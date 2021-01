La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré sept nouveaux cas de coronavirus acquis localement après que près de 32000 résidents se soient présentés pour des tests.

La première ministre Gladys Berejiklian a annoncé samedi les dernières infections en exhortant les Sydneysiders à se présenter pour des tests.

Une femme porte un masque facial alors qu’elle marche le long de Market Street dans le CBD de Sydney au milieu de la dernière épidémie de coronavirus

La première ministre de la NSW, Gladys Berejiklian, est photographiée lors de sa mise à jour quotidienne sur le coronavirus le jour du Nouvel An

Vendredi, NSW Health a signalé trois nouveaux cas acquis localement – tous dans l’ouest de Sydney.

Deux cas – un homme dans la quarantaine et un dans la vingtaine – font l’objet d’une enquête après que 32000 personnes se sont manifestées pour des tests dans les 24 heures jusqu’à 20 heures jeudi.

Le troisième cas, un homme dans la vingtaine, est un contact familial étroit de l’un des deux autres hommes.

La mystérieuse épidémie de coronavirus de Sydney est apparue pour la première fois sur les plages du nord d’Avalon il y a plus de deux semaines.

DERNIERS LIEUX NSW EN ALERTE Rois de la culture, George St, Sydney entre 13h et 14h le lundi 28 décembre Great Southern Hotel à Eden, le 30 décembre de 17h à 18h30 Café de la plage de Bermi à Bermagui, le 31 décembre entre 9h et 10h Berala BWS, le 22 décembre de 14 h 45 à 21 h 15, le 23 décembre de 12 h 45 à 21 h 15, le 27 décembre de 12 h 45 à 20 h 15, le 29 décembre de 13 h 45 à 21 h 15, le 30 décembre de 12 h 45 à 21 h 15 et le 31 décembre entre 8h30 – 17h00 Berala BWS 24 décembre de 12h45 à 21h15, 26 décembre de 9h55 à 21h15 et 28 décembre de 8h30 à 19h15

Un agent de santé effectue un test Covid-19 à Five Dock, dans l’ouest de Sydney, après l’apparition de cas de coronavirus à Croydon, à proximité

Depuis lors, des grappes sont apparues dans l’ouest de Wollongong et Sydney à Croydon, mais les deux ont maintenant été liées au cluster original d’Avalon.

Les infections dans l’ouest de Sydney ont incité les autorités sanitaires à exhorter résidents du Greystanes, Auburn, Berala et Lidcombe à surveiller les symptômes suite aux dernières infections.

Vendredi également, le directeur de la santé de NSW, le Dr Kerry Chant, a annoncé que deux Victoriens infectés avaient visité plusieurs sites à Eden et à Bermagui sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud mercredi et jeudi.

Les célébrations du Nouvel An à Sydney ont été soumises à des points de vue fermés pour éloigner le public. Sur la photo, des dîners à East Circular Quay jeudi soir

Une alerte urgente a été lancée pour toute personne qui se trouvait à The Swallowed Anchor à Wollongong le 19 décembre après que des cas infectés des clusters Croydon et Wollongong se soient rendus au bar à tapas et à vin.

Toute personne qui s’est rendue sur les lieux à tout moment ce jour-là doit se faire tester et s’isoler jusqu’à nouvel ordre.

Parmi les autres nouveaux lieux ajoutés à la liste, citons un BWS et un restaurant thaïlandais à Berala, ainsi qu’un magasin de Bunnings et de carreaux à Smithfield dans le sud-ouest de Sydney.

Il est également conseillé à quiconque a visité le magasin Culture Kings de George St dans le quartier central des affaires de Sydney entre 13h et 13h le lundi 28 décembre de surveiller les symptômes et de se faire tester s’ils apparaissent.

Le lieu a été visité par un cas confirmé de coronavirus.

Alors que de nombreux Sydneysiders ont passé un réveillon du Nouvel An tranquille à la maison, certains fêtards (photo) ont frappé la ville pour célébrer un 2020 que la plupart d’entre nous préféreraient oublier

Eden et Bermagui sont également en état d’alerte après la visite des deux Melburniens infectés dans la région.

