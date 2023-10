La nouvelle gamme Chromebook Plus garantit d’excellentes spécifications

Google a introduit cette semaine une nouvelle catégorie pour les appareils Chromebook appelée Chromebook Plus. Et non, cela n’a aucun rapport avec le Chromebook Plus de Samsung lancé il y a des années.

Cette gamme d’appareils Plus offrira un standard de spécifications, qui comprend des chipsets Intel Core i3 de 12e génération ou supérieur (ou AMD Ryzen 3 série 7000 ou supérieur), 8 Go+ de RAM, 128 Go+ de stockage, des webcams 1080p+ avec réduction du bruit temporel (TNR) et Écrans Full HD IPS ou meilleurs. L’objectif est que les personnes qui créent du contenu ou qui ont simplement besoin de plus de vertige avec leur Chromebook devraient chercher à obtenir un modèle Plus, garantissant un standard minimum de spécifications.

Il existe déjà 8 modèles de Chromebook Plus prêts à être déployés plus tard ce mois-ci : 2 d’Acer, 2 d’ASUS, 2 de HP et 2 de Lenovo. Vous pouvez en savoir plus sur les prochains modèles de Chromebook Plus ici.

Les acheteurs américains peuvent s’attendre à trouver ces appareils en vente à partir du 8 octobre dans tous les grands détaillants.

// Google