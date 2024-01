La nouvelle frontière des régimes céto : troubles bipolaires, dépression et autres maladies mentales : Shots

basculer la légende Tina Russell pour NPR

Iain Campbell regardait par la fenêtre du bus alors qu’il se rendait au travail lorsqu’il a senti pour la première fois que quelque chose de radical était en train de remodeler sa façon de vivre le monde.

Cette idée est née d’une observation tout à fait ordinaire : il se sentait paisible, peut-être même heureux, en regardant passer les arbres le long de la route.

“Je n’avais pas vécu cela depuis très longtemps, probablement depuis que je suis enfant”, explique Campbell, qui vit à Édimbourg, en Écosse.

“Je ne savais pas ce qui se passait à ce moment-là, mais je pensais que c’était peut-être ce que l’on ressentait lorsque l’on était normal.”

Campbell a vécu avec un trouble bipolaire pendant une grande partie de sa vie. La maladie mentale est présente dans sa famille et il a perdu des proches par suicide. Au fil des années, il a essayé différents traitements, mais ceux-ci étaient devenus « de plus en plus difficiles à vivre ».

Qu’est-ce qui avait changé ? Quelques semaines plus tôt, il avait commencé un nouveau régime.

Campbell a dû faire face à une prise de poids indésirable et à des troubles métaboliques, un effet secondaire courant des médicaments psychiatriques.

Dans le but de perdre du poids, il a considérablement réduit sa consommation de glucides et s’est plutôt concentré sur les protéines et les graisses. Il s’avère qu’il était sans le savoir entré en cétose : un état métabolique dans lequel le corps passe du glucose comme principale source d’énergie aux cétones, qui proviennent des graisses.

Il a commencé à se renseigner sur régime cétogène, qui est riche en graisses et très faible en glucides, sur les podcasts et les vidéos YouTube. Bientôt, il suivit ses niveaux de cétone, grâce à une prise de sang à domicile.

“J’ai réalisé que c’était en fait le niveau de cétone qui provoquait ce changement dans mes symptômes d’une manière que rien d’autre n’avait jamais fait”, dit-il. “Cela m’a semblé vraiment important, comme un changement de vie.”

Un moment de lancement de carrière

Comment exactement un régime effectuait-il cette alchimie ? Campbell a décidé de poursuivre un doctorat en santé mentale à l’Université d’Édimbourg, dans l’espoir de faire ses propres recherches et de savoir si cela pourrait aider les autres.

Sur les forums en ligne, les personnes atteintes de trouble bipolaire étaient partageant des anecdotes similaires – ils constataient une amélioration de leur humeur, une clarté accrue et moins d’épisodes de dépression.

Mais alors que Campbell cherchait des moyens de lancer un essai clinique approprié pour tester l’efficacité du régime, il s’est découragé.

“C’était vraiment comme si vous étiez considéré comme un farfelu”, dit-il. “À un moment donné, je pensais que personne n’allait payer pour cette recherche.”

Il a monté un film de 45 minutes vidéo résumant la justification biologique de l'utilisation du régime cétogène dans le trouble bipolaire et l'a publié sur les réseaux sociaux, sans s'attendre à grand-chose par la suite.



Mais certains médecins avaient déjà commencé des recherches après avoir vu le potentiel de leur pratique, parmi eux Chris Palmerpsychiatre à la Harvard Medical School et à l’hôpital McLean.

Palmer a eu sa propre révélation sur le régime quelques années plus tôt, qu’il a détaillée dans un article de 2017. rapport de cas. Deux patients atteints de troubles schizo-affectifs ont présenté « une amélioration vraiment spectaculaire et révolutionnaire de leurs symptômes psychotiques », dit-il.

Début 2021, il a commencé à travailler avec le fils aîné de Jan et David Baszucki, un riche entrepreneur technologique. Leur fils Matt souffrait de troubles bipolaires et prenait de nombreux médicaments ces dernières années.

Jan Baszucki a demandé l’aide de Palmer alors que son fils essayait le régime cétogène.

“En quelques mois, nous avons constaté un changement radical”, dit-elle.

Inspirée, elle a commencé à contacter des cliniciens et des chercheurs, cherchant à apporter plus de visibilité – et de financement – ​​au traitement. Comme on manque encore de données rigoureuses sur l’alimentation, elle souhaite voir les chercheurs mener de grands essais cliniques pour étayer des anecdotes comme la guérison de son fils.

