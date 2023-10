La nouvelle fuite du Pixel 8 Pro détaille la puce Tensor G3 avant l’annonce

Google annonce demain sa série Pixel 8 et nous avons déjà constaté d’innombrables fuites, mais en voici une de plus. M. Brandon Lee de This is Tech Today a partagé plusieurs images du Pixel 8 Pro exécutant les applications Device Info HW et AIDA64, qui révèlent les spécifications détaillées de la nouvelle puce Tensor G3.







Google Pixel 8 Pro exécutant l’application Device Info HW

Tensor G3 dispose d’un processeur à 9 cœurs avec un cœur principal Cortex-X3 cadencé à 2,91 GHz, 4 cœurs Cortex-A715 cadencés à 2,37 GHz et 4 cœurs Cortex-A510 cadencés à 1,7 GHz. L’autre élément notable est le GPU Mali-G715 et 12 Go de RAM. Le Tensor G3 est basé sur la technologie de processus 4 nm de Samsung et intègre le processus d’emballage FO-WLP qui devrait entraîner une génération de chaleur plus faible et une efficacité énergétique améliorée par rapport au Tensor G2.











Pixel 8 Pro exécutant AIDA64

Outre les détails du chipset, la dernière fuite confirme également un scanner optique d’empreintes digitales Goodix intégré à l’intérieur du panneau d’affichage. Le Pixel 8 Pro devrait être lancé avec un écran OLED LTPO de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. L’arrière comportera un appareil photo principal de 50 MP, un téléobjectif de 48 MP avec zoom optique 5x et un nouvel appareil photo ultra-large de 48 MP.

Le côté logiciel devrait être géré par Android 14 et l’appareil sera disponible dans les coloris Obsidian, Sky Blue et Porcelain. Le Pixel 8 Pro devrait commencer à 899 $ aux États-Unis et à 999 £ au Royaume-Uni.

Source (poster sur X)