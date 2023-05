La nouvelle fondation de l’hôpital Lenox et l’ancienne Banque Nationale annoncent un partenariat d’entreprise – Shaw Local

La Silver Cross Foundation et l’Ancienne Banque Nationale ont récemment conclu un partenariat pluriannuel de philanthropie d’entreprise.

La Silver Cross Foundation est la branche de collecte de fonds de l’hôpital Silver Cross de New Lenox. Old National Bank est l’ancienne First Midwest Bank.

Le don caritatif de 150 000 $ de l’Ancienne Banque Nationale aidera à financer l’expansion du service des urgences à Homer Glen et du Midwest Institute for Lung à Silver Cross, ainsi que d’autres programmes et installations, selon un communiqué de presse de l’hôpital Silver Cross annonçant le partenariat de philanthropie d’entreprise.

Bob Diedrich, président du marché de l’Old National Bank Market, a déclaré que la banque d’origine avait été fondée en 1940 par CD Oberwortmann, Andrew Barber et Frank Turk – « trois fidèles mécènes Silver Cross » – et qu’être « une bonne entreprise citoyenne » fait partie de l’ADN de l’Ancienne Banque Nationale.

« Depuis lors, la banque a grandi et évolué de manière significative, mais notre mission reste inchangée : aider les clients à réussir financièrement dans les communautés dans lesquelles les membres de notre équipe vivent et travaillent », a déclaré Diedrich dans le communiqué de presse.

Tracy Simons, directrice exécutive de la Silver Cross Foundation, a déclaré dans le communiqué que la générosité des entreprises aide Silver Cross à répondre aux besoins en soins de santé de la communauté.

« Nous apprécions leur partenariat et sommes reconnaissants de leur investissement », a déclaré Simons.

Pour plus d’informations sur la façon de devenir un partenaire Silver Cross Corporate Philanthropy, visitez silvercross.org/donnant ou composez le 815-300-7105.