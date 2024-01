La nouvelle galerie Hauser & Wirth de Hong Kong, qui ouvrira ses portes mercredi à Central, vise à rendre l’art plus accessible

L’espace total de la galerie, à l’exclusion des salles de projection privées, est environ un tiers plus grand que l’emplacement précédent, la majeure partie étant située au rez-de-chaussée. Plus important encore, les artistes de la galerie sont ravis de se trouver dans un espace beaucoup plus visible, déclare Elaine Kwok, associée directrice pour l’Asie.

« Notre spectacle d’ouverture est « Faces » de Zhang Enli. Il est avec nous depuis près de 20 ans », dit Kwok à propos de l’artiste chinois.

“Il a été le premier artiste asiatique à rejoindre la galerie, en 2006. Et jusqu’à présent, nous n’avions pas la bonne plateforme à Hong Kong.”

Zhang Enli dans son atelier. Photo de : Hauser & Wirth

Vue de l’installation de « Zhang Enli : Faces » dans la nouvelle galerie Hauser & Wirth de Hong Kong. Photo de : Hauser & Wirth

L’exposition ne présentera que neuf œuvres, mais la galerie affirme qu’il s’agit toutes de nouvelles œuvres aux dimensions substantielles. Le plus grand est Un invité venu de loin (2023), qui mesure 2 mètres sur 4 mètres (6,6 pieds sur 13,1 pieds) et figurait dans les panneaux publicitaires.

Les « visages » titulaires ne sont pas reconnaissables, contrairement aux premières œuvres figuratives de l’artiste basé à Shanghai dans les années 1990 et au début des années 2000.

Des peintures telles que Bar (1994) et Fumeur (2002), présentés dans la rétrospective à grande échelle du Long Museum de Shanghai en 2023, ont vu l’influence de l’expressionnisme allemand en termes de mélange de réalisme et de distorsion qui expriment des émotions intérieures.

« Un invité de loin » (2023), de Zhang Enli. Photo de : Hauser & Wirth

Mais à mesure que les peintures de Zhang sont devenues plus abstraites, il se concentre de plus en plus sur les émotions, qu’il représente à travers des lignes gestuelles, libres et abstraites. Dans le travail Directeur du musée d’art (2022), par exemple, un nez rouge clownesque parmi les cercles et les lignes suggère qu’il s’agit d’un portrait frontal et donne de la légèreté à ce qui est un titre de poste très sérieux.

Kwok affirme que l’espace au niveau de la rue encouragera, espérons-le, davantage de passants dans le quartier des affaires animé à s’y installer. La galerie n’a pas envisagé de quitter Central, qui reste le quartier privilégié des galeries haut de gamme et verra bientôt l’ouverture de les maisons de ventes aux enchères Sotheby’s et Christie’s, les galeries d’exposition permanente et les salles de vente, ajoute Kwok.

Mis à part l’accès et la visibilité, la grande majorité des œuvres d’art traitées par Hauser & Wirth dépassent les moyens financiers des passants pendant leurs pauses déjeuner.

« Directeur du musée d’art » (2022), de Zhang Enli. Photo de : Hauser & Wirth

La galerie, qui représente d’autres artistes dont les œuvres valent des millions de dollars américains, comme Zeng Fanzhi et feu Louise Bourgeois, ne change pas son modèle économique, dit Kwok.

« Nous sommes très positifs à l’égard du marché de l’art en Asie et du fait que Hong Kong soit notre maison en Asie », ajoute-t-elle.

En 2018, Hauser & Wirth est arrivé à Hong Kong à une époque où de nombreuses galeries multinationales haut de gamme ouvraient leurs portes dans la ville pour la première fois ou y agrandissaient considérablement leurs espaces.

La nouvelle galerie Hauser & Wirth au niveau de la rue est située au 8 Queen’s Road Central. Photo : Hauser & Wirth / JJYPHOTO

Kwok dit que la galerie est très positive à l’égard du marché de l’art en Asie. Photo de : Hauser & Wirth

Cette situation s’est arrêtée, aucune grande galerie étrangère n’ayant ouvert ses portes ces dernières années. La ville a cependant vu l’arrivée de nouveaux acteurs locaux passionnants.

H Queen’s, qui a été salué comme un nouveau pôle de galeries d’art lors de son ouverture en 2017, a vu le départ de Seoul Auction, Ora-Ora et désormais un autre locataire majeur.

Elle a récemment lancé une nouvelle série de vidéos intitulée « Elevated Artistic Encounters » pour promouvoir les expositions dans sa collection encore importante de galeries, comprenant David Zwirner, Pace Gallery, Tang Contemporary Art et Whitestone Gallery.

« Zhang Enli : Faces », Hauser & Wirth, G/F, 8 Queen’s Road Central, 11h-19h, du mardi au samedi. Jusqu’au 9 mars.