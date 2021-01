La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré quatre nouveaux cas acquis localement.

Mardi, trois villes de la région de la Nouvelle-Galles du Sud ont été mises en état d’alerte après qu’un patient de Covid-19 a voyagé de l’ouest de Sydney pour un voyage de camping – alors que l’État enregistre quatre nouveaux cas locaux.

L’homme de 18 ans a conduit de Berala à Orange, Nyngan et Broken Hill lors d’un road trip avec des amis pendant le week-end du Nouvel An avant d’être testé positif mardi matin. Son cas sera inclus dans les chiffres de mercredi.

L’homme a reçu un texto de NSW Health disant qu’il était à Berala BWS, qui est au centre d’un cluster, la veille de Noël. Il a décidé de se faire tester après avoir eu le nez qui coule lundi matin et ses amis sont également testés.

L’agent de santé en chef, le Dr Kerry Chant, a remercié le jeune homme de s’être manifesté après avoir reçu les reniflements. « Ce monsieur n’était absolument pas au courant des problèmes, a réagi rapidement à notre message texte et merci beaucoup », a-t-elle déclaré.

L’homme de 18 ans a visité le Birdie Noshery (photo) à Orange le dimanche 3 janvier de 12h30 à 14h00 alors qu’il était potentiellement contagieux

Le groupe de camping a également séjourné au Ningan Riverside Tourist Park (photo) du samedi 2 janvier au dimanche 3 janvier

Un cluster Covid-19 à Berala a été causé par un agent de transfert de patients qui a emmené une famille de voyageurs étrangers de retour dans un établissement de santé. Sur la photo: une carte montrant où des cas de Covid-19 ont été enregistrés depuis le 16 décembre

Alertes Berala Covid-19 Les personnes identifiées comme des contacts étroits de BWS et Woolworths à Berala devraient être testées et isolées pendant 14 jours, même si elles reçoivent un résultat négatif. Les contacts familiaux des contacts étroits doivent s’isoler jusqu’à ce que le contact étroit ait reçu un résultat négatif. Les personnes identifiées comme des contacts occasionnels de ces deux lieux devraient se faire tester et s’isoler jusqu’à ce qu’elles reçoivent un résultat négatif. Continuez à surveiller les symptômes et, s’ils apparaissent, faites à nouveau un test. BWS Berala Dimanche 20 décembre Contacts étroits: 12h30 – 14h00 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Lundi 21 décembre Contacts occasionnels: toute la journée Mardi 22 décembre Contacts étroits: 12h45 – 21h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Mercredi 23 décembre Contacts étroits: 13h40 – 21h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Jeudi 24 décembre Contacts étroits: 12h40 – 21h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Samedi 26 décembre Contacts étroits: 9h55 – 19h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Dimanche 27 décembre Contacts étroits: 12h40 – 20h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Lundi 28 décembre Contacts étroits: 9h30 – 19h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Mardi 29 décembre Contacts étroits: 13h45 – 21h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Mercredi 30 décembre Contacts étroits: 12h45 – 21h15 Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Jeudi 31 décembre Contacts étroits: 8h30 – 15h Contacts occasionnels: tous les autres moments de la journée Woolworths Berala Toute personne qui a assisté à tout moment entre le dimanche 20 décembre et le jeudi 31 décembre devrait se faire tester immédiatement et s’isoler jusqu’à ce qu’un résultat négatif soit reçu. Continuez à surveiller les symptômes et, s’ils apparaissent, faites à nouveau un test.

L’homme a visité le Birdie Noshery à Orange le dimanche 3 janvier de 12h30 à 14h00.

Il a également séjourné au parc touristique de Ningan Riverside du samedi 2 janvier au dimanche 3 janvier et a fréquenté le restaurant Broken Hill’s Gourmet Cribtin le samedi 2 janvier de 10 h 40 à 11 h 20.

L’homme a fait le plein de carburant à Broken Hill Shell le samedi 2 janvier de 10 h 52 à 10 h 55 et à Nyngan BP le dimanche 3 janvier de 9h10 à 9h13.

La région de la Nouvelle-Galles du Sud n’a pas eu de cas de Covid-19 depuis des semaines et a des restrictions beaucoup plus assouplies que Sydney, ce qui fait craindre que toute épidémie puisse se propager rapidement.

