Gladys Berejiklian a révélé une foule de restrictions de Noël pour le Grand Sydney alors que la Nouvelle-Galles du Sud enregistrait huit nouveaux cas de Covid-19.

Les résidents du Grand Sydney seront autorisés à se mélanger avec 10 personnes et des enfants de moins de 12 ans la veille de Noël, le jour de Noël et le lendemain de Noël.

Les plages du nord sont divisées en deux sections au pont Narabeen, celles de la section nord étant toujours verrouillées.

Ils ne sont pas autorisés à partir mais seront autorisés à se mêler à un groupe maximum de cinq personnes les 24, 25 et 26 décembre. À partir du 27 décembre, les règles de verrouillage interdisant de quitter la maison seront réintroduites.

Ceux de la partie sud ne peuvent pas quitter la région, mais peuvent accueillir un maximum de 10 personnes chez eux, y compris des personnes de n’importe où en Nouvelle-Galles du Sud pour la veille de Noël, le jour de Noël et le lendemain de Noël.

Quelque 42 000 personnes ont été testées mardi, le deuxième nombre le plus élevé jamais enregistré pour l’État après 44 000 lundi.

Le Premier ministre a eu une « réunion de crise » de trois heures avec les chefs de la santé et les chefs de police pour discuter des restrictions à imposer à cinq millions d’habitants de la plus grande ville d’Australie.

Des résidents font de l’exercice sur le front de mer de Manly mercredi, leur dernier jour de verrouillage avant Noël

Les surfeurs ont profité au maximum d’une plage tranquille de Manly le mercredi matin. Les résidents ont été placés en lock-out avec un exercice illimité autorisé

Les foules se rassemblent pour faire du shopping de dernière minute avant Noël au marché aux poissons de Sydney mercredi

La dernière épidémie de Sydney, qui est apparue mercredi dernier, est centrée sur Avalon dans les plages du nord, mais s’est étendue au-delà de la zone avec une transmission sur un lieu de travail dans le CBD et des centaines de sites en état d’alerte après avoir été visités par des cas positifs.

Environ 270000 résidents de Northern Beaches ont reçu l’ordre de rester chez eux pendant cinq jours à compter de samedi alors que le gouvernement se précipitait pour contenir la grappe causée par une souche américaine de Covid-19 qui s’est en quelque sorte échappée de la quarantaine de l’hôtel.

La mesure semble fonctionner avec la Nouvelle-Galles du Sud, enregistrant seulement huit nouveaux cas de coronavirus mardi. Sept cas étaient liés au cluster et l’autre était un travailleur de la santé de l’ouest de Sydney qui avait transporté des voyageurs de retour en quarantaine de l’hôtel.

La plage de Manly était presque déserte mercredi matin alors que la région des plages du nord a enduré son dernier jour de verrouillage avant Noël

La dernière épidémie de Sydney, qui est apparue mercredi dernier, est centrée sur Avalon dans les plages du nord. Sur la photo: Manly Beach au lever du soleil jeudi

Le personnel au travail avant Noël au marché aux poissons de Sydney mercredi alors que les résidents s’approvisionnaient en nourriture avant le grand jour

Comment le virus s’est-il intensifié à Sydney? 17 décembre: Trois cas 18 décembre: 15 caisses 19 décembre: 23 cas 20 décembre: 30 caisses 21 décembre: 15 caisses 22 décembre: Huit cas Total: 94 cas dont 92 liés au cluster Avalon

Un contact étroit de l’agent de santé sur le lieu de travail a été testé positif mardi après 20 heures, ce qui signifie que ce cas a été inclus dans les chiffres de mercredi.

Le contact étroit a traversé Orange, à 300 km à l’ouest de Sydney, le 19 décembre alors qu’il était contagieux – mettant la ville de campagne en état d’alerte.

La femme a visité le centre commercial animé d’Orange Central Square samedi entre 16 h 05 et 16 h 15.

Toute personne qui était là pendant cette période est considérée comme un « contact occasionnel » et est instamment priée de se faire tester immédiatement et de surveiller les symptômes.

« La personne n’est entrée dans aucun magasin ou n’a été en contact étroit avec aucune personne pendant cette période », a déclaré NSW Health.

