Quiconque a visité les lieux suivants aux dates et heures indiquées doit se faire tester immédiatement et s’isoler pendant 14 jours, quels que soient les symptômes.

Avalon: Anytime Fitness, Avalon Parade

Mardi 8 décembre

Lundi 23 novembre au lundi 7 décembre

Avalon: Avalon RSL Club

Vendredi 11 décembre Toute la journée jusqu’à fermé

Lundi 14 décembre 17h à 22h30

Mardi 15 décembre de 12h à 17h

Mercredi 16 décembre 16h à 12h (minuit)

Plage d’Avalon: Avalon Bowlo (club de bowling), 4 Bowling Green Lane

Dimanche 13 décembre 17h à 19h

Mardi 15 décembre de 15h à 17h

Avalon Beach: restaurant sur le trottoir de Bangkok

Lundi 14 décembre de 19h à 20h

Plage d’Avalon: massage thaïlandais et spa Barramee

Lundi 14 décembre de 14h à 15h30

Avalon Beach: Oceana Traders – Marchands de fruits de mer

Lundi 14 décembre

Mardi 15 décembre

Mercredi 16 décembre

Jeudi 17 décembre

Plage d’Avalon: Sneaky Grind Café

Lundi 14 décembre de 9h30 à 11h

Plage d’Avalon: dîner au coucher du soleil

Vendredi 11 décembre 18h30 à 20h

Cronulla: Cronulla RSL

Mercredi 16 décembre 17h à la fermeture

Cronulla: Café végétarien des pèlerins

Mercredi 16 décembre de 11h30 à 14h30

Erskineville: Rose d’Australie

Mardi 15 décembre 19h à 20h45

Forster: Café Toscano (véranda extérieure)

Mercredi 16 décembre de 18h à 19h45

Kirribilli: Kirribilli Club

Lundi 14 décembre de 12h à 15h

Lane Cove: Hair by Erika, centre commercial du village

Vendredi 11 décembre 15h30 à 17h

Mona Vale: Fitness First Mona Vale, centre commercial Pittwater Place

Dimanche 13 décembre de 14h à 16h

Lundi 14 décembre 10h30 à 12h30

Mercredi 16 décembre de 8h30 à 10h

Narrabeen: les sables

Mardi 15 décembre 18h à 20h

Newport: 4 Pines Newport

Mardi 15 décembre 18h à 22h

Newport: Figue Rusti

Samedi 12 décembre de 9h à 10h

Palm Beach: vestiaires féminins de Palm Beach

Dimanche 13 décembre de 9h à 9h15

Palm Beach: Café Coast Palm Beach

Dimanche 13 décembre de 10h à 11h

Penrith: Penrith RSL Club

Dimanche 13 décembre de 13h à 18h

St Peters: Sydney Trapeze School

Mardi 15 décembre de 10h à 12h

Surry Hills: restaurant nomade

Mercredi 16 décembre de 12h45 à 14h

Surry Hills: Hôtel Strawberry Hills

Mercredi 16 décembre de 15h30 à 18h

Turramurra: Salon de coiffure

Mardi 15 décembre de 10h à 15h

Mercredi 16 décembre de 9h30 à 15h30

Jeudi 17 décembre de 9h30 à 15h30

Vendredi 18 décembre de 9h30 à 15h30

Woolloomooloo: Marina de Sienne

Vendredi 11 décembre de 12h à 14h

NOUVEAUX LIEUX ANNONCÉS DIMANCHE SOIR:

Manly Skiff Club, Angle de l’Esplanade Est et de la rue Stuart, Manly: samedi 12 décembre, 12h – 14h30

Bar Donny’s, 7 Market Place, Manly: samedi 12 décembre, 15h15 – 21h

Ancien hangar à bateaux Manly, 40 The Corso, Manly: samedi 12 décembre, 21h – 12h30

Figue de Rusti, 3/363 Barrenjoey Road, Newport: samedi 12 décembre, 9h – 10h30

Café Junior, Woolworths Neutral Bay Village, 1-7 Rangers Road, Neutral Bay: dimanche 13 décembre, 12h45 – 14h30

BoThai, 16 Willoughby Road, Crows Nest: dimanche 13 décembre, 16h30 – 17h30

Pearly Nails, 2/6 Waratah Street, Mona Vale: lundi 14 décembre, 16h30 – 17h30

Salon X, 86 William Street, Paddington: mercredi 16 décembre de 9h à 18h et jeudi 17 décembre de 9h à 20h

Club de golf de Mona Vale (bar et salle de réception), 3 Golf Avenue, Mona Vale: mercredi 16 décembre, 17h – 22h

Restaurant de fruits de mer Garfish, 39 East Esplanade, Manly: jeudi 17 décembre, 18h45 – 20h30

Toute personne qui a assisté aux lieux suivants aux dates et heures ci-dessous est considérée comme un contact occasionnel et doit se faire tester immédiatement et s’isoler jusqu’à ce qu’elle reçoive un résultat négatif:

Woolworths, Riverwood Plaza, 247 Belmore Road, Riverwood: mercredi 9 décembre, 15h – 15h35

Café Wholefood Nourri, 17 Avalon Parade, Avalon Beach: samedi 12 décembre, de 7h15 à 7h30

Bar Manly Wharf, Esplanade Est, Manly: samedi 12 décembre, 14h45 – 15h15

L’hôtel Steyne, 75 The Corso, Manly: samedi 12 décembre, 15h – 15h30

Centre commercial Cronulla, 6 Cronulla Street Cronulla: mardi 15 décembre, 20h – 21h et mercredi 16 décembre, 15h – 18h

Café de l’ours bleu marine, RAN Sailing Association, 1C New Beach Rd, Darling Point: dimanche 13 décembre, 10h30 – 16h45

Restaurant Lovat, G04 / 316-324 Barrenjoey Rd, Newport: samedi 12 décembre 14h15 – 14h25 et 16h – 16h15

Club de golf de Mona Vale, 3 Golf Avenue, Mona Vale: mercredi 16 décembre, 11h – 17h

Fitness à tout moment, 7 Place Taronga, Mona Vale, le jeudi 17 décembre entre 9h50 et 12h45

G Fitness, 72/80 Evans Street, Freshwater, le mardi 15 décembre de 11h à 12h45

4 pins, 313 Barrenjoey Rd, Newport, le mercredi 16 décembre de 16h30 à 21h

Vingt et un espresso, 21 Knox Street, Double Bay: Tout membre du personnel travaillant le mardi 15 décembre et les clients assis dans la section intérieure ce jour-là pendant plus d’une heure entre 19h10 et 20h15 et 20h25 et 21h10.