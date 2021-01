La Nouvelle-Galles du Sud a signalé un nouveau cas de Covid-19 acquis localement lié à un cluster ouest de Sydney.

Le Premier ministre de l’État, Gladys Berejiklian, a annoncé samedi que le nouveau cas acquis localement était lié à Berala, portant le total à 21.

Cinq cas ont également été signalés chez des voyageurs de retour.

Le nouveau cas survient alors que les plages du nord de Sydney se préparent à sortir du verrouillage dur dimanche.

La banlieue au nord de Narrabeen Bridge, connue sous le nom de zone nord, fait l’objet de commandes de séjour à la maison depuis avant Noël.

Ils n’ont pas été autorisés à quitter la zone et n’ont été autorisés à quitter leur domicile que pour les achats essentiels, les soins de santé ou l’exercice.

« Je voulais particulièrement remercier la communauté des plages du nord, en particulier celles de la zone nord pour leur patience absolue pendant les mesures nécessaires que nous avons prises pour verrouiller ou au moins avoir des dispositions de maintien à la maison pour la zone nord », a déclaré Mme Berejiklian.

Les nouveaux cas surviennent après que l’État ait imposé des ordonnances de séjour à la maison à tous les résidents qui étaient revenus du Grand Brisbane (photo, acheteurs de Westfield Bondi)

Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a mis en place un nouvel ordre de santé publique exigeant que toute personne en Nouvelle-Galles du Sud qui se trouvait dans le Grand Brisbane depuis 00 h 01 le 2 janvier de suivre les mêmes règles de verrouillage.

Les résidents au sud du pont Narrabeen, connu sous le nom de zone sud, ont quitté leur ferme verrouillage le 2 janvier.

Les autorités sanitaires ont effectué 25 646 tests à 20 heures jeudi.

Alors que les plages du nord se préparent à quitter le verrouillage, l’État a imposé des ordonnances de rester à la maison à tous les résidents qui sont revenus du Grand Brisbane.

Plus tôt vendredi, la première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a annoncé que le Grand Brisbane entrerait dans un verrouillage rapide de trois jours après qu’un nettoyeur dans un hôtel de quarantaine a été diagnostiqué avec la souche britannique très contagieuse de COVID-19.

Les voyageurs de la région ne pourront quitter leur maison ou leur logement que pour cinq raisons jusqu’à 18 heures le lundi – pour obtenir de la nourriture ou des achats essentiels, faire de l’exercice, travailler s’ils ne peuvent pas le faire de chez eux, entreprendre des tâches familiales ou consulter un médecin.

Les personnes qui sont arrivées en Nouvelle-Galles du Sud après avoir transité par l’aéroport de Brisbane ne seront pas soumises aux exigences.

« Nous devons supposer que cette souche deviendra la souche dominante et il est important de continuer à réévaluer nos paramètres, de rester vigilant et pour l’avenir immédiat, de continuer à porter nos masques dans ces environnements intérieurs », a déclaré Mme Berejiklian.

Le Dr Kerry Chant, administrateur en chef de la santé, a déclaré qu’il était inévitable que l’Australie devrait faire face à différentes souches du virus.

«Nous assistons à l’émergence dans le monde d’un certain nombre de souches, et avec les voyages, elles ne sont plus la souche britannique ou la souche sud-africaine», a-t-elle déclaré.

«Il est important que nous vivions dans un monde global et donc tous les voyageurs de retour courent un risque croissant d’avoir l’une de ces mutations qui doivent être étudiées.

« Mais certaines des mutations sont associées à une augmentation de la capacité de transe, et nous devons évidemment être vigilants face aux autres impacts des virus à mesure qu’ils changent. »

Le cas du Queensland vendredi a incité le Premier ministre Scott Morrison à réduire de 50% le nombre d’arrivées internationales dans les systèmes de quarantaine des hôtels de NSW, WA et Queensland.

