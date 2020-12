Le temps sauvage qui frappe la côte est de l’Australie n’est pas encore terminé, la Nouvelle-Galles du Sud en ressentira le poids vendredi soir.

Plusieurs avertissements météorologiques ont été mis en place pour le nord-est de l’État, des météorologues révélant qu’il existe une « belle recette » pour les orages violents.

Les inondations soudaines, la grêle, les vents destructeurs et une énorme averse de pluie sont tous sur les cartes pour les régions du nord de NSW ainsi que la côte centrale et Sydney.

De fortes pluies seront également observées dans le Territoire du Nord et dans le nord de l’Australie occidentale.

Le temps humide survient après plusieurs jours de pluies sauvages sur la côte est qui ont vu les maisons et les routes de la Gold Coast inondées et les habitants forcés d’évacuer.

Des résidents sont vus en kayak à travers Tumbulgum cette semaine dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud

Les régions qui devraient connaître de violents orages vendredi après-midi comprennent Coffs Harbour, Port Macquarie, Taree, Armidale, Tamworth, Lightning Ridge et Moree.

Taree, Scone, Cessnock, Maitland, Mudgee ont également été mis en alerte pour les tempêtes avec des vents destructeurs et de fortes pluies à venir.

Pendant ce temps, les résidents d’Orange, Bathurst, Gunnedah, Dubbo et Parkes ont également été avertis d’être prêts pour un martèlement de la pluie.

Helen Reid, du Bureau de météorologie, a déclaré qu’en raison de l’humidité ressentie autour de NSW vendredi, la plupart des États subiraient des tempêtes tout l’après-midi et le week-end.

Les tempêtes ont déjà frappé l’ouest de la Nouvelle-Galles du Sud avec le temps sauvage se déplaçant vers l’est.

« Notre principale préoccupation est les crues soudaines causées par les fortes pluies, certains de ces orages peuvent être assez intenses et avec autant d’humidité dans l’air, ils peuvent tomber d’un seul coup », a déclaré Mme Reid.

Un bâtiment à Currumbin Beach sur la Gold Coast est vu submergé dans l’eau par temps sauvage cette semaine

Les surfeurs bravent les conditions sauvages à Snapper Rocks dans le Queensland dimanche

Les tempêtes devraient se poursuivre tout au long du week-end en Nouvelle-Galles du Sud

De la pluie et des vents destructeurs seront observés dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, dans le Top End et dans le nord de l’État de Washington ce week-end

«Les inondations sont dans l’esprit de tout le monde en ce moment, en particulier à travers les rivières du Nord.

Pendant ce temps, dans la région de Kimberley, dans l’État de Washington, il devrait y avoir quelques centaines de millimètres de pluie au cours de la semaine à venir.

Des scènes similaires seront également ressenties à Darwin et dans le Top End.

Plus tôt jeudi, un avertissement d’orage violent avec de fortes pluies et des vents destructeurs a été émis pour les districts du centre et de l’est de Victoria.

Les conditions sauvages ont atteint Melbourne en milieu d’après-midi, apportant des pluies généralisées et grêlant la taille de billes.

Le SES a reçu plus de 40 appels à l’aide pour des inondations mineures, des arbres tombés et des dommages aux bâtiments.

Plus de 150 mm ont trempé la Gold Coast en l’espace de huit heures jeudi avec 190 mm signalés à Tallebudgera Creek.

Le service d’urgence de l’État a été inondé de plus de 150 appels d’assistance tandis que les résidents de Tallebudgera et de Currumbin ont été exhortés à surveiller la montée des eaux de crue et à se déplacer vers des terrains plus élevés pour éviter d’être bloqués.

Les automobilistes de Gold Coast ont été exhortés à ne pas conduire sur les routes inondées après que de nouvelles pluies aient frappé la ville jeudi après-midi. Sur la photo, un automobiliste tente sa chance

La grêle est vue par temps violent à Camberwell dans l’est de Melbourne jeudi après-midi

« Dîner au bord de l’eau, niveau suivant », un résident de la Gold Coast a légendé cette photo de Laguna Park à Palm Beach sous l’eau