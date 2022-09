La nouvelle gamme d’animaux de compagnie “Doggy Parton” de Dolly Parton comprend une grosse perruque blonde

Dolly Parton vient de faciliter le travail de Fido sur ce je ne sais quoi de Nashville. L’auteur-compositeur-interprète emblématique est sorti avec une nouvelle ligne de vêtements et d’accessoires pour chiens blingy appelée Doggy Parton.

Levrette Parton



Les produits incluent le genre d’équipement que Dolly elle-même porte autour de Nashville : un denim et un vichy rouges, blancs et bleus bandana; un chapeau de cow-girl rose décoré d’un diadème d’or; et un robe de cow-girl à col rose. Les jouets disponibles comportent également beaucoup de rose. Il y a un peluche papillon rose et un chaussure à talon rose vif doublé d’un imprimé cuir.

Les prix des produits varient généralement d’environ 10 $ à 20 $ (environ 8,60 £ et 15 $ AU à 17 £ et 29 AU $) et sont disponibles sur DoggyParton.com et Amazoneavec plus de détaillants à annoncer prochainement.

“‘Puppy Love’ a été mon tout premier disque, et six décennies plus tard, mon amour pour les animaux de compagnie est plus fort que jamais”, a déclaré Parton dans une vidéo sur le site du produit. “Cela m’a inspiré à lancer ma propre ligne de vêtements, d’accessoires, de jouets Doggy Parton et plus encore avec une petite touche ‘Dolly’.”

Il y a même un couvre-chef de perruque blonde qui peut amener votre chiot à vous secouer la tête et à marmonner: “Je t’aimerai parfois.”

Parton, un philanthrope de longue date, a aidé à financer la recherche sur le vaccin contre le coronavirus de Moderna et est un fervent partisan des animaux et parent du bouledogue français Billy the Kid, qui a son propre compte Twitter. Une partie du produit des ventes de Doggy Parton soutiendra le sauvetage des animaux Willa B. Fermes.

Et non, la ligne n’inclut pas un pelage pour chien de plusieurs couleurs – du moins.