Les personnes qui ont assisté à un certain nombre de lieux à Burwood les 6 et 7 janvier ont été invitées à se faire tester pour Covid selon NSW Health

Lieux de Sydney exposés à Covid 6 janvier 2021 – Burwood’s Artisaint Café (10h30-11h), Bing Lee (11h25-11h40), Westfield Shopping Center (11h45-13h30), Kmart (11h45-12h15), House (12h20-12h30) et Coles (12h40-13h20) 7 janvier 2021 – Centre commercial Burwood Westfield (13h-14h), Coles (13h20-15h55) et Artisaint Cafe (13h10-13h20) 31 décembre 2020 – Costume, à Avalon sur les plages du nord de Sydney, entre 14h et 14h15 La source: NSW Santé

Un plafond hebdomadaire en Nouvelle-Galles du Sud a été fixé à 1505 personnes jusqu’au 15 février au moins.

Il a également annoncé que les voyageurs d’outre-mer devraient subir un test négatif au COVID-19 avant de partir pour l’Australie, et que des tests quotidiens de coronavirus étaient désormais requis pour les travailleurs de la quarantaine.

« Ce virus continue d’écrire ses propres règles, ce qui signifie que nous devons continuer à être adaptables dans la façon dont nous continuons à le combattre », a déclaré vendredi M. Morrison.

En plus de quatre cas locaux de COVID-19, NSW a également enregistré sept cas chez des voyageurs de retour de plus de 26000 tests au cours de la période de 24 heures jusqu’à jeudi à 20 heures.

Le premier ministre par intérim, John Barilaro, a déclaré que le nombre de tests était «bas».

Un cas signalé est lié au cluster Croydon dans l’ouest de Sydney et deux sont liés au cluster Berala. Tous trois sont des contacts étroits de cas précédemment signalés et étaient isolés.

Bing Lee à Burwood (photo ci-dessus) a été désigné comme un autre lieu par NSW Health visité par un acheteur infecté

Des agents de santé effectuent des tests de Covid-19 dans une clinique de Merrylands dans l’ouest de Sydney

Au total, il y a 11 personnes dans le cluster Croydon et 21 dans le cluster Berala.

M. Barilaro a déclaré que les autorités de NSW travaillaient avec leurs homologues du Queensland mais que l’État n’envisageait pas une frontière dure.

«À aucun moment de cette pandémie, nous n’avons eu de réaction instinctive ou traité la frontière comme un interrupteur d’éclairage», a-t-il déclaré aux journalistes.

Un certain nombre d’amendes de 200 dollars ont été infligées en Nouvelle-Galles du Sud à des personnes ne portant pas de masques, notamment un homme de 41 ans à Campbelltown qui a déclaré à la police « c’est une blague ».

Une femme de 28 ans directrice de l’établissement Pyrmont qui a accueilli un mariage controversé – pour une épouse des plages du nord – a également été condamnée à une amende de 5000 dollars après avoir enfreint un certain nombre d’ordonnances sanitaires.

Le mariage a entraîné 22 amendes au total.

Le cas non financé des plages du nord a déclenché de nouvelles alertes sanitaires à Woolworths à Avalon à certains moments entre le 2 janvier et le 6 janvier et à un entrepôt de chimiste pendant 15 minutes à 13 h 15 à Avalon le 3 janvier.

Coles at Burwood (photo ci-dessus) était l’un des nombreux lieux exposés à Covid cette semaine par un acheteur infecté

Toute personne qui a fréquenté ces sites aux heures indiquées doit immédiatement se faire tester et s’auto-isoler jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit reçu.

Le médecin-chef de la santé, le Dr Kerry Chant, a déclaré que l’homme ne présentait de symptômes qu’après avoir terminé la quarantaine, auquel cas il a demandé un nouveau test.

Ailleurs, l’application Service NSW, qui héberge un système d’enregistrement obligatoire pour les lieux d’accueil, a cessé de fonctionner pendant plusieurs heures jeudi après-midi.

L’utilisation de l’application dans certaines entreprises est obligatoire depuis le début de 2021.

Le deuxième jour du test Australie-Inde se joue également au SCG vendredi, les participants étant obligés de porter des masques sauf lorsqu’ils mangent ou boivent.