Les restrictions relatives aux coronavirus dans le Grand Sydney resteront en place pendant au moins une semaine supplémentaire, a déclaré Gladys Berejiklian mardi alors que l’État enregistrait cinq nouveaux cas locaux.

Les masques ont été rendus obligatoires et les rassemblements à domicile ont été limités à cinq visiteurs après qu’une épidémie sur les plages du nord de Sydney a été identifiée le 16 décembre.

Lorsqu’on lui a demandé si les règles seraient assouplies cette semaine, le premier ministre a déclaré: « Peu probable étant donné où nous en sommes, car nous sommes toujours en train de nettoyer.

«Nous assistons toujours à une transmission communautaire. Même si dans la plupart des cas, les contacts familiaux ou les personnes sont déjà isolés, mais nous avons eu quelques exemples où ils ne sont toujours pas liés, et c’est toujours un problème.

La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré cinq nouveaux cas locaux de coronavirus alors que Gladys Berejiklian avertit que la maladie « bouillonne dans la communauté »

Elle a ajouté: « Je doute qu’il y ait un assouplissement des restrictions. Mais si les conseils de santé changent à ce sujet, nous le ferons bien sûr.

Sur les cinq nouveaux cas locaux mardi, un cas est lié au cluster de Berala et est un contact étroit d’un cas précédemment signalé.

Deux cas, sur les plages du nord, sont des contacts familiaux l’un de l’autre et la source de leurs infections fait l’objet d’une enquête.

Un homme qui dans la quarantaine qui s’est rendu au service des urgences de Mount Druitt samedi samedi et son proche contact familial ont également été testés positifs, la source de leurs infections faisant l’objet d’une enquête.

L’hôpital a été fermé pour nettoyage lundi matin et a maintenant rouvert.

Onze cas ont également été enregistrés chez des voyageurs de retour en quarantaine hôtelière.

Il n’y a eu que 14 738 tests signalés à 20 heures le lundi soir, par rapport au total de 18 570 de la veille, ce qui a incité à demander des tests plus approfondis.

Le ministre de la Santé, Brad Hazzard, a demandé aux familles multiculturelles de Sydney de s’en tenir aux règles sur les réunions de famille, qui sont limitées à cinq visiteurs dans les foyers.

« J’appelle les dirigeants communautaires de l’ouest de Sydney à veiller à ce que les différentes communautés multiculturelles, nos merveilleuses communautés multiculturelles qui composent cette fabuleuse nation, transmettent le message à leurs communautés de respecter les limites pour le moment, écoutent les conseils de santé publique. ,’ il a dit.

Quelles sont les règles relatives aux coronavirus dans le Grand Sydney? Visiteurs: Jusqu’à 5 visiteurs de n’importe quel nombre de ménages peuvent en visiter un autre n’importe quel jour. Rassemblements: Pas plus de 30 personnes peuvent se rassembler à l’extérieur dans un lieu public qui comprend des parcs publics, des réserves, des plages, des jardins publics et des espaces. Masques: Obligatoire en public à l’intérieur Lieux: Un maximum de 300 personnes, sous réserve de la règle de 1 personne par 4 mètres carrés, s’applique pour chaque zone distincte d’un lieu d’accueil. Les boites de nuit: Fermé En chantant: Pas plus de cinq interprètes doivent chanter à l’intérieur, avec 1,5 m entre les interprètes et 5 m entre les interprètes et le public. Gymnases: Les gymnases intérieurs sont soumis à la règle d’une personne par 4 mètres carrés. Un maximum de 30 personnes par cours s’applique aux cours de gym et de loisirs tels que le yoga, le tai chi et le pilates. sport: Pour les activités sportives communautaires qui impliquent plus de 100 participants, l’organisateur doit avoir un plan de sécurité COVID-19. Le nombre maximum de participants à une activité sportive communautaire ne doit pas dépasser 3000 participants, ou une personne par 2 mètres carrés (selon le moins élevé des deux). Source: gouvernement NSW

«Je sais que c’est formidable d’avoir des familles nombreuses, mais cela s’est avéré difficile ces dernières semaines», a-t-il ajouté.

S’il vous plaît, restez avec cinq visiteurs chez vous et assurez-vous également qu’ils comprennent, les membres de votre communauté comprennent qu’ils doivent parler aux responsables de la santé publique et faire de leur mieux pour se rappeler qui a été avec eux les semaines précédentes, car cela le rend plus autonome. pour que les responsables de la santé publique apportent bel et bien ce virus là où nous le voulons ».

Plus tard dans la conférence de presse, Mme Berejiklian a riposté contre le premier ministre d’Australie-Occidentale, Mark McGowan, après avoir appelé à de plus grandes restrictions en Nouvelle-Galles du Sud pour éliminer le virus.

Les panneaux numériques encouragent les clients à porter des masques faciaux à Westfield Bondi Junction à Sydney

« L’idée que vous cochiez avec le virus et que ce soit en quelque sorte un meilleur modèle est fausse », a-t-il déclaré mardi.

Mme Berejiklian a déclaré que l’élimination n’était pas possible parce que les Australiens doivent être autorisés à revenir de l’étranger.

«Quiconque pense que nous allons éliminer ou éradiquer cette maladie ne prêche malheureusement pas ce que signifie la pandémie», a-t-elle déclaré.

Elle a également critiqué M. McGowan pour avoir fermé les frontières de son État à toute juridiction qui ne souffre que d’un seul cas Covid-19.

«Je ne pense pas que garder vos frontières fermées et infliger douleur et souffrance à des milliers de personnes soit la voie à suivre», a-t-elle déclaré.

«Je pense qu’il ne fait aucun doute que chaque Premier État a sa vision du monde. Nous ne sommes pas tous d’accord sur tout, ce qui est bien. Mais je pense que le respect va un long chemin. Et je pense que le simple fait d’apprécier ce que la Nouvelle-Galles du Sud a fait au nom de l’Australie en termes de retour de 100 000 voyageurs est un gros problème. C’est pourquoi du jour au lendemain, nous avons eu 11 cas en quarantaine », a-t-elle déclaré.