La nouvelle Ford Mustang fera ses débuts au Salon de l’auto de Detroit, selon un rapport

Hé, tu te souviens du salon de l’auto de Detroit ? Il reviendra enfin cette année. Et selon un rapport de Actualité automobile cette semaine, on s’attend à ce que le salon accueille une grande première : la prochaine génération de Ford Mustang.

Des sources familières avec les plans du salon de l’auto de Ford ont déclaré Actualité automobile que la nouvelle Mustang, nom de code S650, sera dévoilée à Detroit. La Mustang devrait entrer en production au début de l’année prochaine et utilisera probablement des moteurs 4 en ligne et V8 reportés.

“Nous avons déjà dit que la toute nouvelle Mustang de septième génération est en route et nous avons hâte de partager plus de détails bientôt”, a déclaré un porte-parole de Ford dans un communiqué.

La gamme actuelle de modèles Ford Mustang est composée des modèles EcoBoost, GT, Mach 1 et Shelby GT500. (Il y a aussi le Mustang Mach-E mais c’est un tout autre animal.) La voiture de sport emblématique de Ford est construite à Flat Rock, Michigan, et la société a confirmé que la Mustang de nouvelle génération y sera également construite, dans le cadre d’un investissement plus important dans la fabrication locale.

Quant au Salon de l’auto de Detroit, l’événement n’a pas eu lieu depuis janvier 2019, avec les événements 2020 et 2021 annulé en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le Salon de l’auto de Detroit 2022 devrait se dérouler du 14 au 25 septembre.