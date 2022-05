La nouvelle frontière du mouvement anti-vaccins

Un après-midi frisquet En janvier dernier, Kennedy a pris le micro devant le Lincoln Memorial à Washington, devant une foule de peut-être quelques centaines de personnes, dont certaines portaient des pancartes indiquant «Nous ne nous conformerons pas», «Résistez à la tyrannie médicale» (accompagné d’un croix gammée) et “Terre de la liberté, vous ne pouvez pas me mandater.” Une marche plus tôt dans la journée, impliquant plusieurs milliers de personnes, comprenait des membres du groupe nationaliste d’extrême droite les Proud Boys, des pompiers portant des casques et même quelques moines bouddhistes de la Nouvelle-Angleterre. Ils s’étaient réunis pour un rassemblement présenté comme Defeat the Mandates: An American Homecoming. Parmi ses conférenciers figuraient bon nombre des sceptiques les plus connus du pays en matière de vaccins : le chercheur en vaccins Robert Malone ; l’activiste Del Bigtree ; et, bien sûr, Kennedy.

« Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est ce que j’appelle le totalitarisme clé en main », a-t-il déclaré à son auditoire. “Ils mettent en place tous ces mécanismes technologiques de contrôle que nous n’avons jamais vus auparavant.” Il a poursuivi : « Même dans l’Allemagne d’Hitler, vous pouviez traverser les Alpes pour gagner la Suisse. Vous pourriez vous cacher dans un grenier comme l’a fait Anne Frank. Mais ce n’est plus le cas, a-t-il suggéré : “Les mécanismes sont mis en place pour faire en sorte qu’aucun de nous ne puisse courir et qu’aucun de nous ne puisse se cacher.”

La réaction a été rapide, y compris de sa propre femme, l’actrice Cheryl Hines. Sur Twitter, elle a appelé la référence d’Anne Frank « répréhensible et insensible ». Mais l’indignation suscitée par l’allusion à Frank a démenti le problème plus profond, à savoir à quel point Kennedy et d’autres personnalités du mouvement anti-vaccin sont devenues influentes. Kennedy est président d’une organisation nommée Children’s Health Defence; il a demandé l’autorisation d’organiser le rassemblement à Washington. Le groupe à but non lucratif, qui affirme qu’il vise à “mettre fin aux épidémies de santé infantile en travaillant de manière agressive pour éliminer les expositions nocives”, publie des articles en ligne qui sèment le doute sur la sécurité des vaccins. Et il s’est développé de manière agressive pendant la pandémie. En janvier 2020, le site Internet Children’s Health Defense a reçu un peu moins de 84 000 visites mensuelles en provenance des États-Unis, selon la société de suivi Similarweb. En mars dernier, ce nombre avait atteint plus de 1,4 million de visites mensuelles, soit une multiplication par 17 du trafic. (Les revenus, provenant des dons et des événements de collecte de fonds, augmentaient déjà avant la pandémie, selon les déclarations de revenus du groupe, à 6,8 millions de dollars en 2020 contre un peu moins de 1,1 million de dollars en 2018.)

Dans une certaine mesure, la portée de CHD dépasse désormais parfois celle des organes d’information authentiques. L’Observatoire des médias sociaux de l’Université de l’Indiana, dont le projet CoVaxxy suit la façon dont le contenu lié aux vaccins est partagé sur Twitter, a découvert que les messages de l’organisation liés aux vaccins – ceux-ci pourraient prétendre à tort que des milliers de personnes sont mortes d’avoir été vaccinées, par exemple, ou que les risques des rappels Covid-19 l’emportent sur les avantages – sont souvent partagés plus largement que les articles liés aux vaccins de CNN, NPR et des Centers for Disease Control. Au cours de certaines semaines, le contenu lié aux vaccins de Children’s Health Defence a été partagé plus largement que celui du New York Times ou du Washington Post.

Kennedy, qui n’a pas répondu aux questions soumises par l’intermédiaire de son éditeur, incarne une apparente contradiction du mouvement anti-vaccin qui présente un défi particulièrement difficile pour les profanes. Il a fait un travail important en tant qu’avocat environnementaliste, et bien que d’autres membres de sa famille aient publiquement critiqué sa croisade anti-vaccin, il porte toujours le nom de l’une des familles politiques démocrates les plus connues du pays. Il apporte une certaine crédibilité à sa cause. De nombreuses autres personnalités qui remettent régulièrement en question la sécurité et l’utilité des vaccins ont des références qui peuvent sembler impressionnantes. Ils comprennent Wakefield; Malone, le chercheur qui prétend avoir inventé le vaccin à ARNm (il y a 35 ans, lui et plusieurs collègues ont publié un article important dans le domaine, mais d’autres scientifiques disent qu’il n’a pas “inventé” la technologie, que des centaines de scientifiques ont depuis travaillé); et Judy Mikovits, une chercheuse dont l’article de 2009 établissant un lien entre le syndrome de fatigue chronique et une infection virale a été retiré de la revue Science. Mikovits, qui a été licenciée de son poste de directrice de recherche du Whittemore Peterson Institute for Neuro-Immune Disease à Reno, Nevada, a publié un livre à succès sur de prétendues malversations scientifiques intitulé “Plague of Corruption”.

De nombreux experts m’ont dit qu’un bon moyen de comprendre ce qui motive de nombreux acteurs du mouvement anti-vaccin est de passer par le prisme du profit. Il existe plusieurs niveaux de profit. Le premier concerne les entreprises de médias sociaux. Historiquement, les algorithmes qui pilotent leurs plates-formes, selon certains, ont nourri de plus en plus les utilisateurs de ce à quoi ils réagissent sans se soucier de savoir si c’est vrai. “Ce n’est pas une technologie sophistiquée”, déclare Hany Farid, professeur à l’Université de Californie à Berkeley, qui étudie la désinformation sur les réseaux sociaux. « Il s’avère que nous sommes des imbéciles primitifs. Et les trucs les plus scandaleux, on clique dessus.

Facebook et d’autres sociétés de médias sociaux ont, selon eux, pris des mesures pour contrer la prolifération de la désinformation liée aux vaccins sur leurs sites. Facebook affirme désormais qu’il aide à « maintenir les gens en bonne santé et en sécurité » en fournissant des informations fiables sur les vaccins. Mais Farid et d’autres doutent que Facebook, en particulier, se débarrasse jamais entièrement de ce matériel, car le contenu qui attire l’attention est, dans l’économie de l’attention, extrêmement précieux. “Le modèle d’entreprise, c’est vraiment le poison central ici”, déclare Farid. Une solution partielle, pense-t-il, consisterait à modifier les lois réglementaires permettant aux individus de tenir les entreprises de médias sociaux légalement responsables – par le biais de poursuites judiciaires – des dommages liés au contenu qu’elles promeuvent : « Vous devriez être tenu responsable de ce que vous faites la promotion, en particulier parce qu’ils ‘re faire de l’argent avec elle. Aaron Simpson, un porte-parole de Meta, la société mère de Facebook, m’a dit dans un e-mail que la société avait “tout intérêt” à éliminer la désinformation de ses plateformes car elle gagne de l’argent grâce aux publicités, et les annonceurs ont répété à plusieurs reprises qu’ils ne voulaient pas leurs annonces apparaissant à côté de la désinformation. Et pourtant, dans le passé, d’éminents militants anti-vaccins ont eux-mêmes été des annonceurs sur Facebook.