Bientôt, un grand philanthrope prit contact avec Campbell, prêt à payer pour son étude bipolaire – et d’autres.

Maintenant, vers un une douzaine d’essais cliniques sont en cours pour tester l’effet du régime alimentaire sur la maladie mentale, notamment sur le trouble bipolaire, la schizophrénie et la dépression, mais aussi sur des affections comme l’anorexie, l’alcoolisme et le SSPT.

“La recherche et l’intérêt clinique explosent soudainement”, déclare le Dr. Géorgie Edepsychiatre du Massachusetts, qui a commencé à utiliser le régime cétogène dans son propre cabinet il y a environ dix ans.

Des soins pour l’épilepsie au grand public

Le classique régime cétogène contient une quantité époustouflante de graisse, environ 90 % des calories provenant de cela seul. Autre variantes sont venus réduire la graisse et laisser plus de place aux protéines et à un peu plus de glucides.



Les adeptes sérieux peuvent acheter un appareil pour mesurer les niveaux de cétones dans leur sang, afin de savoir s’ils sont entrés dans une plage signifiant qu’ils souffrent de ce qu’on appelle la cétose nutritionnelle.

L’entrée du régime dans le courant dominant a alimenté de nombreux débats sur ses mérites, avec certains groupes médicaux soulever des inquiétudes. Pourtant, on suscite également une attention croissante – et essais cliniques en cours – sur son potentiel, non seulement pour l’obésité mais pour diverses autres conditions.

“Ce n’est pas un régime à la mode”, explique le Dr. Shebani Sethiqui mène recherche sur le potentiel de l’alimentation pour la santé mentale à l’Université de Stanford. “C’est une intervention médicale.”

Le régime cétogène a été développé il y a plus de cent ans pour l’épilepsie pédiatrique et a connu une résurgence dans ce domaine au cours des trois dernières décennies.

“Il s’agit d’une norme générale de soins pour l’épilepsie”, déclare Dr Éric Kossoffneurologue pédiatrique à l’Université Johns Hopkins.

Ce historique dans l’épilepsie, selon la pensée, ouvre la voie à son adoption en psychiatrie. Là sont des liens entre les conditions. Les médicaments développés pour les convulsions sont régulièrement prescrit pour une gamme de conditions psychiatriques telles que le trouble bipolaire.

“Nous les utilisons hors AMM, même si nous n’avons pas d’études suggérant ou prouvant qu’ils sont utiles pour les personnes atteintes de maladie mentale », explique Palmer. « Donc, à bien des égards, ce n’est pas nouveau. »

Le lien métabolique

Il y a aussi un bien documenté association entre une variété de conditions psychiatriques et des problèmes métaboliques comme l’hyperglycémie et résistance à l’insuline, Diabète de type 2l’obésité et hypertension.

Les personnes souffrant de troubles psychiatriques courent un risque accru. Et ce n’est pas seulement que les médicaments psychiatriques peuvent provoquer une prise de poids et d’autres problèmes. La recherche montre ces problèmes Peut survenir avant même qu’une personne atteinte d’une maladie mentale grave ne prenne des médicaments ou ne soit diagnostiquée.

“Nous savons depuis longtemps qu’il se passe quelque chose dans le métabolisme cérébral qui ne fonctionne pas correctement chez les personnes atteintes d’une maladie mentale grave”, explique Dr Dost Ongürchef de la division des troubles psychotiques à l’hôpital McLean et professeur à la Harvard Medical School.

Ces preuves de problèmes énergétiques dans le cerveau et ailleurs dans le corps se sont accumulées au fil des décennies en psychiatrie – sans rapport avec le régime cétogène.

“Nous ne pouvons pas dire qu’il existe une relation causale, mais il existe de nombreux liens qui devraient être explorés plus en profondeur”, déclare Öngür, dont les travaux se sont concentrés sur Ce thème dans les cas de bipolaire et de schizophrénie.

Toutes ces données sont suffisamment solides pour soupçonner que « les problèmes métaboliques pourraient être plus que de simples spectateurs innocents », qu’ils pourraient en fait jouer un rôle direct dans le développement, la gravité ou l’évolution des troubles psychiatriques », explique Ede.