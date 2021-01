La Nouvelle-Galles du Sud n’a signalé aucun cas de coronavirus acquis localement lundi.

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a exhorté la veille à ce que davantage de personnes se fassent dépister après la découverte de six nouveaux cas dans l’État.

Elle a demandé plus de tests, en particulier dans les zones où il y a eu des cas récents tels que l’ouest de Sydney, le sud-ouest de Sydney, les plages du nord et Wollongong.

Des alertes ont également été émises dimanche concernant un Centrelink, un hôpital et un centre médical de l’ouest de Sydney fréquenté par des cas infectés la semaine dernière, ainsi que plusieurs itinéraires de train.

Les Sydneysiders sont exhortés à se présenter pour des tests après que six nouveaux cas ont été enregistrés dimanche. Sur la photo, une femme à Circular Quay à Sydney jeudi

Plus de 12 700 tests ont été menés dans les 24 heures jusqu’à 20 heures le samedi.

Alertes de train de l’ouest de Sydney Warwick Farm à Auburn: 14 janvier, 14h20 – 14h56 Auburn à Warwick Farm: 14 janvier, 20h27 – 20h58 Auburn à Warwick Farm, 15 janvier, 13h44 – 14h16 Warwick Farm à Auburn, 15 janvier, 10h40 – 11h12 Warwick Farm à Auburn, 15 janvier, 16h28 – 16h58

« Il est vraiment important de noter qu’à travers les ménages, il est très facile de propager le virus, comme nous l’avons vu, donc dans un ménage, six personnes ont contracté le virus », a déclaré dimanche Mme Berejiklian.

« Ce qui est vraiment important, c’est de nous assurer que, étant donné que nous sommes vers la fin de cette épidémie particulière, il n’y a pas eu d’autres événements de super-ensemencement, nous voulons que cela continue. »

Le directeur de la santé de NSW, le Dr Kerry Chant, a ajouté: « Il est essentiel que ces taux de test soient très élevés afin de pouvoir détecter ces chaînes de transmission non reconnues.

«Les zones que j’appelle particulièrement à tester sont Bankstown, Lidcombe, Auburn, Berala et Wentworthville.

« Donc, mon plaidoyer s’applique à tout le monde dans l’État, mais en particulier dans les zones de gouvernement local, car nous essayons d’éponger les dernières chaînes de transmission.

De nouvelles alertes de santé publique ont également été émises pour un site de l’ouest de Sydney et d’autres itinéraires de transport en commun.

L’hôpital général de rapatriement de Concord est en état d’alerte après qu’un employé infecté a travaillé dans les services de cardiologie et de radiologie « alors qu’il était potentiellement infectieux » les 12, 13 et 14 janvier.

Le Dr Chant a souligné que l’employé le rôle implique contact minimal avec le patient et ils portaient un masque facial pendant leurs quarts de travail.

Quiconque a assisté à Centrelink à Auburn le 14 janvier dans l’après-midi devrait se faire tester immédiatement et s’auto-isoler jusqu’à ce qu’un résultat négatif se produise.

Ceux qui ont voyagé sur les services de train entre Warwick Farm et Auburn les 14 et 15 janvier ont également reçu les mêmes instructions sanitaires.

Il survient après des jours sans infection transmise localement.

Toutes les personnes qui se trouvaient dans la salle d’attente de soins dentaires, de physiothérapie et d’imagerie de la clinique médicale et dentaire de Wentworthville entre 11 h 30 et 13 h 15 le vendredi sont désormais considérées comme des contacts étroits.

« (Ils) doivent immédiatement se faire tester et s’auto-isoler pendant 14 jours, quel que soit le résultat », a déclaré NSW Health samedi après-midi.

« Toute personne qui se trouvait dans d’autres zones de la clinique à ce moment-là devrait surveiller les symptômes et immédiatement isoler et se faire tester s’ils apparaissent. »

Toute personne qui a visité Centrelink à Auburn (photo) le 14 janvier entre 15h et 16h15 a été exhortée à surveiller les symptômes et à se faire tester immédiatement s’ils apparaissent

Toute personne se trouvant dans la salle d’attente de soins dentaires, de physiothérapie et d’imagerie de la clinique médicale et dentaire de Wentworthville (photo) entre 11 h 30 et 13 h 15 vendredi a reçu l’ordre de s’isoler pendant 14 jours, quel que soit le résultat du test.

NSW traite actuellement 100 cas, dont un en réanimation.

La plupart des autres cas sont traités dans des soins non aigus non hospitaliers.

NSW a signalé la possibilité d’assouplir les restrictions sur le Grand Sydney la semaine prochaine, mais l’une des conditions est des taux de test élevés.

Cela survient alors que Victoria n’a enregistré aucune transmission communautaire pour une 11e journée consécutive dimanche.

Les sept nouveaux cas enregistrés à Victoria étaient tous des voyageurs renvoyés en quarantaine d’hôtel.

Victoria surveille de près Sydney, alors qu’elle envisage de déplacer des parties de la ville de «rouge» à «orange» dans son système de permis de feux de circulation.

Un avertissement de santé publique a également été émis pour le train Auburn à Warwick Farm entre 8 h 27 et 8 h 58 et 13 h 44 à 14 h 16 les 14 et 15 janvier respectivement.

Les voyageurs des zones orange doivent encore se mettre en quarantaine pendant 14 jours, mais n’ont pas besoin de demander une exemption pour entrer à Victoria.

« Il y a clairement des zones de gouvernement local dans le Grand Sydney qui sont maintenant passées plusieurs jours de cas sans transmission », a déclaré le directeur de la santé de l’État, Brett Sutton.

«J’examinerai très attentivement l’épidémiologie du Grand Sydney au cours des prochains jours.