La nouvelle franchise MLS du San Diego FC cible Mo Salah comme signature phare

Mo Salah a été lié à un déménagement vers la Saudi Pro League depuis un certain temps, mais une équipe ambitieuse semble maintenant s’être imposée pour tenter d’attirer l’attaquant de Liverpool hors du football européen.

L’avenir de l’Égyptien a fait l’objet de nombreuses discussions ces derniers mois, avec son contrat actuel à Anfield. expirant en juin prochain et peu ou pas de progrès perceptibles quant à la prolongation de cet accord conclu.

La perspective que le joueur de 32 ans quitte le Merseyside devient de plus en plus réaliste et il est désormais ciblé dans le cadre d’un nouveau projet accrocheur.

Salah recherché par le San Diego FC

Selon Graeme Bailey pour Football TBRSalah est pressenti pour signer une déclaration prospective pour le San Diego FC – la plus récente franchise de la Major League Soccer – avant leur première saison dans la division en 2025.

La franchise de 500 millions de livres sterling est la plus chère de l’histoire de la MLS et appartient à l’homme d’affaires anglo-égyptien Sir Mohamed Mansour, qui serait prêt à payer beaucoup d’argent pour attirer la star de Liverpool et Kevin De Bruyne en Californie l’année prochaine.

Le club embryonnaire a déjà posé un jalon de ses ambitions en concluant un accord avec l’ancien ailier de Naples Hirving Lozano, qui rejoindra le PSV Eindhoven en janvier.

San Diego serait un pari énorme pour Salah

Salah pourrait-il snober la Saudi Pro League pour le projet très ambitieux du San Diego FC l’année prochaine ?

La perspective de déménager sa famille dans les climats ensoleillés de Californie ne peut être écartée, Steven Gerrard ayant fait une démarche similaire lorsqu’il a quitté Liverpool pour LA Galaxy en 2015, et le niveau global de la MLS a considérablement augmenté ces dernières années grâce à aux arrivées de grands noms tels que Lionel Messi et Luis Suarez.

Cependant, ce serait tout de même un pari pour le roi égyptien d’échanger les Rouges contre un club qui, malgré toute la richesse dont il dispose et la grandeur de ses ambitions, a je n’ai pas encore joué un match compétitif.

Nous ne doutons pas que le San Diego FC ait le potentiel pour se hisser directement au sommet de la MLS et y rester, surtout si Mansour rassemble une équipe de haute qualité, mais la vérité incontournable est que c’est un projet qui est sur le point d’affronter l’inconnu. .

Basé sur le forme qu’il montre Pour Liverpool jusqu’à présent cette saison, Salah a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau européen, et les dirigeants d’Anfield ne devraient avoir aucune hésitation à le garder ici un peu plus longtemps, plutôt que de laisser l’un des joueurs du club les meilleurs attaquants de tous les temps faufilez-vous par la porte arrière avec un transfert gratuit en 2025.