Le couple a mangé au Great Southern Hotel à Eden le mercredi de 17h à 18h30 et également au Bermi’s Beachside Cafe à Bermagui le jeudi de 9h à 10h.

«Il est important que vous entendiez cela et que vous connaissiez quelqu’un dans la région de Bermagui que vous lui adressiez la parole et que vous vous assuriez qu’il soit au courant de la situation», a déclaré le Dr Chant.

« Nous comprenons qu’il peut y avoir beaucoup de visiteurs qui se sont rendus dans cette partie pendant la saison des fêtes. »

Les Melburniens en visite sont des contacts étroits d’un cas lié à un restaurant thaïlandais à Black Rock dans la région de la baie de la ville.

L’ancre avalée (photo) à Wollongong a reçu la visite d’un client infecté le 19 décembre

Victoria a signalé samedi dix nouveaux cas de transmission communautaire de Covid-19.

Les dix nouveaux cas enregistrés dans les 24 heures jusqu’à 20 heures vendredi sont tous liés au cluster de restaurants Black Rock, avec deux autres cas étant la paire qui s’est rendu en Nouvelle-Galles du Sud et est retourné en quarantaine à Victoria.

L’épidémie victorienne a été directement liée au cluster NSW révélé samedi dans les résultats des tests génétiques.

Victoria a exclu les voyageurs de NSW à 23 h 59 le 1er janvier.

L’État a annoncé sa décision jeudi, provoquant deux jours de perturbations et de plans bouleversés alors que les Victoriens en vacances en Nouvelle-Galles du Sud se précipitaient pour rentrer chez eux.

La frontière dure met fin à une progression déroutante de restrictions frontalières moindres que Victoria imposait depuis la période précédant Noël.

Le ministre de la Santé, Martin Foley, n’a présenté aucune excuse pour la fermeture de la frontière à son État voisin et a déclaré qu’elle était basée sur des conseils de santé publique.

Il dit que cela a causé des perturbations généralisées pour les voyageurs de retour et continuera de le faire pour les communautés frontalières.

« Je reconnais les perturbations importantes et les implications importantes que cela a engendrées », a déclaré samedi M. Foley.

Il a déclaré que c’était devenu un problème important pour Victoria avec 29 cas actifs maintenant isolés dans tout l’État.

Les deux victoriens ont visité le Great Southern Hotel à Eden, dans la région sud de la Nouvelle-Galles du Sud, mercredi de 17h à 18h30.

Le couple a ensuite mangé au Bermi’s Beachside Cafe à Bermagui de 9h à 10h jeudi.

L’ACT a également décidé de resserrer sa frontière avec NSW.

Quiconque se rend à l’ACT depuis un hotspot Covid-19 en Nouvelle-Galles du Sud aura désormais besoin d’une exemption.

Les personnes des plages du nord de Sydney, du Grand Sydney, de la côte centrale et de Wollongong ne seront pas légalement autorisées à entrer dans l’ACT sans un laissez-passer valide.

L’orientation sanitaire mise à jour entrera en vigueur samedi à midi et toute non-conformité entraînera des sanctions, a déclaré le gouvernement ACT.

Tous les voyageurs de ces régions dans l’ACT pour des «circonstances extraordinaires» doivent demander une exemption au moins trois jours avant l’entrée prévue, mais pas plus de 14 jours à l’avance.

Ces changements n’affectent pas les restrictions actuelles pour les résidents d’ACT revenant des zones déclarées par Covid-19, selon lesquelles jusqu’au 6 janvier au moins, les autorités doivent être notifiées, suivies d’une quarantaine obligatoire pendant 14 jours.

Plus de 32 000 résidents de NSW se sont présentés pour des tests jeudi. Sur la photo, la longue file d’attente dans une clinique de test à Five Dock dans le centre-ouest de Sydney mercredi