La femme a également fréquenté Orange Health Service. Tous ceux qui étaient là à ce moment-là ont été contactés par Health NSW et sont maintenant isolés. Aucun d’entre eux n’a renvoyé de tests positifs.

Un record de 44 466 personnes ont été testées en Nouvelle-Galles du Sud lundi, battant le record de dimanche de 38 578 alors que les résidents ont répondu à l’appel pour se faire tamponner s’ils remarquent des symptômes.

Le directeur de la santé, le Dr Kerry Chant, a déclaré que le virus s’était propagé en dehors des plages du nord et a mis à jour une liste de lieux qui ont été fréquentés par des cas positifs, notamment le Rose of Australia à Erskineville, le Elementary Cafe à Paddington et le gymnase BodyFit à Blacktown.

«Nous sommes préoccupés par les événements de transmission qui se produisent en dehors des plages du nord, car les résidents de ces zones ne sont pas soumis aux mêmes dispositions de verrouillage que sur les plages du nord», a-t-elle déclaré.

Une jeune fille de 15 ans de Moonee Valley, Melbourne, a été testée positive à Victoria après avoir visité plusieurs des sites d’exposition à haut risque de Sydney, notamment l’Avalon RSL et Avalon Bowlo, lors d’un voyage pour rendre visite à des proches.

La fille est rentrée de Sydney en voiture avec sa mère, puis isolée avant de passer un test. Ils se sont arrêtés une fois au Oliver’s Real Food Outlet à Gundagai, en Nouvelle-Galles du Sud. La mère est négative pour Covid-19 et d’autres membres de la famille sont testés.

Le dimanche 20 décembre, Victoria a décidé de fermer sa frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud après que Sydney n’a enregistré que 30 cas de Covid-19, tous liés à un seul cluster. En revanche, la Nouvelle-Galles du Sud n’a décidé de fermer sa frontière avec Victoria que lorsque l’État a enregistré 127 nouveaux cas locaux le 6 juillet, dont beaucoup étaient des cas mystérieux. Alors que seuls huit nouveaux cas ont été signalés mardi, la première ministre Gladys Berejiklian a déclaré que d’autres dirigeants avaient perdu leur sang-froid, sacrifié leurs économies et ruiné Noël pour des millions de personnes en fermant les frontières si tôt. Elle a également déclaré que cela montrait qu’ils ne faisaient pas confiance à leurs systèmes de traçage

Dimanche, le Queensland, Victoria, l’Australie du Sud, la Tasmanie, l’ACT et le Territoire du Nord ont tous interdit la libre circulation des résidents du Grand Sydney, tandis que l’Australie-Occidentale a bloqué toute la Nouvelle-Galles du Sud.

Alors que seuls huit nouveaux cas ont été signalés mardi, la première ministre Gladys Berejiklian a déclaré que d’autres dirigeants avaient perdu leur sang-froid et sacrifié leurs économies en fermant les frontières si tôt.

«Vous devez évaluer le risque médical par rapport au risque d’autres choses qui nuiront à la communauté. Nous prenons donc tout cela en considération en Nouvelle-Galles du Sud », a-t-elle déclaré.

C’est pourquoi nous avons attendu que Victoria ait systématiquement 120, 140, 180 cas par jour avant de fermer notre ennui à Victoria. C’était un grand pas que nous avons fait. Il y a un élément qui tient ton nerf.

Elle a déclaré que le fait que d’autres États ferment leurs frontières si rapidement suggère qu’ils n’ont pas confiance dans leurs systèmes de test et de traçage.

«Si vous avez confiance dans vos processus et votre stratégie, vous en tenez également compte», a-t-elle déclaré.

« J’espère que les gens apprécient en Nouvelle-Galles du Sud que nous essayons de regarder la situation dans son ensemble, que nous essayons d’être compatissants ainsi que d’évaluer le risque pour la santé ainsi que les impacts sur les moyens de subsistance des gens et les problèmes de santé mentale.

«Nous essayons d’adopter une approche collective et nous nous assurons également que les décisions que nous prenons tiennent compte des huit millions de personnes dans l’État et pas seulement de groupes particuliers à un endroit ou à un autre.