Sur les quatre nouveaux cas locaux de mardi, deux sont liés au cluster BWS Berala, qui en compte désormais 15.

Une femme dans la quarantaine qui a fréquenté Berala Woolworths est probablement liée au cluster, mais les responsables enquêtent.

Un quatrième cas est un contact étroit avec un cas précédemment signalé lié au cluster de Croydon, qui compte désormais 10.

Il n’y a eu aucun nouveau cas sur les plages du nord pour la deuxième journée consécutive, ce qui laisse espérer que le groupe de 148 qui a émergé le 16 décembre a été contenu.

Le premier ministre par intérim John Barilaro, qui remplace Gladys Berejiklian pendant qu’elle a une semaine de congé, a déclaré qu’il n’y aurait pas de verrouillage pour l’ouest de Sydney pour le moment – mais cela pourrait arriver à l’avenir.

« L’avis de santé indique qu’il n’est pas nécessaire de faire autre chose que les restrictions actuelles », a déclaré M. Barilaro à ABC Radio National.

Le match test Australie-Inde se déroulera jeudi au SCG avec 12000 fans, une capacité de 25% – mais les personnes de Berala, Auburn, Lidcombe North, Regents Park ou Rookwood sont interdites.

« Il y aura des commandes, des ordonnances sanitaires rendues, dans les prochaines 24 heures, qui permettront à la police de la Nouvelle-Galles du Sud de vous infliger une amende de 1000 dollars si vous mettez le pied à l’intérieur du SCG. Vous ne devez pas, vous ne devez pas venir au SCG. Alors, soyez conscient de cela », a déclaré le ministre de la Santé, Brad Hazzard.

M. Barilaro a également exhorté les Australiens de la région à ne pas aller au match.

« Le risque serait que si quelqu’un de la région venait à Sydney, il pourrait prendre [coronavirus] retour à une zone régionale. Mon conseil aux gens serait – pensez-y, reconsidérez, peut-être que cette année n’est pas l’année pour venir à Sydney », a-t-il déclaré.

Le premier ministre par intérim a déclaré que les règles pourraient changer « jusqu’au premier ballon » du match.

NSW Health a publié lundi soir des alertes mises à jour pour un supermarché et un club RSL, tous deux dans l’ouest de Sydney.

Quiconque s’est rendu à Woolworths à Berala entre le 20 et le 31 décembre devrait se faire tester immédiatement et s’isoler jusqu’à ce que ses résultats reviennent.

Toute personne qui était dans la zone de jeu du Earlwood Bardwell Park RSL pendant plus d’une heure entre 20h52 et 23h30 le 28 décembre est désormais considérée comme un contact étroit d’une personne infectée et doit également se faire tester.

Des alertes sont également en place pour d’autres sites de l’ouest de Sydney, notamment l’Auburn’s Reading Cinema et Woolworths et OKS Beauty and Hair à Lidcombe.

Le nouveau régime de masque de Sydney est entré en vigueur lundi, la police étant en mesure d’infliger des amendes de 200 $ à ceux qui ne portent pas de masques dans la plupart des environnements intérieurs.

La police n’avait émis aucune amende lundi après-midi.

La partie nord de la péninsule des plages du nord, où se trouve un groupe de 148 personnes infectées, restera sous ordre de rester à la maison jusqu’à samedi au moins.

Le Berala BWS a été exposé après qu’un travailleur du transport de patients Covid-19 a visité le magasin sans le savoir alors qu’il était contagieux avant Noël.

Cette infection a d’abord été transmise d’une famille de voyageurs de retour avec le virus à un travailleur du transport de patients.

Ce travailleur l’a ensuite transmis à un collègue, qui a assisté au BWS à Berala sans symptômes pendant une courte période le 20 décembre. On pense qu’un employé de BWS a ensuite attrapé le virus sans le savoir et a servi des milliers de clients.

Des dizaines de milliers de personnes ont été invitées à s’isoler après que plus de 1000 personnes se sont rendues au magasin rien que la veille de Noël.

Lundi, M. Barilaro a déclaré lundi que le gouvernement n’avait aucun scrupule à resserrer les restrictions autour de Berala si des cas de Covid-19 non traités commençaient à apparaître.

