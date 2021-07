La Nouvelle-Galles du Sud australienne déclare une «urgence nationale» alors que l’État entre dans un verrouillage plus strict après 136 nouveaux cas de Covid

« Il ne fait aucun doute que les chiffres ne vont pas dans la direction que nous espérions qu’ils le feraient à ce stade », La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré vendredi qu’elle signalait le pic de cas. Elle a ajouté que, bien que les nouvelles restrictions devaient actuellement prendre fin le 30 juillet, elles pourraient être prolongées en cas de besoin.

Le record de 136 cas a dépassé le précédent record de 124, atteint un jour auparavant, portant le nombre total d’infections comptabilisées lors de la dernière épidémie à environ 1 900, selon Reuters. Le premier cas a été détecté à Sydney à la mi-juin.

Kerry Chant, responsable de la santé de NSW, a également noté que la situation – à savoir, dans le Grand Sydney, qui couvre une large partie de l’État – constituait un « urgence nationale », et a appelé le gouvernement central à donner la priorité aux vaccinations en Nouvelle-Galles du Sud.

Les dernières règles de verrouillage de l’État interdisent aux résidents de quitter leur domicile sauf pour obtenir de la nourriture et d’autres « essentiel » produits et services, pour les soins médicaux, y compris les vaccinations, et pour l’exercice en plein air et « essentiel » travailler.

Bien que Berejiklian n’ait pas le pouvoir de faire une déclaration d’urgence à l’échelle nationale, elle a fait valoir que les nouveaux cas dans son État pourraient plus tard avoir un impact sur toute l’Australie, affirmant qu’aucune frontière n’était « parfait » et les infections pourraient toujours « s’infiltrer à travers ».

En effet, Victoria et l’Australie-Méridionale voisines sont également actuellement soumises à des restrictions, après que les deux États aient signalé des poussées d’infections liées à la variante plus contagieuse Delta, une mutation observée pour la première fois en Inde. Environ la moitié des 26 millions d’habitants du pays sont désormais confinés.

