPX8 et Android 12 avec One UI 4.1.1.

Sur la fiche technique, il n’y a vraiment pas beaucoup de différence entre le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Flip 3. La seule différence notable est le nouveau processeur et la batterie plus grande, en hausse par rapport aux 3 300 mAh de l’année dernière. Côté matériel, Samsung a intégré un système de charnière amélioré, permettant un design plus compact. Pour les logiciels, Samsung met en évidence son mode Flex déjà existant, mentionnant qu’il a travaillé avec Meta (Facebook) pour s’assurer que le mode Flex fonctionne avec sa suite d’applications, y compris WhatsApp et Instagram. Pour les créateurs de contenu, Samsung met en avant un mode Quick Shot amélioré pour l’affichage de la couverture avant, ainsi qu’une meilleure expérience de l’appareil photo avec un capteur 65 % plus lumineux.

Le Galaxy Z Flip 3 était une énorme amélioration par rapport aux itérations précédentes. À nos yeux, le Galaxy Z Flip 4 est simplement un raffinement de cet appareil déjà fantastique. Il est au prix de 999 $ et est disponible en Bora Purple, Graphite, Pink Gold et Blue.

Galaxy Z Fold 4

Tout comme le Z Flip 4, le Galaxy Z Fold 4 peut être considéré comme une mise à niveau quelque peu minime par rapport au modèle de l’année dernière. C’est un raffinement pour un appareil intelligent pliable déjà génial, et honnêtement, ce n’est pas une mauvaise chose.

Les spécifications du Z Fold 4 incluent un écran Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, un écran de couverture de 6,2 pouces, un processeur Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM pour toutes les variantes de stockage, jusqu’à 1 To de stockage interne, triple arrière système de caméra (ultra large 12MP + grand angle 50MP + téléobjectif 10MP), caméra frontale 10 mégapixels, caméra sous-écran 4 mégapixels pour l’écran principal, batterie 4 400 mAh, charge filaire 25 W, indice IPX8, lecteur d’empreintes digitales latéral et Android 12L avec une interface utilisateur 4.1.1. C’est techniquement le premier appareil à être livré avec Android 12L, donc c’est quelque chose.

Samsung a également intégré son système de charnière retravaillé dans le Galaxy Z Fold 4, le rendant un peu moins lourd et plus compact. Pour les logiciels, Samsung introduit une toute nouvelle barre des tâches pour l’interface utilisateur, ce qui rend le saut dans les applications et plusieurs tâches à la fois extrêmement facile. Les utilisateurs peuvent définir des applications sur la barre des tâches ou même des groupes d’applications qui s’ouvriront simultanément dans une disposition multi-fenêtres lorsqu’elles seront activées. Et grâce à un travail supplémentaire avec Google, des applications telles que Chrome et Gmail prennent désormais en charge le glisser-déposer, permettant aux utilisateurs de copier et coller rapidement des liens, des photos et plus de contenu d’une application à une autre. Et oui, le support S Pen est toujours inclus, mais cela reste un achat séparé.

Galaxy Z Fold 4 commence à 1799 $ et est disponible en Graygreen, Phantom Black et Beige.

Disponibilité

Le Z Flip 4 et le Z Fold 4 sont désormais en précommande sur le site Web de Samsung. Si vous ne le savez pas déjà, les offres d’échange de précommande de Samsung sont de premier ordre, et le crédit instantané au moment de la précommande offre à beaucoup la possibilité de marquer des accessoires d’appareils sans frais supplémentaires. Pendant des années, nous avons prêché que le meilleur moment pour acheter un nouveau téléphone Samsung était pendant la période de précommande et rien n’a changé en 2022. Les appareils sont également disponibles auprès de tous les principaux détaillants et opérateurs américains.

Pré-commande Galaxy Z Flip 4 ou Galaxy Z Fold 4

Spécifications