Il a admis que la recherche des contacts au BWS était une tâche colossale, car les codes QR ne sont pas obligatoires dans les magasins de bouteilles de NSW.

Le gouvernement NSW a fixé un objectif de 20 000 ou 30 000 tests par jour pendant qu’il s’attaque aux épidémies.

Cela survient alors que des milliers de fans de cricket qui se sont rendus au deuxième jour du match de test Australie-Inde au MCG sont invités à se faire tester pour le coronavirus après qu’un fan a été diagnostiqué avec la maladie.

L’homme a regardé le match depuis la zone 5 dans le Great Southern Stand entre 12h30 et 15h30 le 27 décembre.

Environ 8 000 fans qui se trouvaient dans cette zone sont invités par SMS à se faire tester.

L’homme est un «cas mystérieux», ce qui signifie que les traceurs de contact ne savent pas où il a attrapé son infection.

Les officiels ne pensent pas qu’il était contagieux au MCG, mais veulent que les fans se fassent tester pour savoir s’ils peuvent être la source de sa maladie.

L’homme a également visité le centre commercial Chadstone le lendemain de Noël de 6 h 00 à 14 h 00 et y a peut-être attrapé son infection.

Des milliers de fans de cricket qui se sont rendus au deuxième jour du match Australie-Inde au MCG sont invités à se faire tester

Le gouvernement de l’État souhaite que tous ceux qui se sont rendus à Culture Kings, Huffer, JD Sports, Jay Jays, H&M, Uniqlo, Myer, Superdry et Bunnings ce jour-là soient testés.

L’homme s’est également rendu à une réception de Noël avec une personne de la Nouvelle-Galles du Sud – mais les responsables ne pensent pas qu’il a attrapé l’infection là-bas parce que la personne n’était pas malade.

L’homme a été testé le 3 janvier et son résultat a été rendu le 5 janvier.

Les responsables pensent que son infection provient probablement d’un deuxième cluster et n’est pas liée à une épidémie au restaurant thaïlandais Smile Buffalo à Black Rock, qui compte 27 cas.

Une analyse génomique confirmera jeudi après-midi si son infection est liée à des épidémies en Nouvelle-Galles du Sud qui sont apparues après le 16 décembre.

Victoria a enregistré trois nouvelles infections à coronavirus mercredi, dont une seule provenant d’une source locale et les deux autres acquises à l’étranger.

Cela porte le nombre de cas actifs dans l’État à 41.

Les tests ont été levés pour une troisième journée consécutive, avec 37 509 prélèvements traités mardi.

Lundi soir, Scott Morrison a téléphoné à Daniel Andrews pour le persuader de laisser les personnes qui ont visité la région de la Nouvelle-Galles du Sud revenir à Victoria.

Le Premier ministre a fermé la frontière de l’État à l’ensemble de la Nouvelle-Galles du Sud le jour du Nouvel An en raison d’une épidémie de coronavirus à Sydney, laissant des dizaines de milliers de résidents partis pour Noël incapables de rentrer chez eux.

M. Morrison a appelé M. Andrews, qui est en congé d’une semaine, et l’a exhorté à relâcher sa frontière dure.

Des policiers patrouillent et vérifient les permis d’entrée à Victoria à un poste de contrôle frontalier le 29 décembre

M. Morrison a déclaré qu’il n’y avait aucun cas dans la région de NSW, donc Victoria n’a aucune raison de garder la frontière fermée aux personnes qui ne sont pas allées dans le Grand Sydney.

« Les tests des eaux usées n’ont donné aucun résultat positif pour Covid en dehors de la région métropolitaine du Grand Sydney et d’autres zones sensibles comme Wollongong », a-t-il déclaré à la radio 3AW mardi matin.

«C’est la même situation que dans les régions rurales et régionales de Victoria et de Melbourne. Il y a donc une opportunité de résoudre ces problèmes, et nous fournirons tout le soutien que nous pouvons pour une meilleure voie de retour pour les Victoriens.

M. Morrison n’a pas révélé si M. Andrews était réceptif à son plaidoyer.

Les Victoriens coincés entre les États comprennent une famille bloquée avec un enfant handicapé et une autre ayant des besoins spéciaux.